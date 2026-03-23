How Remote Access Supports Always On Entertainment Businesses

La forma en que consumimos y disfrutamos de contenidos audiovisuales ha cambiado rápidamente. La gente está empezando a dejar de ser espectadores pasivos para convertirse ellos mismos en creadores. Los servicios de redes sociales como YouTube y TikTok convierten a los espectadores directamente en un creador. Del mismo modo, los servicios de streaming exigen más contenidos de alta calidad a los equipos de posproducción.
¿Cómo pueden los creadores dentro del espacio del entretenimiento "siempre activo" crear procesos más sostenibles y al mismo tiempo satisfacer la demanda de los espectadores? ¿Es posible que estas personas creen un estilo de vida más flexible con una calidad constante? Adéntrate en el software de acceso remoto.
Por qué los creativos digitales del entretenimiento deberían plantearse usar el acceso remoto
El software de acceso remoto no es solo para nómadas digitales o trabajadores tecnológicos: trabajar de forma remota puede beneficiar a cualquiera que trabaje en un ordenador. Para las personas que crean contenido, el software de acceso remoto puede ayudarles a acceder a un dispositivo específico en cualquier hora. Utilizar el software de acceso remoto adecuado puede ayudar a proporcionar más flexibilidad, mejorar los procesos de seguridad digital y aumentar la eficiencia. Te explicamos cómo funciona.
Ofrece más flexibilidad a los creadores
Las demandas de creación de contenido pueden surgir a cualquier hora del día, y esto significa requerir más flexibilidad con tus dispositivos para responder adecuadamente. Los artistas, creadores de contenido y equipos de posproducción a menudo necesitan dispositivos que consumen muchos recursos para completar su trabajo diario; en situaciones en las que no pueden responder, esto podría ser un obstáculo importante.
El software de escritorio remoto les ofrece a los empleados la posibilidad de acceder a sus ordenadores de alto rendimiento desde sus propios dispositivos personales. Esto elimina la necesidad de estar en persona para usar un dispositivo o software específico; en cambio, los empleados pueden usar un dispositivo personal para trabajar de forma remota y realizar el trabajo como de costumbre, como si lo hicieran en persona.
Mantente siempre disponible
Algunos equipos creativos deben manejar procesos de producción en vivo. Piensa en creadores como locutores de noticias o periodistas, escritorio remoto para la transmisión puede ayudar a proporcionar acceso a estaciones de trabajo de alto rendimiento justo cuando se necesitan. Los editores y productores pueden cortar metraje rápidamente o gestionar historias de transmisión sobre la marcha tan pronto como surge una noticia.
El software de acceso remoto también puede ayudar a transferir rápidamente archivos más grandes entre un dispositivo remoto y un dispositivo local. Esto puede acelerar los procesos de intercambio de archivos para que los productores puedan compartir archivos sin formato con retrasos o interrupciones mínimas.
Crea procesos remotos seguros
Si tu equipo es responsable de editar el último éxito de taquilla, mantener el proyecto en secreto es una alta prioridad. Si bien la mayoría de los estudios requieren procesos seguros, los equipos de posproducción que trabajan con grandes estudios se encuentran en una posición única: si un proyecto se filtra, puede afectar directamente tanto las ganancias como el plazo final del proyecto.
Es indispensable que los estudios desarrollen las prácticas de seguridad adecuadas y garanticen que la producción permanezca segura, especialmente durante el proceso de posproducción. Con muchas partes móviles y miembros del equipo, una política de ciberseguridad que utilice software seguro de acceso remoto puede ayudar a minimizar las fugas de datos.
Cuando los miembros del equipo utilizan el software de acceso remoto, pueden iniciar sesión en su espacio de trabajo principal a través de un dispositivo remoto, donde permanecen todos sus archivos. Las funciones de seguridad adicionales, como la autenticación de dos factores, la verificación del dispositivo y las conexiones cifradas, garantizan que el contenido permanezca protegido. Las protecciones adicionales, como las herramientas de administración de usuarios, garantizan que el contenido solo esté disponible cuando sea necesario.
Si contratas principalmente a contratistas externos o socios externos para el trabajo de posproducción, puedes ofrecerles acceso a un dispositivo específico al que puedan acceder de forma remota para que todo su trabajo se guarde localmente en ese ordenador. Las fugas de información a menudo ocurren cuando los empleados guardan accidentalmente un archivo en su dispositivo local no seguro o en otra ubicación no autorizada. Este proceso ayuda a minimizar esos errores y proporciona una ubicación segura para que residan los archivos.
