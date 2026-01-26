Los equipos de TI tienen mucho que manejar y están constantemente bajo presión para reducir tanto su carga de trabajo como los costos. Sin embargo, esa presión viene acompañada del temor de debilitar la seguridad. Hay un equilibrio entre la velocidad y la seguridad que necesitan alcanzar, y no pueden permitirse sacrificar ninguno de los dos.
Afortunadamente, no tienen que hacerlo. La eficiencia y la seguridad no son mutuamente exclusivas, y las empresas pueden lograr ambas. Con las herramientas de automatización adecuadas y reglas de priorización, la eficiencia y la seguridad están al alcance.
Con eso en mente, exploremos cómo las empresas pueden usar herramientas como Splashtop AEM para reducir la carga en los equipos de TI sin comprometer la ciberseguridad.
De dónde proviene realmente la carga de trabajo de TI
Antes de que podamos determinar cómo reducir la carga de trabajo de TI, deberíamos examinar sus causas. Estos son los factores más importantes que llevan a un aumento de la carga de trabajo para los equipos de TI:
1. Parcheo manual y remediación
El parcheo y la remediación son esenciales para la seguridad, pero el manejo manual puede consumir mucho tiempo y ser propenso a errores. Considera el tiempo que se gasta programando, aprobando y validando manualmente los parches, así como en parches de emergencia fuera de horario. Todo esto suma un proceso lento e ineficiente que podría gestionarse mejor mediante la automatización.
2. Persiguiendo Inventario de Dispositivos y Datos de Cumplimiento
Gestionar inventarios y asegurar el cumplimiento es esencial, pero seguirlos manualmente con hojas de cálculo, scripts y análisis puntuales es ineficiente. Estos métodos crean trabajo innecesario y generan estrés mientras ocupan recursos de TI, que es lo último que necesitas cuando se aproxima una auditoría. Las herramientas automatizadas que pueden rastrear inventarios, detectar nuevos dispositivos y monitorear el cumplimiento pueden ahorrar tiempo y estrés a los equipos de TI.
3. Aprovisionamiento y Desaprovechamiento de Acceso Repetitivo
Incorporar nuevos empleados, despedir a los anteriores, cambiar roles y ajustar permisos, aunque es vital para la seguridad del acceso y la eficiencia, puede ser un proceso que consume mucho tiempo. Cuantas más herramientas y permisos necesites gestionar por rol, más largo se vuelve el proceso. En su lugar, considera herramientas de automatización que reduzcan el esfuerzo manual aplicando políticas a nivel de dispositivo, agrupando dispositivos finales por rol o función, y aplicando automáticamente las configuraciones y controles de seguridad correctos a medida que cambian los dispositivos o las responsabilidades.
4. Herramientas y paneles desconectados
La expansión de TI es uno de los mayores contribuyentes al aumento de las cargas de trabajo. Cuando los agentes necesitan cambiar entre múltiples herramientas y aplicaciones, solo se suma al tiempo y esfuerzo que lleva realizar una sola tarea. Aunque las diferentes herramientas pueden añadir capacidades útiles, la consolidación es clave para mantener la productividad.
Por qué atajar no es la respuesta
Aunque puede ser tentador hacer pequeños sacrificios aquí y allá para mejorar la seguridad, hacerlo es jugar con fuego. Recortar esquinas puede crear vulnerabilidades y acumularse rápidamente de varias maneras, incluyendo:
Retrasar los parches aumenta las ventanas de exposición, ya que tus endpoints pasan más tiempo con vulnerabilidades sin parchear.
Relajar los controles de acceso permite el movimiento lateral, de modo que las cuentas comprometidas pueden causar más daño en un área más amplia.
Reducir la monitorización crea puntos ciegos, dificultando la detección de vulnerabilidades o actividades sospechosas.
Confiar en los usuarios introduce inconsistencia y error, ya que el error humano es inevitable.
Qué debería significar realmente “Reducir la carga de trabajo”
Reducir la carga de trabajo no significa reducir la seguridad. Más bien, significa agregar herramientas y funcionalidades que optimizan los flujos de trabajo y mejoran la eficiencia, permitiendo a los equipos de TI lograr más con menos esfuerzo manual.
Maneras de reducir la carga de trabajo de TI incluyen:
Menos esfuerzo manual, no menos cobertura: Usar herramientas con monitoreo automatizado en tiempo real y alertas ayuda a mejorar la eficiencia mientras elimina la necesidad de que los agentes de TI supervisen manualmente los puntos finales.
