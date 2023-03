Las nuevas características de alto rendimiento de Splashtop permiten el trabajo a distancia para la industria de medios y entretenimiento

Las sesiones remotas de Splashtop son ahora aún más rápidas con streaming de 4k multimonitor a 40 fotogramas por segundo (fps) y son compatibles con las estaciones de trabajo iMac Pro 27" Retina 5k a baja latencia.

Si produce videos, VFX (efectos visuales), animaciones 3D, música, programas de radio/TV o juegos, probablemente esté familiarizado con la lucha que supone trabajar desde casa o mientras viaja. Ya sea como programador, artista, diseñador o técnico, es posible que necesite acceder a software de recursos intensivos para la representación de gráficos, la edición de vídeo o el software de asimilación de datos en un ordenador de trabajo que requiere varios terabytes de almacenamiento. Este equipo cuesta decenas de miles de dólares y no es posible replicar tal configuración para cada uno de los miembros de su equipo. Trabajar a distancia podría no ser una opción productiva para usted sin un software de acceso remoto. O incluso con una solución de acceso remoto, puede que no sea tan eficaz debido al retraso en la transmisión, la baja resolución, las malas conexiones, etc.

Use Splashtop para acceder y controlar de forma remota sus estaciones de trabajo de alta gama desde cualquier computadora o dispositivo móvil.

Ahora, con las nuevas características de rendimiento de Splashop, no solo puede transmitir 4k/5k a 40 fps, sino que también puede hacerlo para varios monitores simultáneamente. Puede acceder a sus vídeos de ultra alta resolución, modelos, otros archivos y aplicaciones en sus estaciones de trabajo como si estuviera justo delante de ellas.

Lea el comunicado de prensa para más detalles.

Los usuarios de Splashtop en medios y entretenimiento comparten su experiencia

Meteorólogos elaborando pronósticos meteorológicos televisivos

"Esta es la primera vez que hacemos el clima de forma remota. Iniciamos sesión en el sistema meteorológico de Baron, preparamos gráficos, configuramos secuencias para espectáculos y operamos el sistema meteorológico de forma totalmente remota. Splashtop ha sido fundamental para permitir que nuestro departamento meteorológico opere de forma remota mientras sigue utilizando todos los recursos de nuestro sistema meteorológico". – Patrick Evans, meteorólogo de KESQ News Channel 3 y presentador de Eye on the Desert

Equipos de producción de video que editan y renderizan videos de forma remota

"Tengo Splashtop instalado en la computadora de mi casa y lo uso para acceder a mis archivos y software de edición desde cualquier parte del mundo. ¡Viajo mucho! Entonces, cuando los clientes necesitan que les envíe un video o una fotografía, puedo acceder a mi programa de edición, renderizar el video y enviárselo, todo desde mi teléfono o computadora portátil. He podido asumir más proyectos ya que ahora puedo viajar más sin que eso afecte mi trabajo". – Marlon Torres, Propietario de Torres Studios

Ver remotamente las pantallas de ordenador desde múltiples lugares en un estudio de noticias

"Usamos Splashtop para acceder de forma remota a una computadora que tiene una reunión de Microsoft Teams que muestra el visor múltiple. En total, tenemos 3 tipos diferentes de visores múltiples que podemos ver según la tarea en cuestión". – Kellie DiVeglia, directora de noticieros @ WIS TV

Obtenga un acceso remoto seguro y una mejor experiencia de usuario con los planes de Splashtop Business

Con el acceso remoto de Splashtop, puede acceder de forma segura a su ordenador de trabajo desde cualquier lugar y dispositivo. Puede hacerlo en 3 sencillos pasos:

Pruebe gratis o compre una licencia de Splashtop Business Access Pro (acceso remoto para individuos y equipos que quieran trabajar a distancia). Las nuevas características también están disponibles con Splashtop Remote Support (soporte remoto para MSPs y departamentos de TI) y Splashtop SOS (soporte remoto bajo demanda para mesas de ayuda) Instale el Splashtop Streamer en su ordenador de trabajo Descargue la aplicación Splashtop Business para su ordenador doméstico Windows/Mac, iOS o tableta Android/dispositivo móvil, e inicie la sesión remota

Con las nuevas funciones de alto rendimiento, puede ser productivo y entregar sus proyectos a tiempo mientras trabaja a distancia. Puede editar vídeos, asimilar grandes cantidades de datos, comprobar el progreso de la renderización de los archivos, desarrollar y probar construcciones de juegos, pintar, esculpir y mucho más mientras está en una ubicación remota, mientras viaja o desde su casa. Todo lo que necesita es una conexión wifi.

Las sesiones de Splashtop están protegidas con autenticación multifactorial, autenticación de dispositivos, encriptación TLS/SSL y muchas más características de seguridad. Además, Splashtop proporciona capacidad de inicio de sesión único (SSO) con integración con AD, ADFS, AzureAD y OKTA.

¿Prefiere una solución en las instalaciones?

Algunas organizaciones prefieren un despliegue en la premisa para obtener una mayor seguridad y un rendimiento aún más rápido. Splashtop le ofrece la opción de desplegar una solución auto-alojada, instalada detrás de su cortafuegos junto con la integración. Más información sobre Splashtop On-Prem.

Es más rápido y más seguro que otras soluciones de acceso remoto.

¿Utiliza actualmente VPN u otras soluciones de escritorio remoto? Splashtop es más rápido, más seguro, más fácil y rentable de configurar y escalar para equipos más grandes. Lea cómo Splashtop ofrece mejores características que VPN/RDP, VNC, RD Gateway y otros programas de acceso remoto.

Consiga descuentos adicionales para equipos más grandes

Para permitir a organizaciones enteras ser productivas mientras trabajan desde casa, Splashtop ha aplicado descuentos de hasta un 25 % en Splashtop Business Access para equipos más grandes.

Splashtop ofrece mejores características al mejor precio. ¡Pruébelo gratis hoy mismo!