Cómo ayuda Splashtop a apoyar a los creadores "siempre activos"
Una herramienta de acceso remoto como Splashtop puede ayudar a los creativos a mantenerse productivos y en su flujo de trabajo, independientemente de dónde o cuándo estén trabajando. Aquí hay un par de ejemplos de cómo Splashtop ayuda a quienes trabajan en la industria del entretenimiento a optimizar su flujo de trabajo.
Splashtop ayuda a replicar las estaciones de trabajo de oficina
Las personas que gestionan contenido y producción siempre activos tienden a tener estaciones de trabajo específicas para maximizar su productividad. Esto significa que los creadores tienen equipos de alto rendimiento que les ayudan a facilitar su trabajo, pero ese equipo no siempre es accesible mientras viajan. Splashtop ayuda a proporcionar acceso remoto a esos dispositivos que consumen muchos recursos sin sacrificar el rendimiento.
Tu estación de trabajo cobrará vida durante una sesión de acceso remoto gracias a funciones como el modo de color 4:4:4, audio de alta fidelidad y transmisión 4K hasta 60 fps (y transmisión iMac Pro Retina 5K). Splashtop garantiza que puedas trabajar como si estuvieras en la oficina mientras estás en movimiento para que puedas ser más productivo y realizar tu mejor trabajo.
Funciones como las conexiones de monitores múltiples permiten a los empleados imitar la configuración de su estación de trabajo de monitores múltiples mientras trabajan de forma remota desde una pantalla de monitores múltiples local. Splashtop puede admitir múltiples monitores al ofrecer la capacidad para:
Ver un monitor remoto a la vez y cambiar entre varias pantallas
Ver varios monitores en una pantalla dentro de una ventana
Ver múltiples monitores en múltiples pantallas locales.
Los creadores pueden acceder a sus estaciones de trabajo personalizadas desde un ordenador remoto que puede no tener las mismas capacidades que su estación de trabajo. De todos modos, Splashtop ofrece la posibilidad de usar ese dispositivo remoto como control remoto de la estación de trabajo de mayor potencia. Esto otorga más flexibilidad y creatividad para realizar su trabajo desde cualquier lugar, sin tener que sacrificar sus estaciones de trabajo.
Utiliza dispositivos USB externos de forma remota
Para trabajos más complejos como animación o modelado 3D, a veces usar solo un ratón no es suficiente. Splashtop proporciona redirección de dispositivos USB, lo que significa que los usuarios remotos aún pueden conectar un dispositivo a su ordenador local para controlar un punto final remoto. Esto significa que los empleados aún pueden usar dispositivos USB como tabletas, micrófonos y cámaras web Wacom desde su dispositivo remoto.
La redirección de USB también ayuda a los empleados si un usuario tiene un software específico en una unidad flash USB o un archivo concreto. Los empleados pueden conectar su disco a su ordenador local y el punto final remoto puede acceder a los archivos.
Establece hábitos remotos seguros
La redirección de dispositivos USB también puede ayudar a tu equipo a desarrollar hábitos más seguros al trabajar de forma remota. Las herramientas de acceso USB como Yubikey ayudan a proporcionar una capa adicional de seguridad a tu estación de trabajo en persona. Un empleado puede conectar remotamente a través de Splashtop, y luego insertar su Yubikey en su computadora local para seguir teniendo acceso a su escritorio remoto. Esto proporciona una capa extra de seguridad además del acceso remoto cifrado. Esto asegura que solo las personas adecuadas estén accediendo a los dispositivos, incluso de forma remota.
Mantén la creatividad en cualquier lugar con Splashtop
Adoptar una herramienta de acceso remoto para tu equipo creativo puede ayudar a ofrecerles a tus empleados la flexibilidad que necesitan para realizar su mejor trabajo. Splashtop ayuda a replicar la estación de trabajo de un creativo desde cualquier lugar, para que pueda usar las mismas herramientas desde un dispositivo remoto.
¿Interesado en aprender más sobre cómo puedes usar Splashtop para tu negocio de entretenimiento? Pruébalo con una prueba gratuita de Splashtop Enterprise y comprueba por ti mismo los beneficios del acceso remoto.
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