Que empiece la diversión: Reflexiones desde ISTELive 2022 en Nueva Orleans

Splashtop fue un expositor en ISTELive 2022. Sigue leyendo para conocer las reflexiones de nuestra directora de contenidos, Gillian, y algunas citas de grandes clientes del terreno educativo.

No es ningún secreto que los últimos dos años han sido duros para los docentes, por lo que estamos encantados ver a todo el mundo en Nueva Orleans este año en ISTELive 2022. La conferencia/exposición ofrece estrategias prácticas y atractivas para el aula, los centros educativos y los distritos. Miles de docentes, administradores y proveedores de tecnologías para la educación llegaron a Nueva Orleans para el evento presencial de este año.

Nueva Orleans tiene que ser una de las mejores ciudades de Estados Unidos para acoger una conferencia. Como se suele decir por ahí: "¡Laissez les bon temps rouler!" (que empiece la diversión).

¿Se le ocurre una forma mejor de empezar el día que con un beignet fresco y caliente en el Café Du Monde? Ver la brisa soplar entre el musgo español y escuchar el eco de la música jazz entre los coloridos edificios del Barrio Francés. Terminar el día con los compañeros, comiendo algunos de los mejores mariscos que ofrece Luisiana. Menudo paraíso gastronómico. Ni que decir tiene que volveré sin duda alguna.

El centro de congresos estaba repleto y el salón de exposiciones estaba a reventar. Splashtop contó con un puesto en la sala de exposiciones, donde nos pusimos en contacto con cientos de líderes y responsables de la tecnología educativa, así como con clientes y socios actuales.

Como comercializadora de contenidos, esperaba sentarme, observar, hablar con los clientes actuales y tomar algunas fotos chulas. ISTELive me exigió el máximo y me obligó a ponerme el sombrero de vendedora. Tuvimos tanto tráfico de gente el primer día que ni siquiera recuerdo haberme sentado. Nuestra rifa de peluches de tiburones y de neveras Yeti también atrajo a mucha gente al puesto. Conocimos a gente de todo Estados Unidos: Dakota del Norte, Maine, Washington y más.

Fue increíble hablar con los actuales usuarios de Splashtop. Soy una trabajadora a distancia, así que esta fue mi primera experiencia de conocer a nuestros usuarios en la vida real. Todo el mundo estaba muy entusiasmado. Se pasaron por el puesto para saludar y compartir sus historias de Splashtop.

"Soy profesora del Instituto Marksville, en el centro de Luisiana, ¡y me encanta Splashtop! Cuando tengo un auxiliar en el aula, le pido que gire mi ordenador portátil hacia la clase para poder verlo. Luego tomo el control de la pizarra inteligente y empiezo a escribir mensajes a los niños como: "Oye, niño A, estás haciendo demasiado ruido" o "Niño B, ¡sigue con la tarea!".¡Y se creen que hay un fantasma en mi pizarra inteligente!"

Nettie Jeansonne, profesora del Instituto Marksville

"Soy profesora de diseño gráfico. Me encanta Splashtop porque me permite caminar por el aula y seguir controlando mi ordenador y la presentación de forma remota desde mi iPad. ¡Es superfácil dirigir el aula de esa manera! Incluso me ha pasado que han venido administradores a mí y me preguntan cómo lo hago"

Crystal Samuels, maestra, distrito escolar de Brandywine

"Utilizamos Splashtop para que nuestros alumnos puedan utilizar los ordenadores más potentes de la clase de informática a través de sus portátiles".

Dra. Mary Beth Clifton, coordinadora de tecnología educativa, distrito escolar del área de West Chester

"Nos encanta usar Splashtop para prestar asistencia a los profesores a distancia cuando no podemos estar de forma presencial con ellos. ¡Podemos entrar en sus ordenadores y ayudarlos a hacer lo que necesitan hacer en cuestión de segundos!"

Ursula Martin, sistema de escuelas públicas del condado de Mobile