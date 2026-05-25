Splashtop en el Foro de ChannelPro SMB 2019

Splashtop fue uno de los patrocinadores del ChannelPro SMB Forum celebrado en San José, California, esta semana (septiembre de 2019). Lo pasamos muy bien conociendo a los MSP (Proveedores de Servicios Gestionados), proveedores de soluciones informáticas, consultores e integradores de sistemas y clientes de Splashtop que asistieron al evento. También fue el lugar más conveniente de todos los eventos de este año, a sólo 12 millas de nuestra oficina. También patrocinamos la versión de Atlanta Georgia del evento a principios de año.
En el puesto de Splashtop
En el stand de Splashtop, destacamos Splashtop Remote Support, la solución ideal para aquellos que desean reducir el tiempo de respuesta y ahorrar tiempo y costos de viaje accediendo remotamente a las computadoras para brindar soporte.
Algunos de los principales temas en los que se interesaron los asistentes al acto fueron:
Encontrar una alternativa más rentable a su actual y costosa solución de acceso remoto
Añadir una solución de asistencia rápida bajo demanda a su conjunto de herramientas actual para que puedan acceder de forma remota a dispositivos iOS y Android, así como a ordenadores que aún no estén gestionados por un RMM.
Aquí tienes un poco más de información sobre cada una de estas soluciones de asistencia remota y algunas de las principales razones para elegir cada una de ellas.
Splashtop Remote Support
Acceso desatendido y supervisado en cualquier momento a computadoras Windows y Mac (también acceso desatendido a Android en la edición Enterprise)
Solución de acceso remoto económica con ahorros de un 50% en comparación con TeamViewer y hasta un 80% menos que LogMeIn Central.
Splashtop Gana un Premio: Mejor Video de Proveedor
Al final del evento, estábamos emocionados y felices de ganar el premio al mejor video de selfie. Cada uno de los patrocinadores Plata del evento tuvieron la oportunidad de grabar un corto video para dar una rápida introducción a su empresa y lo que ofrecen.
Italo y Trevor con el premio "Mejor Video de Selfie" por su video sobre Splashtop
¿En qué eventos estará Splashtop próximamente?
Consulta o Calendario de ferias y eventos de Splashtop para ver dónde estaremos próximamente. Este año patrocinamos y exponemos en más de 20 eventos.
Muchas gracias
Gracias a todos los actuales clientes/socios de Splashtop que pasaron por nuestro puesto en el evento. Disfrutamos de escuchar cómo están usando Splashtop en sus negocios, lo que les gusta de él, y dónde les gustaría que fuera en el futuro. Y gracias a ChannelPro por organizar un gran evento. Disfrutamos trabajar con Joel, Lisa y el resto del equipo de ChannelPro.