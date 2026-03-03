Permisos de Acceso Remoto en Splashtop Enterprise

Los permisos de acceso granular y los privilegios basados en roles de Splashtop facilitan garantizar la máxima seguridad al utilizar el acceso remoto en toda la organización.
Splashtop Enterprise es una potente solución de acceso remoto todo en uno para grandes organizaciones. Satisface todas las necesidades de acceso remoto que pueda tener una organización, incluidas:
La TI apoya remotamente tanto a las computadoras y dispositivos supervisados como a los no supervisados
Empleados que acceden remotamente a los ordenadores de su oficina para trabajar a distancia
Instituciones educativas que programan y gestionan el acceso remoto de los alumnos a ordenadores de laboratorio para la enseñanza a distancia.
Con organizaciones enteras que utilizan el acceso remoto para trabajar desde casa o en desplazamientos y al ofrecer soporte remoto, puede parecer desalentador tratar de gestionar qué usuarios tienen acceso a ciertas máquinas y qué herramientas y funciones están disponibles para ciertos usuarios.
Afortunadamente, con Splashtop Enterprise, los administradores de TI pueden gestionar fácilmente los permisos de acceso a los ordenadores y los permisos de funciones basados en roles, todo ello a través de una consola de administración centralizada.
Aquí tienes un vistazo más de cerca a estas herramientas que se encuentran en Splashtop Enterprise:
Permisos Individuales de Acceso Remoto
La consola de administración ofrece a los administradores de TI la posibilidad de gestionar todos los usuarios, las estaciones de trabajo a las que se accede remotamente y los dispositivos que se utilizan para acceder remotamente.
Para garantizar que a los ordenadores altamente sensibles sólo pueda acceder un usuario o usuarios con la debida autorización, el administrador puede asignar permisos de acceso sólo a quienes estén autorizados a acceder remotamente a esa máquina.
La utilización de este instrumento para restringir los derechos de acceso sólo a las personas autorizadas a acceder, puede ayudar a las organizaciones a reducir al mínimo el riesgo de violaciones de la seguridad.
Permisos de Acceso Basados en Grupos
Otra gran característica de la consola de administración de Splashtop es la función de agrupación. Los administradores pueden crear grupos tanto para usuarios como para ordenadores. Después, el administrador informático puede establecer permisos de acceso a nivel de grupo.
Esta ingeniosa característica puede facilitar enormemente a los gerentes de TI la asignación de permisos de acceso a organizaciones enteras. Por ejemplo, se podría dar fácilmente al equipo de marketing acceso a los ordenadores del departamento de marketing, o el departamento de TI de la escuela podría dar acceso sólo a una clase específica a determinados ordenadores del laboratorio.
Administradores de Grupo
Los administradores de TI también pueden asignar administradores específicos basados en grupos que pueden gestionar los permisos sólo de un grupo más reducido de usuarios. Por ejemplo, un jefe de equipo puede gestionar usuarios, ordenadores y permisos para su propio equipo, y un profesor o personal informático sólo para su propia clase de alumnos.
Permisos Granulares Basados en Roles
Splashtop Enterprise viene con un conjunto poderoso de características en sesión diseñadas tanto para trabajo remoto como para soporte de TI, incluyendo desconexión remota, reinicio remoto, reinicio remoto del Streamer, múltiples usuarios conectándose simultáneamente a 1 computadora, y más.
Sin embargo, es posible que no quieras que todos tus usuarios puedan utilizar estas funciones. Por motivos de seguridad, quizá sólo quieras que tu equipo de TI utilice una función como la desconexión remota.
La consola de administración de Splashtop permite a los administradores de TI asignar funciones a cada usuario, como administrador, administrador de grupo o miembro. Con los usuarios asignados a roles, puedes establecer sencillamente permisos basados en roles para las funciones de acceso remoto en sesión de Splashtop.
Bono – Programación de Acceso Remoto
Los informáticos escolares pueden beneficiarse especialmente de la función de programación de Splashtop Enterprise. Con esta herramienta, puedes establecer permisos de acceso en función de horas concretas.
Por ejemplo, digamos que tienes un laboratorio de computación con 15 máquinas. A la 1 pm, hay una clase de 15 estudiantes de diseño gráfico que necesitan acceder a estas computadoras del laboratorio durante la clase. Con Splashtop Enterprise, puedes programar privilegios de acceso remoto para que sólo los estudiantes de la clase puedan controlar remotamente las computadoras del laboratorio durante las horas de clase. Los estudiantes no tendrán acceso a esas computadoras más allá del horario programado.
Las organizaciones también pueden utilizar esta útil función para establecer los días/horas en que se puede acceder remotamente a los ordenadores gestionados.
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Splashtop es la solución de acceso remoto a ordenadores y herramienta de asistencia remota de clase empresarial con la mejor relación calidad-precio. Permite que empleados y estudiantes trabajen desde casa o que los informáticos gestionen los ordenadores y proporcionen asistencia bajo demanda a cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil. Splashtop Enterprise también incluye integración SSO/SAML, capacidades de gestión remota de ordenadores y muchas más funciones útiles.
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