Automatización en lugar de repetición: Las herramientas de automatización pueden eliminar tareas manuales repetitivas, liberando a los agentes para concentrarse en asuntos más urgentes.
Visibilidad continua en lugar de verificaciones periódicas: La visibilidad en tiempo real ayuda a mejorar la capacidad de respuesta y la seguridad sin requerir que los agentes revisen constantemente.
Acceso controlado sobre permisos amplios: Conceder permisos amplios aumenta el daño potencial que una sola cuenta comprometida puede causar. Configurar permisos basados en el rol y la necesidad ayuda a mejorar la seguridad mientras se reduce la carga de trabajo de TI.
Menos herramientas: Consolidar tu pila tecnológica facilita a los equipos de TI llevar a cabo tareas importantes sin tener que cambiar constantemente entre aplicaciones, manteniendo una seguridad consistente.
Cómo la Automatización Reduce la Carga de Trabajo y Mejora la Seguridad
Ahora que entendemos los riesgos y objetivos, podemos considerar la solución. Usar software con funciones de automatización puede reducir la carga de trabajo en los equipos de TI al automatizar tareas manuales repetitivas sin comprometer la seguridad.
1. La automatización elimina tareas repetitivas
Uno de los usos más impactantes de la automatización es manejar tareas manuales repetitivas. Incluso las tareas pequeñas, como registrar llamadas después de una interacción con el cliente, pueden acumularse y convertirse en grandes pérdidas de tiempo, por lo que automatizarlas ayuda a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia en los equipos de TI.
2. La visibilidad en tiempo real reduce el tiempo de investigación
Investigar problemas es otra gran pérdida de tiempo, especialmente cuando la visibilidad es limitada. Las herramientas de automatización con visibilidad en tiempo real pueden detectar y mostrar los estados de dispositivos y parches al instante, ahorrando horas que de otro modo se gastarían investigando dispositivos y software.
3. La aplicación basada en políticas previene el retrabajo
Hacer cumplir las políticas de seguridad y cumplimiento en todos los puntos finales puede ser un desafío, pero usar herramientas basadas en políticas asegura consistencia y reduce el seguimiento. Estas herramientas aplican automáticamente políticas de endpoint, controles de seguridad y estándares de configuración en línea con la política de la empresa y los requisitos de cumplimiento, reduciendo el retrabajo y la supervisión manual continua para los equipos de TI.
Cómo Splashtop reduce la carga de trabajo de TI sin sacrificar la seguridad
Cuando quieras simplificar los flujos de trabajo de TI y reducir cargas de trabajo de manera segura, puedes hacerlo con Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos). Splashtop AEM incluye herramientas de automatización y gestión de dispositivos que monitorizan continuamente los dispositivos, proporcionan información sobre vulnerabilidades basadas en CVE y automatizan la instalación de parches, la remediación y las tareas de mantenimiento rutinario para mejorar la eficiencia sin comprometer la seguridad.
Splashtop AEM incluye:
1. Gestión Autónoma de Dispositivos Con Splashtop Autonomous Endpoint Management
Splashtop Autonomous Endpoint Management permite la fácil supervisión y gestión de endpoints remotos desde una sola consola. Esto incluye el parcheo automatizado de sistemas operativos y software de terceros para mantener los dispositivos actualizados, junto con la detección y remediación de vulnerabilidades basadas en CVE para reducir la exposición a riesgos de seguridad conocidos. Esto mantiene los dispositivos protegidos sin requerir trabajo adicional de los equipos de TI.
2. Visibilidad de dispositivos en tiempo real en todo el entorno
Splashtop AEM ofrece visibilidad en cada dispositivo remoto, incluido el inventario, el estado de los parches y el rendimiento. Esto elimina la necesidad de verificar manualmente los inventarios, ya que todo se actualiza en tiempo real a través de la automatización. También admite la preparación de auditorías al proporcionar información clara y actualizada del inventario tanto de hardware como de software.
3. El Acceso remoto y el Soporte remoto reducen el trabajo físico
Cuando las organizaciones adoptan modelos de trabajo remoto y trabajo híbrido, apoyar a los empleados remotos puede ser un desafío. Las herramientas de Splashtop Remote Support capacitan a los equipos de TI para conectarse rápidamente a dispositivos remotos para solucionar problemas y realizar mantenimiento, mejorando la velocidad de resolución y reduciendo la necesidad de acceso físico, visitas in situ o soluciones inseguras.
