El acceso remoto permite trabajar y el soporte de TI desde cualquier lugar, pero en entornos regulados se trata como una vía de acceso controlado a sistemas sensibles. Eso significa que el cumplimiento depende de controles técnicos aplicables más la evidencia que puedes producir rápidamente durante las auditorías.
Eso no significa que las organizaciones financieras y gubernamentales no puedan usar acceso remoto. Significa que el acceso remoto debe cumplir con las expectativas comunes de cumplimiento en torno a la autenticación fuerte, el acceso de menor privilegio, el cifrado en tránsito, el registro de auditoría y la gobernanza que sea consistente entre usuarios, administradores y terceros.
Entonces, ¿cómo pueden estas organizaciones cumplir con los requisitos de cumplimiento de acceso remoto? Relacionemos los requisitos con los controles que los satisfacen, la evidencia de auditoría que los revisores suelen pedir, y cómo una solución como Splashtop puede apoyar esos controles y evidencias.
¿Por qué es el Acceso remoto un área de control de alto riesgo en industrias reguladas?
En industrias altamente reguladas, el acceso remoto requiere controles estrictos. Sin los controles de seguridad adecuados, el acceso remoto puede expandir las formas en que se acceden a sistemas y datos sensibles, y puede generar hallazgos de auditoría si el acceso no está gobernado y registrado de manera consistente.
Los riesgos del acceso remoto inseguro pueden incluir el mal uso del acceso privilegiado por parte de administradores, proveedores o contratistas, nuevas o expandidas rutas de acceso a información sensible, y el riesgo de suspender una auditoría debido a registros faltantes o inconsistentes. Sin embargo, eso no debería disuadir a las organizaciones de invertir en herramientas de acceso remoto.
Hay varios escenarios en los que las organizaciones financieras o gubernamentales utilizan el acceso remoto, y no solo cuando se trabaja desde casa. Esto incluye:
Acceder a aplicaciones internas, datos regulados, sistemas de pago, entornos similares a CJIS o consolas de administración desde un dispositivo secundario mientras estás en movimiento.
Conceder acceso de soporte a terceros a proveedores, Proveedores de Servicios Gestionados, soporte de TI y más.
Cualquier escenario donde se necesite acceso persistente y no supervisado, como cuando se gestionan servidores remotos.
Independientemente de la razón o forma que tome, lo más importante para el acceso remoto es un acceso seguro y confiable que cumpla con los requisitos de cumplimiento de TI.
¿Cuáles son los Requisitos Esenciales de Cumplimiento para las Soluciones de Acceso Remoto?
El acceso remoto para industrias reguladas es posible si se cumplen algunos requisitos clave. Cada uno debe incluir registros claros para demostrar el cumplimiento durante las auditorías, asegurando así que los sistemas, cuentas y dispositivos sean probadamente seguros.
Considera lo siguiente al mirar el acceso remoto:
1. ¿Cómo se deben aplicar la identidad y la autenticación?
La autenticación es una de las características de ciberseguridad más importantes para el acceso remoto. La autenticación multifactor (MFA) debe ser el predeterminado para todos los usuarios, con controles adicionales para administradores y otros roles críticos.
Inicio de sesión único (SSO) y Security Assertion Markup Language (SAML) también son recomendados, al igual que la aplicación centralizada de políticas de identidad siempre que sea posible. Cuando se otorga acceso a contratistas y otras terceras partes, deberían cumplir con los mismos estándares de verificación de identidad y su acceso debería limitarse a las áreas que necesitan y solo durante la duración de su contrato.
Bajo ninguna circunstancia los usuarios deben compartir cuentas o inicios de sesión; todos deben tener una cuenta única con verificación de identidad habilitada.
La evidencia debe incluir:
Capturas de pantalla de las políticas de MFA
Configuraciones de SSO
Una lista completa de usuarios autorizados
Registros de acceso revisables y accesibles
2. ¿Qué controles de acceso se necesitan para el mínimo privilegio y la segmentación?
Los usuarios no deben tener acceso irrestricto cuando se conectan de forma remota. En su lugar, el control de acceso basado en roles (RBAC) y los permisos granulares son necesarios para asegurar que los usuarios solo puedan acceder a las áreas e información a las que están autorizados. Implementar estas herramientas limita el acceso a ciertas máquinas, grupos y entornos, por lo que incluso si una cuenta es comprometida, no obtendrá acceso irrestricto a la red de la empresa.
Por supuesto, los administradores aún pueden otorgar acceso por tiempo limitado y justo a tiempo a los usuarios según sea necesario, por lo que las restricciones basadas en roles no impedirán que los usuarios realicen el trabajo que necesitan. Pero esto asegura que el acceso esté controlado y gestionado adecuadamente, manteniendo a raya a los actores malintencionados.
La evidencia debe incluir:
Definiciones de roles que establecen qué grupos tienen acceso a qué
Mapeo de grupo a dispositivo para detectar dispositivos no reconocidos
Rastros de aprobación que faciliten saber quién pudo acceder a qué y cuándo
Revisiones trimestrales de acceso para asegurar que los permisos estén asignados y gestionados correctamente
3. ¿Qué requisitos de cifrado y seguridad de sesión son los más importantes?
