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Splashtop New Features

Nuevas funciones de Splashtop Enero-Febrero de 2018

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
Actualizado
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Aquí tienes algunas de las nuevas características de Splashtop añadidas de enero a febrero de 2018 por línea de producto.

Splashtop Remote Access y Remote Support

  • "Pega" una contraseña en la pantalla de inicio de sesión de Windows

    - Windows exige que se tecleen las contraseñas, por lo que copiar y pegar una contraseña en la pantalla de inicio de sesión de Windows al acceder remotamente a un ordenador antes no era posible. Ahora hay una nueva opción de menú llamada "Pegar Portapapeles como pulsaciones de teclas" que hace que funcione. Esta nueva función se añade a la aplicación Splashtop Business a partir de la versión 3.2.0.0. 

  • Splashtop Business App para Windows, versión portátil

     - Descarga una versión de la aplicación Splashtop Business para Windows que NO requiere instalación. Llévala en una unidad USB y ejecútala en cualquier ordenador con Windows donde prefieras no instalar software. Simplemente ejecútala, inicia sesión en tu cuenta de Splashtop Remote Access o Splashtop Remote Support y comienza a acceder de forma remota a tus ordenadores. 

    Conozca más.

  • Guarda una copia de Remote Support en el escritorio de tus clientes

     - ¿Quieres asegurarte de que los clientes a los que prestar soporte mediante Splashtop Remote Support puedan obtener ayuda fácilmente la próxima vez? Guarda una copia de la aplicación SOS en sus ordenadores para que puedan encontrarla nuevamente de forma rápida. Busca el elemento de menú "Añadir SOS al escritorio" en la aplicación SOS

  • También hay correcciones de errores en las aplicaciones de Splashtop Business 3.2.0.0, streamers 3.2.0.0 y la consola web my.splashtop.com.

Splashtop Personal

  • Compatibilidad con la pantalla completa del iPhone X - Splashtop Personal para iPhone ya es compatible con la pantalla completa del iPhone X a partir de la versión 2.7.4.5 - Consigue la aplicación

  • Nueva opción mensual para las suscripciones de Anywhere Access. Tenga en cuenta que la suscripción anual es, con diferencia, la más económica.

  • La nueva versión 2.7.4.5 de las aplicaciones personales para iPhone y iPad también tienen las últimas correcciones de errores

Mirroring360

  • La versión 2.3.1.7 de la aplicación Mirroring360 para Windows incluye mejoras en el rendimiento de la versión Pro, una función para compartir el tiempo de espera, mejoras en la reproducción de vídeos de YouTube, mejoras en la estabilidad y correcciones de errores - Descargas de Mirroring360

Mas próximamente

Vea más información sobre los últimos lanzamientos en el sitio de soporte de Splashtop.

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