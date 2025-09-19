Reseña de Splashtop Remote Desktop: Chase Rubin

Splashtop es un servicio valioso para cualquier empresa o particular que necesite acceso remoto a un ordenador. Splashtop es ideal para servicios de asistencia y personal de TI. También es un producto útil para propietarios de ordenadores domésticos y comerciales que puedan necesitar acceder a material en máquinas de escritorio cuando están fuera de la oficina. Splashtop funciona con cualquier dispositivo, lo que permite el acceso remoto por parte de cualquier persona en cualquier momento.
Chase Rubin, empresario tecnológico y usuario de Splashtop, nos ofrece su opinión sobre el servicio. Da las razones por las que cualquier empresa puede aprovechar los servicios de Splashtop. Chase Rubin también compara Splashtop con otras empresas del sector.
¿Qué producto Splashtop está usando?
Utilizo el escritorio remoto [Splashtop Remote Access]. Esto me ayuda a acceder a la información en mi ordenador del trabajo mientras estoy fuera. Puedo abrir mi escritorio de casa en mi tableta cuando necesito acceder a datos. Es especialmente útil para reuniones con clientes. Puedo compartir información directamente con mis clientes y responder cualquier pregunta que puedan tener sobre mis servicios. Creo que Splashtop hace que mi negocio funcione mejor.
¿Cómo está utilizando Splashtop?
Uso Splashtop para conseguir datos de mi ordenador de la oficina mientras estoy fuera de mi escritorio. De esta forma, siempre puedo acceder a mis datos y a los proyectos de mis clientes. Y ellos agradecen mucho esta flexibilidad para completar tareas. Si tuviera un equipo de TI o de asistencia técnica para mi negocio, también usaría el acceso remoto para que desempeñaran sus funciones. Si mi startup crece hasta el punto de necesitar estos servicios, sin duda elegiría Splashtop frente a cualquier otro producto de la competencia.
¿Por qué le gusta Splashtop?
Splashtop proporciona una solución integral para el acceso remoto. Sería posible hacerlo sin usar un servicio como Splashtop, pero es tan fácil de usar que elimina el dificultoso proceso de aprendizaje de tener que configurar uno mismo este tipo de acceso. Creo que el uso de Splashtop ha hecho que mi negocio sea más ágil y esté listo para hacer frente a cualquier dificultad que se nos plantee.
¿Cómo supera Splashtop a la competencia o a cualquier otro producto similar que hayas utilizado antes?
Probé un servicio de escritorio remoto diferente antes de usar Splashtop y estoy encantado de cómo Splashtop supera a la competencia. Splashtop funciona más rápido y con menos retraso que sus competidores. La ventaja número uno de Splashtop está en su facilidad de configuración y facilidad de uso. La interfaz es intuitiva y el empresario no debe perder el tiempo aprendiendo a usar el producto.
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