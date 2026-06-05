Nuevas funciones de Splashtop Enero-Febrero de 2018

Aquí tienes algunas de las nuevas características de Splashtop añadidas de enero a febrero de 2018 por línea de producto.
Splashtop Remote Access y Remote Support
"Pega" una contraseña en la pantalla de inicio de sesión de Windows
- Windows exige que se tecleen las contraseñas, por lo que copiar y pegar una contraseña en la pantalla de inicio de sesión de Windows al acceder remotamente a un ordenador antes no era posible. Ahora hay una nueva opción de menú llamada "Pegar Portapapeles como pulsaciones de teclas" que hace que funcione. Esta nueva función se añade a la aplicación Splashtop Business a partir de la versión 3.2.0.0.
Splashtop Business App para Windows, versión portátil
- Descarga una versión de la aplicación Splashtop Business para Windows que NO requiere instalación. Llévala en una unidad USB y ejecútala en cualquier ordenador con Windows donde prefieras no instalar software. Simplemente ejecútala, inicia sesión en tu cuenta de Splashtop Remote Access o Splashtop Remote Support y comienza a acceder de forma remota a tus ordenadores.
Guarda una copia de Remote Support en el escritorio de tus clientes
- ¿Quieres asegurarte de que los clientes a los que prestar soporte mediante Splashtop Remote Support puedan obtener ayuda fácilmente la próxima vez? Guarda una copia de la aplicación SOS en sus ordenadores para que puedan encontrarla nuevamente de forma rápida. Busca el elemento de menú "Añadir SOS al escritorio" en la aplicación SOS
También hay correcciones de errores en las aplicaciones de Splashtop Business 3.2.0.0, streamers 3.2.0.0 y la consola web my.splashtop.com.
Splashtop Personal
Compatibilidad con la pantalla completa del iPhone X - Splashtop Personal para iPhone ya es compatible con la pantalla completa del iPhone X a partir de la versión 2.7.4.5 - Consigue la aplicación
Nueva opción mensual para las suscripciones de Anywhere Access. Tenga en cuenta que la suscripción anual es, con diferencia, la más económica.
La nueva versión 2.7.4.5 de las aplicaciones personales para iPhone y iPad también tienen las últimas correcciones de errores
Mirroring360
La versión 2.3.1.7 de la aplicación Mirroring360 para Windows incluye mejoras en el rendimiento de la versión Pro, una función para compartir el tiempo de espera, mejoras en la reproducción de vídeos de YouTube, mejoras en la estabilidad y correcciones de errores - Descargas de Mirroring360
Mas próximamente
Consulta la lista de próximas funciones que tenemos previstas - Ver próximas funciones
Vea más información sobre los últimos lanzamientos en el sitio de soporte de Splashtop.