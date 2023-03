Reflexiones de un expositor primerizo sobre la gran feria del comercio minorista

NRF 2022: Retail's Big Show (gran feria del comercio minorista) regresó de forma presencial este año en el Javits Center de la ciudad de Nueva York, donde Splashtop hizo su debut. Nuestro jefe de canal, Justin Windsor, comparte sus opiniones como expositor primerizo.

Fue increíble participar en un evento que ha reunido a la industria minorista durante 100 años. NRF: Retail's Big Show, que se llevó a cabo del 16 al 18 de enero, atrajo a más de 10 000 asistentes y 800 empresas expositoras.

El lema oficial de este año fue "acelerar", pero creo que el CEO de Target, Brian Cornell, resumió sucintamente el estado del comercio minorista en su discurso de apertura. En 2022, los minoristas deberán "anticiparse y adaptarse según sea necesario", dijo Cornell, y aconsejó a los asistentes que se centren en "la agilidad, la adaptabilidad y la flexibilidad". Sus palabras sin duda calaron hondo en un evento que se estaba celebrando de forma presencial a pesar de otro brote de la pandemia.

Splashtop en NRF

Splashtop tiene excelentes soluciones para el panorama minorista y, a pesar de las preocupaciones sobre la variante ómicron, era importante para nosotros estar en la feria en persona y dar a conocer el nombre de Splashtop dentro de la comunidad minorista. Vimos que varios ponentes y expositores optaron por no participar en el evento, lo que por supuesto afectó a la participación general.

Los organizadores del evento decidieron que "el espectáculo debe continuar", y el personal del Javits Center hizo todo lo que estuvo a su alcance para garantizar que se hiciera en el entorno más seguro posible, pero la sala de exposiciones parecía un pueblo fantasma al mediodía del último día del espectáculo. Se requería prueba de vacunación para entrar, se debían usar mascarillas en todo momento, se proporcionaron pruebas de Covid en el lugar y los kits de prueba de Covid domésticos estaban disponibles para todos los asistentes.

Nuestro objetivo: aumentar el conocimiento de la marca

Nuestro objetivo para el evento de tres días era aumentar el conocimiento de la marca en la comunidad minorista; tanto los usuarios finales (clientes potenciales que necesitan soluciones de asistencia y acceso remotos seguros de nivel empresarial) como otros proveedores desde una perspectiva de redes y socios.

Nuestro stand no era el más grande ni el más llamativo, pero me sentí muy orgulloso porque estábamos allí junto a gigantes de la industria como IBM, SAP, Oracle y Fortinet. Desafortunadamente, el tráfico peatonal de la exposición no llegó ni a las 40 000 personas que se preveía. La variante ómicron, cómo no, disuadió a la gente de asistir, pero también fue un fin de semana frío. Aun así, nuestro equipo tuvo excelentes conversaciones con posibles clientes y conexiones de red. Alguien incluso se acercó a nosotros, abrió la aplicación Splashtop en su teléfono y dijo: "¡Estaba usando Splashtop justo antes de ir a vuestro stand!".

Si bien el evento fue maravilloso de todos modos, la falta de asistentes fue evidente para muchos fabricantes que asistieron que necesitaban tiempo cara a cara. Las ventas es un juego sencillo. Es como el béisbol, si obtienes 10 presupuestos y cierras tres de ellas, estás en el Salón de la Fama.

Temas y tendencias candentes

El evento cubrió algunos de los temas más apremiantes en el mundo minorista, desde la cadena de suministro y la sostenibilidad hasta la contratación y retención de empleados durante la "Gran Dimisión". El metaverso y las NFT también tuvieron su hueco, con el CEO de Best Buy hablando de mantenerse a la vanguardia de la curva de participación del cliente al explorar la venta minorista en el metaverso. RIS escribió un excelente artículo sobre las principales conclusiones de NRF 2022 si deseas obtener más información.

Fue emocionante para nosotros ver de todo, desde tiendas parcialmente automatizadas y sin fricciones hasta soluciones de comercio electrónico y CRM, y desarrollos de tecnología POS exhibidos en el piso de la Expo. Splashtop claramente satisface una necesidad que muchos de los proveedores han estado tratando de abordar por sí mismos: mejorar la experiencia del cliente al disminuir el tiempo de inactividad. Nuestra asistencia informática remota permite a los equipos de TI evitar posibles problemas técnicos y tiempo de inactividad sin tener que estar en el sitio. Es una forma rentable de mejorar la experiencia del cliente.

El mundo minorista ha cambiado mucho desde que comenzó la pandemia hace dos años. Las tiendas están gastando cientos de miles de dólares en actualizar su tecnología interna. Puedes leer nuestras opiniones al respecto en este artículo: Cuando la tecnología no funciona, debe repararse rápidamente o la tienda perderá ventas.

Stands más destacados de la Expo

Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el piso de exposición, que fue toda una experiencia en sí misma. Los puestos más llamativos iban desde la experiencia temática de acampada característica de Salesforce hasta la historia simulada de la tienda de comestibles de Hanshow Technology, que incluía etiquetas electrónicas en los estantes. Algunos de nuestros puestos favoritos fueron:

Samsung : quien exhibió sus impresionantes soluciones de pantalla digital, incluido el teléfono inteligente Samsung Galaxy XCover Pro. Además de ser un teléfono personal, el XCover Pro es un dispositivo resistente y multiuso diseñado para trabajadores de primera línea que puede actuar como un sistema mPOS de trabajo pesado para empleados minoristas.

Qualcomm: quien mostró cómo sus dispositivos crean una experiencia en la tienda sin fricciones. Mejoran las experiencias de los clientes con inteligencia artificial, biometría, carritos de compras inteligentes e incluso pantallas multimedia inmersivas. No cabe duda de que Qualcomm Technologies exhibió toda una experiencia de compra de próxima generación.

Conclusión

Si bien ómicron dejó de lado parte del tráfico de asistentes, aun así logramos establecer excelentes conexiones con socios y clientes potenciales. Si tuviera que resumir toda la experiencia en una palabra, sería provechosa . Incluso aunque fuese un año extraño, NRF es sin ninguna duda "el evento más grande del comercio minorista". Esperamos participar el próximo año y continuar interactuando con el panorama minorista.

