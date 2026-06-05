Acceso remoto a varios monitores: ¿es posible?

Tener espacio de sobra es bueno, se aplica tanto para el cuerpo como para las pantallas de ordenador. Muchas personas se benefician al utilizar más de un monitor o al conectar sus ordenadores portátiles a un monitor externo para ampliar su pantalla. Tener ese espacio en la pantalla puede significar flujos de trabajo más eficientes y productividad para quienes los usan.
Pero ¿qué pasa si necesitas acceder a ese ordenador de forma remota? ¿Es posible acceder de forma remota a un dispositivo que utiliza monitores dobles? Nos sumergimos en los aspectos técnicos del acceso remoto a varios monitores en esta publicación de blog.
¿Qué es un escritorio remoto multimonitor?
Un escritorio remoto con múltiples monitores permite a los usuarios acceder y controlar una configuración informática con más de un monitor desde una ubicación remota. Esta configuración replica la experiencia de usar múltiples pantallas localmente, lo que permite a los usuarios remotos cambiar entre pantallas o ver todos los monitores a la vez, según sus necesidades y las capacidades del software de acceso remoto.
¿Cómo funciona un escritorio remoto con múltiples monitores?
Cuando te conectas a un escritorio remoto con varios monitores, el software de acceso remoto refleja cada pantalla conectada en tu dispositivo local. Dependiendo de la herramienta utilizada, puedes ver todos los monitores en una pantalla, alternar entre ellos o extenderlos a varias pantallas locales. Soluciones avanzadas como Splashtop ofrecen modos de visualización flexibles y transmisión de alto rendimiento para garantizar flujos de trabajo remotos fluidos con múltiples monitores.
Las ventajas de acceder de forma remota a un ordenador con múltiples monitores
El acceso remoto a dos monitores puede ayudar a aumentar enormemente la productividad y la eficiencia de los trabajadores. A continuación se presentan algunas razones por las que deberías plantearte la informática remota con múltiples monitores.
1. Ofrece una experiencia más fluida al trabajar de forma remota
Las ventajas de utilizar varios monitores trascienden varias industrias. Los estudiantes pueden beneficiarse de múltiples pantallas para la investigación, los analistas de datos pueden visualizar los datos fácilmente y los artistas pueden acceder rápidamente a las referencias. Independientemente del trabajo que estés haciendo, no tener acceso remoto a monitores duales puede afectar a la eficiencia. Es por eso que Splashtop permite a los usuarios acceder de forma remota a pantallas duales con su software de acceso remoto fácil de usar.
2. Permite a los usuarios trabajar desde cualquier lugar como si estuvieran sentados en sus estaciones de trabajo.
Cuando viajas, cargar monitores voluminosos solo para poder trabajar es engorroso e innecesario. El uso de un software que te permite acceder a esos múltiples monitores mientras te desplazas te ahorra equipaje adicional.
El uso de una conexión de escritorio remoto ofrece a las personas la libertad de acceder a sus herramientas, incluidos sus monitores, desde cualquier lugar.
3. Coherencia en el ambiente laboral
La forma en que configuras tu escritorio es única para ti y tu estilo de trabajo. Cambiar entre dos tipos diferentes de escritorios puede resultar una incomodidad. El uso de un entorno de trabajo remoto te permite mantener un flujo de trabajo constante, incluso si utilizas un dispositivo local diferente. Esto puede ayudar a mantener la eficiencia al reducir la cantidad de tiempo que lleva acostumbrarse a un entorno de trabajo diferente.
3 formas de acceder remotamente a un ordenador con múltiples monitores
La mejor manera de acceder de forma remota a un ordenador con múltiples monitores es utilizando una herramienta de acceso remoto como Splashtop. El software de acceso remoto Splashtop te permite acceder a varios monitores de una de tres maneras:
Un monitor a la vez: esta es una forma común en que el software de acceso remoto muestra varios monitores. Un usuario puede ver solo una pantalla de escritorio a la vez y puede saltar rápidamente de una a otra. Si bien no es lo mismo que usar monitores duales, le ofrece al usuario la posibilidad de ver lo que hay en cada monitor.
