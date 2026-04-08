5 formas en que el acceso remoto mejora los programas educativos

La industria de la educación se ha transformado en los últimos años. Quienes crecieron en escuelas tradicionales, en las que un profesor se pone delante de un grupo de alumnos para impartir una lección, se quedarían atónitos si visitaran las aulas actuales. Los centros escolares de hoy en día son digitalmente inteligentes y están aprovechando la tecnología para extender el aula más allá del campus físico, proporcionando un mayor valor y un aprendizaje mejorado a los estudiantes.
El acceso remoto es una de esas tecnologías que mejora de múltiples maneras los programas K-12, de educación superior, de educación técnica profesional (CTE), de universidad comunitaria, de formación y otros:
1. Garantiza la continuidad en caso de emergencia
La tecnología de acceso remoto permite que las instituciones educativas estén preparadas para los escenarios de “qué pasaría si”. Algunos de estos escenarios incluyen: nevadas excesivas, incendios forestales, diversas otras emergencias naturales, o la necesidad de cerrar el campus por cualquier motivo. Con el acceso remoto, los escenarios de “qué pasaría si” pasan de ser una posible preocupación a formar parte del modelo operativo normal. Las escuelas pueden cambiar fácilmente del aprendizaje presencial al aprendizaje remoto sin afectar la productividad. Además, los estudiantes pueden seguir haciendo sus trabajos y tareas desde la seguridad de sus hogares.
Con las mejores herramientas de acceso remoto en su lugar, los estudiantes y el personal educativo pueden utilizar las mismas computadoras y software que usarían en la escuela, desde cualquier dispositivo en casa.
"Es (Splashtop) una buena solución para la gente que trabaja en casa: no tienen que venir físicamente si no quieren o no pueden. Nos da la posibilidad de tener acceso a las personas que tienen problemas médicos. Hay montones de casos en los que la gente no puede entrar. No hemos tenido esa herramienta para poder acceder a los ordenadores en cualquier momento. Añadir Splashtop nos da la posibilidad de tener acceso las 24 horas".
- Jason Deadman, Técnico de Servicios Informáticos del Confederation College
2. Ayuda a los alumnos a alcanzar todo su potencial
En el entorno tradicional de las aulas, los alumnos se pierden el aprendizaje si no pueden estar físicamente presentes en la escuela. Pueden estar enfermos, inscritos en un programa de educación a distancia o incluso necesitar más tiempo para terminar sus proyectos. Al tener acceso remoto a los laboratorios 24 horas al día, 7 días a la semana, los estudiantes pueden tener cierto control sobre el momento, el lugar, el método y el ritmo de aprendizaje, y sobresalir en sus tareas del curso.
"Es una gran ventaja que los estudiantes puedan utilizar las aplicaciones de animación y diseño de juegos siempre que quieran, aunque sea a las 2 de la madrugada mientras comen pizza fría en sus dormitorios. El acceso más fluido al software del laboratorio ha resultado acelerar el proceso para muchos de nuestros alumnos"
- Kathryn Bradley, profesora de Asheville High School
3. Consigue la igualdad tecnológica entre los estudiantes
No todos los estudiantes tienen acceso a las potentes computadoras y aplicaciones de software con licencia que necesitan para sus trabajos escolares en casa. En los escenarios mencionados arriba, su aprendizaje se ve obstaculizado cuando necesitan aprender de forma remota. Con acceso remoto a computadoras, estudiantes y profesores pueden acceder y usar cualquier dispositivo (iPad, Mac, Windows, Chromebook, etc.) y acceder remotamente a computadoras en el campus y usarlas en cualquier momento que necesiten, como si estuvieran físicamente en el aula.
"Lo encontramos (Splashtop) como una solución COVID, pero ya nos estamos dando cuenta de que es una solución de equidad a largo plazo. Ofrece a todos los estudiantes el mismo acceso a nuestros laboratorios y programas informáticos. Todos nuestros alumnos pueden comprometerse con el plan de estudios a su propio ritmo. Por ejemplo, los deportistas pueden conectarse después de clase cuando no pueden quedarse atrás (en el laboratorio) debido a los entrenamientos. Nivela el campo de juego, especialmente con el acceso a (aplicaciones como) Adobe".
- Duane Roberson, Director de CTE, Distrito Escolar 11 de Colorado Springs
4. Optimiza las inversiones existentes
Al habilitar Acceso remoto a los laboratorios en el campus fuera del horario tradicional de los laboratorios, las escuelas pueden maximizar el ROI en sus inversiones existentes. Las escuelas pueden transformar sus laboratorios de computadoras físicos en laboratorios híbridos sin invertir en nuevos recursos informáticos.
"No ha cambiado nada de lo que eran antes los ordenadores. Acabamos de instalar Splashtop, y los estudiantes pueden (a distancia) utilizar Logic Pro, Pro Tools, un montón de plug-ins diferentes y todas las cosas que pueden utilizar en el campus. Ahora los alumnos acceden a los ordenadores fuera de esas horas (del laboratorio informático). Es muy, muy práctico".
- Natalia Milanezi, Técnica Superior de Audio en Abbey Road Institute Londres
5. Permite un apoyo informático eficaz
Los profesionales informáticos tienen la ingente tarea de garantizar que los ordenadores de los laboratorios estén actualizados, así como de proporcionar asistencia técnica a alumnos y profesores dondequiera que estén. Eso significa admitir una amplia gama de dispositivos y atender muchas solicitudes cada día. Con el acceso remoto, los profesionales informáticos pueden entrar a distancia, solucionar problemas y resolverlos al instante, mejorando la productividad de todos los implicados.
"(Antes de Splashtop) nos faltaba la capacidad de ver lo que hacían las personas al otro lado del teléfono. Como puedes imaginar, es casi imposible enseñar a un niño a hacer reinicios manuales y arreglar otros problemas técnicos sin ver el aparato. Splashtop hizo que nuestras sesiones de apoyo fueran mucho más rápidas que sin él. Ha sido inestimable!"
- Tracy Dilossi, Administradora de Sistemas / Apoyo Tecnológico, Distrito Escolar de Ridley
Por qué Splashtop es la solución de acceso remoto preferida por las instituciones educativas
Splashtop Enterprise proporciona soluciones de acceso remoto adaptadas a las necesidades de las instituciones educativas. Es una alternativa superior a las VPN, y otras soluciones de acceso remoto. Con Splashtop, lo consigues:
Sesiones remotas de alto rendimiento y baja latencia que permiten a los estudiantes realizar eficazmente tareas como codificar, crear vídeos, dibujos en 3D, animaciones, gráficos, etc.
Una plataforma intuitiva, fácil de configurar, gestionar y utilizar. El equipo informático puede desplegarlo muy rápidamente, y los alumnos y profesores pueden empezar a utilizarlo enseguida sin necesidad de formación. De hecho,
Primavera de 2021.
Una solución todo en uno para permitir el acceso remoto a los laboratorios informáticos y proporcionar asistencia remota a profesores y alumnos.
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