Cada sesión remota debe estar protegida con seguridad por capas. Como mínimo, el acceso remoto debe cifrar los datos en tránsito utilizando protecciones de transporte estándar de la industria y un cifrado de sesión fuerte. Los responsables de la toma de decisiones deben verificar cómo el proveedor cifra las sesiones, cómo se gestionan las claves y certificados, y qué protocolos se utilizan.
Además, la solución debería soportar el mantenimiento de la integridad de la sesión y el control del ciclo de vida, como las políticas de tiempo de espera de sesión, el comportamiento de desconexión y las notificaciones de conexión cuando sea apropiado, para reducir la exposición durante y entre sesiones.
La evidencia debe incluir:
Documentación de seguridad del proveedor que describe cifrado y protocolos
Exportaciones de configuración administrativa o capturas de pantalla que muestran configuraciones aplicadas
Documentación de estándares aprobados o excepciones de seguridad si se utilizan configuraciones no predeterminadas
4. ¿Qué controles de sesión ayudan a reducir la exposición de datos?
Los controles de sesión son esenciales para mantener la seguridad de los datos y reducir la exposición. Estos incluyen controles de transferencia de archivos, controles del portapapeles y gestión de impresión remota para garantizar que siempre sepas dónde se almacenan los archivos y la información y que estén disponibles en todo momento, así como marcas de agua y atribución de usuarios para identificar quién tiene acceso a qué.
Los tiempos de espera de sesión también son útiles para mantener la seguridad de los datos, ya que evitan que las cuentas permanezcan inactivas y expuestas cuando los usuarios están ausentes. Una buena herramienta de acceso remoto también incluye bloqueos automáticos que se activan cuando un usuario se desconecta, asegurando que las cuentas y los datos sigan seguros cuando los usuarios están ausentes.
La evidencia debe incluir:
Configuraciones de política administrativa con estrictos controles de sesión
Capturas de pantalla que demuestren las características y controles de seguridad en acción
Referencias escritas a políticas detallando las reglas de control de sesión
5. ¿Qué registro de auditoría y supervisión es típicamente necesario?
El monitoreo y registro de sesiones son esenciales para mantener registros de acceso claros, necesarios para auditorías. Los registros deben, como mínimo, incluir quién accedió a qué, cuándo, dónde y qué acciones tomaron, con la actividad del administrador registrada por separado.
Muchas organizaciones reguladas envían registros de acceso remoto a un sistema de Gestión de Información de Seguridad y Eventos (SIEM) para centralizar la monitorización y las investigaciones, pero los requisitos específicos dependen del programa y de las políticas de la organización.
La grabación de sesiones también puede respaldar la responsabilidad y las investigaciones, y a veces es requerida por políticas internas o por obligaciones contractuales específicas, pero debe habilitarse deliberadamente con reglas claras de retención y acceso.
La evidencia debe incluir:
Registros de muestra que demuestran cómo se registra la actividad
Prueba de envío a SIEM
Registros de auditoría de administradores
Detalles sobre la configuración de retención para mostrar cuánto tiempo se guardan los registros
6. ¿Qué expectativas de postura de dispositivos y puntos finales se aplican?
La higiene del endpoint, que incluye parches, inventario y exposición a vulnerabilidades, es otro componente esencial del acceso remoto seguro. Las organizaciones deben asegurarse de que sus dispositivos estén seguros, lo que significa usar una solución que no solo permita la conectividad entre dispositivos, sino que también mantenga una postura de seguridad fuerte en los puntos finales.
Las organizaciones deberían poder validar sus dispositivos y asegurarse de que sean elegibles. Esto incluye mantener una lista actualizada de dispositivos, usar software de gestión de dispositivos para gestionarlos y soportarlos, y mantener los puntos finales conocidos y confiables seguros. Aunque el acceso remoto permite a los usuarios trabajar desde cualquier dispositivo, esos dispositivos deben permanecer seguros en todo momento.
La evidencia debe incluir:
Inventario de activos
Informes de cumplimiento de parches que muestran que todos los dispositivos están adecuadamente parcheados
Registros de remediación de vulnerabilidades para demostrar cómo se abordan las vulnerabilidades conocidas
7. ¿Cómo debería gestionarse el acceso de terceros y proveedores?
El acceso de proveedores y terceros es común en empresas de todo tipo, incluidas organizaciones reguladas como las instituciones financieras y gubernamentales. Sin embargo, ese acceso debe ser gestionado de forma segura.
El acceso de los proveedores es comúnmente señalado en las auditorías, especialmente cuando carece de restricciones o controles. El acceso de terceros debe incluir cuentas únicas con permisos delimitados para los proveedores, acceso limitado en el tiempo para prevenir accesos inesperados, registros de sesiones remotas y revisiones regulares.
La evidencia debe incluir:
Un listado actualizado de proveedores
Aprobaciones de acceso que controlan lo que los proveedores pueden acceder
Registros de sesión que muestran toda la actividad del proveedor
Registros de terminación que muestran que cualquier tercero al que ya no se le concedió acceso fue completamente eliminado.
