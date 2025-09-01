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Umbrella on a rainy day

Opere una estación remota meteorológica y de radiodifusión desde cualquier lugar

Splashtop Team
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Hasta el año pasado, el trabajo remoto era casi desconocido para los profesionales del cine, la radio, la radiodifusión y muchas otras industrias. Hoy, a medida que la pandemia acelera la tendencia del trabajo remoto, escuchamos historias de cómo organizaciones enteras en los medios de comunicación y el ocio están trabajando de manera productiva desde casa como resultado de las soluciones de acceso remoto de próxima generación como Splashtop. Los trabajadores remotos ahora pueden acceder a aplicaciones de escritorio que consumen muchos recursos en computadoras de trabajo de alta gama desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo, tal como lo harían en persona.

Los meteorólogos se encuentran entre los muchos profesionales de los medios de comunicación y el entretenimiento que han encontrado recientemente flexibilidad laboral con Splashtop. Pueden conectarse de forma remota a su sistema meteorológico, ejecutar aplicaciones como Max Weather, preparar gráficos, configurar golpes y secuencias, e incluso emitir desde literalmente cualquier lugar. Por ejemplo, Bryan Huges, meteorólogo de WOWK convirtió su barco en una sala de prensa remota utilizando Splashtop. Las sesiones remotas de alto rendimiento y las sólidas funciones lo hacen posible.

Splashtop ahora también permite a los meteorólogos transmitir de forma remota la entrada de audio del micrófono a la computadora del trabajo desde cualquier dispositivo.

"La nueva capacidad de micrófono remoto en Splashtop Enterprise permite compartir de forma remota una entrada de micrófono a nuestras soluciones Max Weather desde cualquier dispositivo, permitiendo así a nuestros usuarios generar de forma remota voz sobre los gráficos a través de la función de entrada de audio Max One. Esta opción proporciona flexibilidad y mejora en gran medida las capacidades de nuestros usuarios para trabajar de forma remota según sea necesario, sin dejar de estar con sus espectadores a través de múltiples plataformas", dijo Joe Ziskovsky, ingeniero de ventas senior en The Weather Company (una empresa de IBM).

Splashtop Enterprise - Solución de última generación para el trabajo remoto

Splashtop Enterprise permite el trabajo remoto seguro, flexible y de alta calidad para las organizaciones. Con Splashtop Enterprise puedes:

  • Permitir que toda su organización acceda de forma segura a los ordenadores de la oficina para trabajar a distancia

  • Acceder a ordenadores de gama alta desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.

  • Realizar de forma remota tareas como el dictado de voz, el uso de software de grabación y la voz sobre gráficos transmitiendo el audio a través de su micrófono local al ordenador de trabajo remoto.

  • Utilizar de forma remota dispositivos como tabletas Wacom, lectores de tarjetas inteligentes, llaves de seguridad e impresoras redirigiendo el dispositivo USB de su ordenador local al ordenador remoto.

  • Realizar una integración con el proveedor de identidad de inicio de sesión único (SSO) de su organización y utilizar sus credenciales SSO para autenticar Splashtop.

  • Obtener una interfaz fácil de usar y funciones durante la sesión, como la transferencia de archivos, la grabación de la sesión y otras que aumentan su productividad.

  • Permitir que su equipo de TI configure, gestione y amplíe de forma fácil y segura el acceso remoto para la organización a través de una consola centralizada. Y no solo eso, el departamento de TI también puede ofrecer asistencia remota a los ordenadores gestionados, así como a los dispositivos BYOD.

  • Conseguir opciones de licencia flexibles: elija licencias de acceso remoto para usuarios finales y/o de soporte remoto para técnicos.

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Mire cómo puede acceder remotamente a Max Weather usando Splashtop.

Remotely access desktop applications like Max Weather and present weather reports from any device.
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