Splashtop en SMB TechFest

Splashtop recientemente patrocinó, por primera vez en el primer trimestre de 2019, el SMB TechFest en el condado de Orange, California.
SMB TechFest es un evento trimestral donde los MSP, los profesionales de TI, los consultores y los propietarios de proveedores de soporte y ventas se reúnen para conocer las últimas tecnologías y las mejores prácticas.
Nos encanto contar con un rato de protagonismo para presentar Splashtop y los beneficios que nuestras soluciones de acceso remoto aportan a los MSPs y a los profesionales de TI. La multitud también mostró interés en escuchar a Dave Seibert, fundador del SMB TechFest, describir cómo el propio evento ha utilizado el acceso remoto de Splashtop para que los oradores de sus eventos accedieran de forma remota a ordenadores para las presentaciones.
Estamos también muy emocionados de que Splashtop haya sido elegido como el mejor producto de la SMB TechFest por los asistentes al evento.
Aquí presentamos tres de las principales razones por las cuales los MSP y los profesionales de TI se interesaron por las soluciones de acceso remoto de Splashtop
1. Cada MSP y proveedor de servicios de TI necesita una solución de acceso remoto
Es la naturaleza del negocio actual que los proveedores de servicios de TI no pueden estar en el sitio en cada ubicación del cliente. Pueden ayudar a los usuarios finales de manera mucho más eficiente utilizando una solución de acceso remoto a computadoras. Algunos eligen una solución RMM que incluye acceso remoto. Otros no necesitan una solución RMM completa y buscan una solución de acceso remoto más rentable. Splashtop encaja bien en cualquier situación. Nuestra tecnología de acceso remoto impulsa el acceso remoto en soluciones RMM como Datto RMM y NinjaOne. Y nuestras soluciones de soporte remoto también están disponibles como productos independientes de gran valor.
2. A veces es necesario dar servicio a ordenadores y dispositivos que no se gestionan con los sistemas actuales
Quizás tengas una solución de RMM y te funcione genial. Pero habrá ocasiones en las que necesites acceder de forma remota a un ordenador o dispositivo que no esté gestionado actualmente bajo ese sistema. En situaciones como esa, una solución de soporte remoto bajo demanda es un gran complemento para una solución existente de RMM o de soporte remoto no supervisada.
Los proveedores de servicios de TI usan Splashtop SOS de múltiples maneras. Puede usarlo para iniciar una sesión de soporte rápido a pedido para alguien en una computadora que no está administrada con un agente remoto o transmisor. Puede usarlo para conectarse de forma remota a una computadora nueva por primera vez (con el usuario presente y un código de sesión simple de 9 dígitos) para instalar el transmisor o el agente para su solución de soporte desatendida. También puede usar SOS para ver de forma remota las pantallas de los dispositivos móviles en tiempo real y controlar de forma remota algunos dispositivos Android. Eso lo convierte en un excelente complemento para otros sistemas que solo admiten el acceso remoto a la computadora.
Un par de fotos del evento SMB TechFest
La mesa Splashtop en SMB TechFest 2019
Tim, de Splashtop, con nuestro ganador del sorteo y Dave Seibert, el fundador de SMB TechFest
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