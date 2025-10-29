Lo más destacado de la IBC 2022: Cómo las tecnologías remotas pueden ayudar a la producción en directo y a la posproducción a ganar en rapidez y eficacia

Splashtop fue uno de los expositores en la IBC de Ámsterdam. Siga leyendo para conocer las ideas clave de los principales líderes de opinión sobre la intersección de los contenidos, el entretenimiento y la tecnología.
La Convención Internacional de Radiodifusión (IBC) de Ámsterdam acaba de cerrar sus puertas tras 4 días de contactos e inspiración cara a cara. Splashtop se encontraba entre los 1250 expositores que acudieron al evento para mostrar su tecnología innovadora y lanzar sus nuevos productos.
Durante el evento, el equipo de Splashtop tuvo la oportunidad de dar la bienvenida a muchos de los 10 000 visitantes que poblaron los 11 pabellones de la RAI de Ámsterdam y de hablar con algunos de los líderes de opinión que debatieron sobre el futuro de los medios de comunicación y el entretenimiento, sus principales retos y explorando las últimas tendencias y tecnologías.
Representantes de Warner Bros, Discovery, SKY, Google, Sony Pictures Entertainment, Paramount, Disney y AWS fueron algunos de los ponentes que subieron al escenario, junto con muchas otras marcas punteras, que compartieron sus últimas ideas y puntos de vista sobre lo que está dando forma al futuro de los medios de comunicación.
Los expertos debatieron sobre los principales motivos que están ejerciendo una gran influencia en la industria, como la interrupción de las cadenas de suministro, el aumento de las ciberamenazas, la rápida adopción de nuevas tecnologías y la escasez de talento y componentes especializados. Peter White, director general de IABM (la asociación comercial internacional de proveedores de radiodifusión y medios de comunicación) destacó cómo los cambios en los hábitos de visualización y la presión sobre las finanzas de los espectadores están impulsando el paso a los modelos de negocio de visualización con anuncios y, en consecuencia, a inversiones aún mayores en la producción de contenidos.
El contenido y la experiencia de usuario están allanando el camino
Durante las numerosas sesiones celebradas este año, la mayoría de los líderes de opinión se centraron en la importancia de mejorar la experiencia de usuario para activar y retener a los espectadores."El continuo consumo multidispositivo de contenidos conduce a la necesidad de optimizar las experiencias combinadas", dijo Dana Filip-Crandal —presidenta ejecutiva y directora de operaciones de Sky Alemania— durante su intervención sobre los movimientos de transformación audaces.
"Los espectadores no solo esperan que se les ofrezca el tipo correcto de contenido, sino que también esperan que se entregue sin problemas en todos los medios" continuó.
Si la importancia de los contenidos locales sigue aumentando, con la previsión de que el gasto en producciones originales internacionales se incremente significativamente, las cadenas y las plataformas se enfrentan al reto de añadir valor a su experiencia de usuario, introduciendo nuevas capacidades como el fitness y los juegos (SKY), ampliando la digitalización (KPN) e invirtiendo en plataformas impulsadas por software.
Marie Fenner, SVP Analytics en Piano Software, también destacó la importancia de invertir en contenido y datos para desarrollar e impulsar los ingresos. "Cada año, las grandes plataformas gastan entre 2 y 20 mil millones de dólares en la producción de contenidos y, sin embargo, se encuentran con una media del 40 % de 'usuarios dormidos', que acabarán engrosando su tasa de abandono".
Adaptarse a los rápidos cambios en el comportamiento de los consumidores es, de hecho, uno de los mayores retos a los que se enfrenta la cadena de producción de contenidos, en la que las cadenas y las productoras tienen que optimizar sus flujos de trabajo y seguir haciendo más con menos. La producción de contenidos, por otra parte, se ha vuelto más compleja debido a la escasez de componentes provocada por las cuarentenas de la Covid y la adopción del enfoque de trabajo híbrido.
Estos impulsores, junto con la progresión continua hacia la Producción Integrada (IP), aumentan la demanda de hardware personalizado y soluciones de software altamente optimizadas, especialmente cuando se trata de herramientas de producción remota.
La producción remota está impulsando la rapidez y la eficiencia
En los últimos años, se ha visto una creciente necesidad de equipos optimizados y creación de contenido de bajo coste, lo que ha derivado en el auge de los sistemas de producción remotos y virtuales. Empresas como Canon y Sony se están centrando en mejorar sus capacidades de producción virtual y remota, para admitir equipos más pequeños o incluso operadores independientes.
Permitir el control remoto del proceso de producción se ha convertido en algo crucial no solo para aumentar la eficacia en la posproducción, sino también durante las producciones en directo. Los sistemas cloud permiten que los equipos trabajen y cooperen a distancia, lo que permite que se requiera menos personal presencial, así como una mayor flexibilidad para trabajar en varias producciones al mismo tiempo.
Las soluciones remotas allanan el camino hacia la cooperación y la ampliabilidad
Debido a la continua introducción de nuevas tecnologías y a la escasez de talentos altamente cualificados, la cooperación entre técnicos de vídeo y sonido altamente especializados representa otro gran reto para la industria de los medios de comunicación y el ocio.Las soluciones remotas en la nube y en las instalaciones permiten un enfoque escalable del talento y los recursos, permitiendo a los profesionales cooperar sin problemas, independientemente de su ubicación.
"Las soluciones de acceso remoto seguras y de alto rendimiento permiten a los profesionales creativos acceder a sus estaciones de trabajo más potentes desde cualquier dispositivo y plataforma, dondequiera que estén". Dijo Alexander Draaijer, director general de Splashtop EMEA. "El panorama actual de M&E obliga a las empresas a producir a un ritmo increíblemente alto, al mismo tiempo que cumplen con los máximos estándares de seguridad y garantizan el máximo rendimiento. En Splashtop hemos desarrollado soluciones seguras de acceso remoto, repletas de funciones adicionales para profesionales de la producción, para que puedan crear y producir de forma remota, aprovechando la potencia de la transmisión 4K a 60 fps".
Combinar la libertad de movimiento con el máximo rendimiento
Las soluciones remotas seguras de Splashtop permiten a los técnicos de producción acceder y utilizar aplicaciones de software que consumen muchos recursos para la edición de vídeo, el desarrollo de juegos, la sincronización del habla y el renderizado de gráficos, conectándose a distancia desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Los profesionales creativos pueden aprovechar los dispositivos de terceros, como las tabletas Wacom, mientras operan a distancia, gracias a la redirección USB. Además, funciones como el paso de micrófono, la salida de sonido local y remota y el acceso programado para equipos y autónomos, permiten una cooperación sin fisuras mientras se ofrece la máxima calidad.
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