4. El control centralizado reemplaza la dispersión de herramientas
Más herramientas y paneles significan más tiempo dedicado a cambiar entre ellos para realizar las mismas tareas. Reducir la dispersión y consolidar herramientas dispares mejora la eficiencia al dar a los equipos de TI menos paneles que gestionar y un control más claro, mientras se facilita la gestión y automatización de sistemas similares desde un único lugar.
Paso a paso: Reduciendo la carga de trabajo de TI de la manera correcta
Cuando quieres reducir la carga de trabajo de TI sin comprometer la seguridad, es fácil hacerlo con Splashtop AEM. Sigue estos sencillos pasos y podrás aportar el poder de la automatización y la visibilidad en tiempo real a tu equipo de TI:
Identifica las tareas manuales de TI más consumen tiempo para priorizar tus necesidades de automatización.
Implementa Splashtop AEM, define grupos de dispositivos y configura políticas de automatización para parches, remediación y monitoreo basados en la tolerancia al riesgo y las prioridades operativas.
Establece controles de acceso basados en roles y reglas de grupo para limitar el alcance del acceso y reducir la carga de monitoreo.
Utiliza la visibilidad en tiempo real para identificar vulnerabilidades y prevenir incidentes.
Utiliza informes automatizados para validar resultados, en lugar de realizar comprobaciones manuales.
Una vez sigas estos pasos, verás que tus equipos de TI pueden trabajar más eficientemente, las tareas se realizan automáticamente y tus endpoints permanecen seguros.
Errores Comunes Que Aumentan La Carga De Trabajo Con El Tiempo
Por supuesto, los errores pueden ocurrir en cualquier empresa. Estos errores pueden llevar a un aumento en las cargas de trabajo de TI, ya sea a través de un pico repentino o un crecimiento gradual con el tiempo, por lo que las organizaciones deben estar conscientes.
Ten cuidado con estos errores comunes al usar la automatización para reducir la carga de trabajo de TI:
Agregar herramientas en lugar de simplificar flujos de trabajo: la solución para una carga de trabajo mayor no es "más herramientas". En su lugar, se trata de consolidar y simplificar para lograr los mismos resultados sin expansión descontrolada.
Personalización excesiva de scripts que requieren mantenimiento constante: El propósito de los scripts es automatizar tareas y llevarlas a cabo sin necesidad de intervención manual. Si los scripts son demasiado complejos y requieren mantenimiento constante, anulan su propósito y solo crean nuevos obstáculos.
Tratar la seguridad y las operaciones de TI como esfuerzos separados: Las operaciones y la seguridad deben ir de la mano. Si quieres reducir tu carga de trabajo de TI, busca soluciones seguras que mejoren la ciberseguridad y optimicen los flujos de trabajo de TI, en lugar de enfocarte en una a expensas de la otra.
Esperando incidentes antes de invertir en automatización: La automatización es excelente para reducir cargas de trabajo, mejorar la seguridad e identificar amenazas y vulnerabilidades potenciales. Si esperas hasta después de un incidente de seguridad para invertir en automatización, ya es demasiado tarde. Como dice el dicho, “más vale prevenir que curar,” y esto es muy cierto aquí, ya que invertir en herramientas de automatización es un uso efectivo de los recursos para prevenir desastres aún más costosos.
Menos trabajo manual, mayor seguridad
Puedes reducir la carga de trabajo de TI sin disminuir la seguridad. Con las herramientas adecuadas de automatización, visibilidad y control de acceso, puedes aligerar la carga de trabajo de tu equipo de TI mientras mantienes una fuerte seguridad en toda tu red, dispositivos y cuentas.
Splashtop AEM da a tus equipos de TI la capacidad de dar soporte, monitorear, gestionar y actualizar endpoints remotos en toda tu empresa, con una automatización sin complicaciones y perspectivas de seguridad en tiempo real. Con él, puedes monitorear endpoints, abordar proactivamente los problemas y reducir la carga de trabajo, sin sacrificar la seguridad.
Splashtop AEM incluye:
Actualizaciones automatizadas para sistemas operativos, aplicaciones de terceros y aplicaciones personalizadas.
Información de vulnerabilidades basada en CVE asistida por IA.
Marcos de políticas personalizables que pueden imponerse en toda tu red.
Seguimiento y gestión de inventario de hardware y software en todos los puntos finales.
Alertas y remediación para resolver automáticamente los problemas antes de que se conviertan en problemas mayores.
Acciones de fondo para acceder a herramientas como administradores de tareas y administradores de dispositivos sin interrumpir a los usuarios.
¿Listo para mantener una seguridad fuerte mientras haces el trabajo más fácil para tus equipos de TI? Empieza con Splashtop AEM hoy mismo con una prueba gratuita.