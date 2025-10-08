Nuevas Características de Splashtop Junio 2019

Las nuevas versiones de la aplicación Splashtop Business y Streamer para Windows, y la consola web my.splashtop.com están disponibles a partir de Junio de 2019.
Entre las nuevas funciones de 3.3.2.x se incluyen:
Aplicaciones y Streamers Empresariales Actualizados de Splashtop para Windows y Mac
Gestionar la agrupación de ordenadores desde la Aplicación Splashtop Business
Ver la cuenta de usuario que está actualmente conectado en una computadora
Localización en Francés e Italiano de la Aplicación Splashtop Business
Modo FIPS para el Streamer y la Aplicación Splashtop Business
Activar/Desactivar la Opción de Conexión Directa para el Splashtop Streamer
Actualizaciones Programadas de Windows
(en Asistencia Remota Premium)
Desplegar y Administrar el Antivirus Bitdefender en Plataformas Adicionales
(con Remote Support)
Centro de Mensajes en my.splashtop.com
A menos que se especifique lo contrario, estas nuevas funciones están disponibles en las suscripciones actuales a la última versión de: Splashtop Remote Access (Solo, Pro), Splashtop Remote Support. No están incluidas en ediciones anteriores.
Actualiza tus Aplicaciones y streamers de Splashtop Business a la última versión
Puedes actualizar inmediatamente abriendo la aplicación Splashtop Business y seleccionando "Buscar actualizaciones". De lo contrario, se te pedirá que actualices dentro de unas semanas. Los streamers se actualizarán automáticamente en las próximas semanas. También puedes actualizar manualmente los streamers remotos a través de tu consola my.splashtop.com o mediante la búsqueda de actualizaciones en el propio streamer (más detalles).
Nuevas Funciones de la Aplicación Splashtop y del Streamer
Gestionar la Agrupación de Ordenadores Desde la Aplicación Splashtop Business
Asigna ordenadores a un grupo, así como crea/renombra/elimina grupos directamente desde la aplicación.
Renombrar o eliminar un grupo de ordenadores
Para renombrar o eliminar un grupo, haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier nombre de grupo (excepto en el Grupo Predeterminado) y selecciona la opción de renombrar o eliminar.
Crear un Grupo
Para crear un nuevo grupo, haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar de la Aplicación Empresa, selecciona Crear Grupo y escribe un nombre de grupo.
Asignar un ordenador a un grupo diferente
Para asignar un ordenador a un grupo diferente, haz clic con el botón derecho del ratón sobre el nombre del ordenador para que aparezca la opción "Asignar grupo" y, a continuación, selecciona el grupo al que quieres asignarlo. Su grupo actual aparecerá en gris.
Vea la Cuenta de Usuario Que está Actualmente Conectado a una Computadora
Comprueba si un usuario ha iniciado sesión en el ordenador (se indica mediante un icono insignia en el ordenador).
Haz clic en el icono del engranaje para ver el nombre de usuario conectado.
Localización en Francés e Italiano de la Aplicación Splashtop Business
Ahora la Splashtop Business App está disponible en inglés, francés, alemán, japonés, chino, francés e italiano.
Modo FIPS para Streamer y Splashtop Business App
Si necesitas utilizar tu ordenador en modo FIPS por motivos de cumplimiento de la normativa gubernamental, el Splashtop Streamer y la Business App tienen nuevas opciones que ayudan a cumplir la normativa FIPS. En ordenadores Windows, tendrás que seguir las instrucciones del sistema operativo Windows para activar el modo de encriptación FIPS en la configuración de red. Consulta este artículo de soporte para obtener información adicional sobre FIPS.
Activar/Desactivar la Opción de Conexión Directa para el Streamer
Se ha añadido una nueva opción al crear un Streamer personalizado con tu cuenta de Splashtop. Lo mejor es dejar esta opción marcada para que el Streamer sea compatible tanto con el acceso a internet como con el acceso local para ofrecer el rendimiento más rápido. Es posible que desee desmarcar esta casilla cuando cree streamers en situaciones en las que se requiera el cumplimiento de la normativa PCI.
Actualizaciones Programadas de Windows
Esta función está disponible en: Splashtop Remote Support Premium
Ahora puedes programar las actualizaciones de Windows (además de la opción disponible anteriormente de programar reinicios). Accede a la función en Gestión | Acciones Programadas.
Haga clic en +Crear Acción Programada y seleccione Actualización Programada
Puedes establecer varias opciones al crear una acción de Windows Update Programada:
Selecciona la frecuencia Mensual, Diaria/Semanal o Única y establece los detalles
Elige entre instalar todas las actualizaciones, Recomendadas o Importantes
Excluir determinadas actualizaciones por número de KB de Microsoft
Establecer opciones de reinicio
Aplica las reglas de actualización a grupos de ordenadores o a ordenadores concretos
Desplegar y Administrar el Antivirus Bitdefender en Plataformas Adicionales
Esta función está disponible en: Splashtop Remote Support
Ahora puedes desplegar y gestionar Bitdefender en máquinas Windows Server 2019, 2012, 2008, 2003, Windows XP y Windows Vista. Esto se suma a la compatibilidad anterior con Windows 7 hasta Windows 10. Si el ordenador utiliza Windows XP, Vista, Windows Server 2003 o Windows Server 2008, debe tener instalado el último Service Pack de Windows para esa versión de Windows.
La posibilidad de desplegar Bitdefender en ordenadores Mac está prevista para dentro de dos semanas.
Más información sobre el despliegue de Bitdefender
Centro de Mensajes en my.splashtop.com
Hemos añadido una nueva función de Centro de Mensajes a my.splashtop.com. Busca el icono del sobre en la esquina superior derecha de tu pantalla cuando estés conectado al sitio. Encontrarás información sobre nuevos lanzamientos, información sobre funciones y mucho más.
Opción de Despliegue de Splashtop Streamer MSI
Hemos añadido una nueva opción en Gestión | Despliegue para que puedas generar un paquete instalador MSI para el Splashtop Streamer con tu código de despliegue incorporado. Esta es una nueva opción útil si quieres desplegar el Splashtop Streamer mediante un script o GPO de Política de Grupo. Puedes generar fácilmente el archivo MSI directamente desde tu consola my.Splashtop. El proceso de creación de Streamer personalizado suele completarse en menos de 30 segundos.
Echa un vistazo a estas otras nuevas funciones añadidas anteriormente
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