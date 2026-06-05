Reseñas de acceso remoto de Splashtop de la semana - 12 de agosto de 2019

He aquí las principales reseñas de Splashtop de la semana del 12 de agosto de 2019. Splashtop ofrece las mejores soluciones de escritorio remoto y soporte técnico remoto de su clase.
Cada semana escuchamos hablar a varios usuarios de Splashtop sobre lo mucho que les gusta. Eche un vistazo a las principales reseñas de la semana pasada y siga leyendo para saber más sobre las soluciones de acceso remoto de Splashtop y para empezar hoy mismo.
Reseñas de la semana
Reseñas de Splashtop Business Access
"Splashtop permite un rápido acceso a mi escritorio cuando trabajo remotamente en un portátil. Ha sido fácil contactar con el útil servicio de atención al cliente [de Splashtop]. Splashtop es un valor excelente comparado con LogMeIn. Mi equipo de escritorio tiene dos monitores y Splashtop me da la opción de cambiar de un monitor a otro o mostrar ambos lado a lado en una pantalla".
-Malcolm T.
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Reseña de Splashtop Remote Support
“Acabo de cambiarme a Splashtop para soporte remoto de mis clientes en múltiples oficinas. Fui usuario de LogMeIn durante mucho tiempo, pero el precio de su producto me dejó fuera de precio. La transición fue perfecta y la facilidad de uso de Splashtop es excelente”
-Georganne S
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Reseña de Splashtop Remote Support
“La razón principal por la que elegí Splashtop fue por la función que te permite ver y controlar dispositivos Android/iOS. He estado usando esa función junto con la función de acceso desatendido para computadoras de escritorio y ambas han funcionado sin problemas desde el primer día”
-Jake S.
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SRS Premium: para MSPs y equipos de TI que desean acceso remoto no supervisado a los ordenadores de sus usuarios para prestar soporte remoto.
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