5 formas en que el acceso remoto mejora los programas educativos

La industria de la educación se ha transformado en los últimos años. Quienes crecieron en escuelas tradicionales, en las que un profesor se pone delante de un grupo de alumnos para impartir una lección, se quedarían atónitos si visitaran las aulas actuales. Los centros escolares de hoy en día son digitalmente inteligentes y están aprovechando la tecnología para extender el aula más allá del campus físico, proporcionando un mayor valor y un aprendizaje mejorado a los estudiantes.

El acceso remoto es una de esas tecnologías que mejora de múltiples maneras los programas K-12, de educación superior, de educación técnica profesional (CTE), de universidad comunitaria, de formación y otros:

La tecnología de acceso remoto permite a las instituciones educativas estar preparadas para los escenarios "qué pasaría si...". Algunas de estas situaciones son: nevadas excesivas, incendios forestales, otras emergencias naturales o el cierre del campus por cualquier motivo. Con el acceso remoto, los escenarios "hipotéticos" pasan de ser un área de preocupación potencial a formar parte del modelo operativo normal. Las escuelas pueden pasar fácilmente del aprendizaje presencial al remoto sin problemas y sin que ello afecte a la productividad. Y los estudiantes pueden seguir haciendo sus tareas y trabajos desde la seguridad de sus casas. Con herramientas de acceso remoto, los alumnos y el personal educativo pueden utilizar los mismos ordenadores y programas que en la escuela, desde cualquier dispositivo en casa.

"Es (Splashtop) una buena solución para la gente que trabaja en casa: no tienen que venir físicamente si no quieren o no pueden. Nos da la posibilidad de tener acceso a las personas que tienen problemas médicos. Hay montones de casos en los que la gente no puede entrar. No hemos tenido esa herramienta para poder acceder a los ordenadores en cualquier momento. Añadir Splashtop nos da la posibilidad de tener acceso las 24 horas".