Múltiples monitores en una pantalla: esto proporciona al usuario la posibilidad de ver múltiples monitores condensados en la única pantalla que está utilizando. Esto es beneficioso para las personas que necesitan ver lo que sucede en ambas pantallas simultáneamente cuando solo tienen una disponible. Por ejemplo, alguien puede estar de viaje y tener solo un ordenador portátil con una pantalla, pero sigue necesitando dos monitores para completar su trabajo.
De múltiples monitores a múltiples monitores: esto ocurre cuando un usuario puede ver los múltiples monitores de un ordenador remoto en sus pantallas de múltiples monitores locales. Por ejemplo, alguien que trabaja de forma remota puede controlar a distancia su ordenador de escritorio en la oficina con dos monitores, mientras usa su ordenador portátil personal y un monitor externo.
¿Deseas más detalles sobre cómo acceder de forma remota a monitores duales? Visita nuestra página de soporte sobre cómo usar monitores múltiples con Splashtop.
Cómo configurar el acceso remoto a varios monitores en 5 sencillos pasos
Instalar Splashtop: descarga e instala la aplicación de Splashtop tanto en tu dispositivo local como en el ordenador remoto.
Habilitar la compatibilidad con varios monitores: en el ordenador remoto, asegúrate de que la funcionalidad de varios monitores esté habilitada en la configuración de la pantalla.
Conectarte al ordenador remoto: abre Splashtop, inicia sesión y selecciona el ordenador remoto al que deseas acceder.
Seleccionar monitores: una vez te hayas conectado, usa la barra de herramientas para cambiar entre pantallas o habilita el modo multimonitor para ver todas las pantallas simultáneamente.
Personalizar la configuración de la pantalla: ajusta la resolución, la escala o cambia entre monitores según tus preferencias de flujo de trabajo.
Por qué Splashtop es la mejor opción para el acceso remoto a múltiples monitores
Existen muchas opciones diferentes cuando se trata de herramientas de acceso remoto, pero he aquí por qué Splashtop debería ser tu herramienta preferida cuando se trata de acceder remotamente a un segundo monitor.
1. Splashtop puede controlar dispositivos en diferentes plataformas
Si estás utilizando un ordenador Mac e intentas acceder de forma remota a un ordenador que ejecuta Windows, no hay problema. Splashtop te permite acceder a una plataforma diferente a la plataforma de origen desde la que estás conectado de forma remota. Por ejemplo, puedes controlar y ver fácilmente una plataforma Windows mientras accedes desde un Mac y viceversa.
Si estás intentando acceder a un escritorio en un momento urgente, incluso puedes ingresar de forma remota a un escritorio de Windows desde un iPhone o iPad. La capacidad de acceder a un dispositivo desde una variedad de opciones diferentes significa que puedes acceder de forma remota a tus herramientas desde prácticamente cualquier lugar y con cualquier dispositivo.
2. Splashtop proporciona una infraestructura remota y segura
La infraestructura cloud de Splashtop está alojada en Amazon Web Services (AWS), que proporciona firewalls de red, cifrado de datos y mitigación de DDoS. Splashtop ha obtenido la certificación SOC 2 Tipo 2 así como SOC 3. Todas las sesiones remotas están protegidas con TLS (incluido TLS 1.2) y cifrado AES de 256 bits.
Splashtop también cumple con las principales normas de la industria, como la conformidad con PCI, la conformidad con HIPAA y la conformidad con FERPA. Aquellos que trabajan en el comercio minorista, la atención médica o la enseñanza usan Splashtop para un acceso remoto de forma segura.
3. Splashtop se integra con una amplia variedad de socios de la industria
Dependiendo de tu flujo de trabajo, puede ser necesario que tu equipo acceda a determinadas herramientas o software. Afortunadamente, Splashtop se integra con una amplia variedad de socios de la industria como Wacom, Jira, ServiceNow y JumpCloud. Esto ayuda a mantener los flujos de trabajo fluidos y eficientes, incluso cuando son remotos.
Comienza a usar Splashtop para tener un acceso remoto eficiente a escritorios con múltiples monitores
A medida que el futuro del trabajo continúa cambiando, es importante encontrar formas de acceder a las herramientas más importantes cuando más las necesitas. Splashtop Remote Access Pro te ofrece la flexibilidad de utilizar múltiples monitores con un escritorio remoto.
Averigua cómo Splashtop puede ayudar a aumentar la eficiencia de tu equipo con el acceso remoto. ¡Empieza contactándonos hoy mismo!
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