¿Qué estándares y marcos normalmente impulsan estos requisitos en finanzas y gobierno?
Las organizaciones financieras y gubernamentales siguen diferentes reglas y programas de garantía, pero las expectativas para el acceso remoto suelen converger en los mismos temas de control. Ambos requieren estrictos estándares de seguridad y controles rigurosos sobre quién puede acceder a qué, así como registros y logs detallados para mantener la responsabilidad y detectar comportamientos sospechosos.
Requisitos comunes incluyen:
Control de acceso, privilegio mínimo y gobernanza de acceso remoto documentada.
Autenticación fuerte, registro detallado y aplicación coherente de políticas entre usuarios y administradores.
Restricciones más estrictas y supervisión cuando el acceso remoto toque sistemas de pago u otros entornos de alta sensibilidad.
Marcos de aseguramiento como SOC 2 e ISO/IEC 27001 que refuerzan estas familias de control a través de evidencia y procesos repetibles.
¿Cómo conviertes los requisitos de cumplimiento en una lista de control de acceso remoto?
Si estos requisitos de cumplimiento parecen abrumadores, no te alarmes. Es fácil crear una lista de verificación conveniente de todo lo que necesitas para un acceso remoto seguro, para que puedas garantizar el cumplimiento y la seguridad paso a paso.
Crea una lista de control siguiendo estos sencillos pasos:
Define los sistemas y datos dentro de tu alcance e identifica quién necesita acceso a ellos.
Separar usuarios estándar, usuarios privilegiados y proveedores.
Configura la autenticación multifactor y una política de identidad central para autenticar a los usuarios.
Implementar RBAC y agrupación de dispositivos para aplicar el principio de privilegios mínimos y restringir el acceso por rol.
Configura las capacidades de la sesión (como la transferencia de archivos, el portapapeles y la impresión) de acuerdo con la política de la empresa.
Establece controles del ciclo de vida de la sesión, incluidas las desconexiones automáticas y el comportamiento de desconexión, para mejorar aún más la seguridad.
Habilita los registros de auditoría y los registros de administrador (redirígelos a tu solución SIEM si es aplicable).
Establece una cadencia de retención y revisión para tus registros y grabaciones.
Asegúrate de documentar las excepciones y los controles compensatorios que utilizas para demostrar seguridad y consciencia completas. También es importante realizar revisiones de acceso trimestrales y simulacros de recolección de evidencia para mantener la consciencia de quién accede a qué y estar preparado para auditorías.
¿Qué evidencia pedirán los auditores y cómo puedes producirla rápidamente?
Cuando te sometes a una auditoría, necesitarás presentar evidencias que demuestren tu tecnología de seguridad, regulaciones, prácticas y más, incluyendo registros que demuestren el cumplimiento. Si no estás preparado, puede llevar tiempo reunir y compilar toda esta información. Sin embargo, si sabes qué buscarán las auditorías, es fácil recopilar la información que necesitas.
Busca lo siguiente al prepararte para una auditoría:
Evidencia
De dónde proviene
Registros de acceso
Registros de la plataforma de acceso remoto o SIEM
Historial de cambios de administrador
Rastro de auditoría del administrador
Aplicación de Autenticación Multifactor
Configuración del proveedor de identidad y de la plataforma
Revisiones de registros de acceso
Listas de acceso de usuarios exportadas más registros de aprobación
Grabaciones de sesiones (si se utilizan)
Política de grabación y configuraciones de retención
Inventario de dispositivos y estado de los parches
Informes de gestión de endpoints
Teniendo esto en cuenta, también hay algunos errores comunes de auditoría que debes evitar. Al prepararse para una auditoría, estos errores pueden causar retrasos o incluso llevar al fracaso:
Registros faltantes: La ausencia de registros crea un punto ciego significativo, dejando actividades sin contabilizar y potencialmente llevando al fallo.
Cuentas compartidas: Las cuentas de usuario compartidas son un riesgo de seguridad significativo, ya que reducen la responsabilidad y facilitan que las cuentas sean robadas.
Acceso demasiado amplio: El acceso de los usuarios debe estar restringido por rol y departamento; otorgar acceso amplio a todos significa que una sola cuenta comprometida puede causar daños significativos en toda la empresa.
Falta de reseñas: Registrar y monitorear el comportamiento no tiene sentido si nadie revisa los registros. Las revisiones regulares son esenciales para identificar actividades sospechosas y garantizar el cumplimiento de la seguridad.
Excepciones no documentadas: A veces necesitas hacer una excepción para un dispositivo o usuario. En estos casos, deben documentarse junto con notas claras sobre cómo mantienes la seguridad mientras permites la excepción.
¿Cómo puedes cumplir con los requisitos de cumplimiento sin hacer que el acceso remoto sea doloroso para los usuarios?
Estos requisitos pueden sonar pesados, pero se vuelven manejables cuando estandarizas los niveles de acceso, aplicas valores predeterminados a través de políticas centralizadas y tratas el registro y las revisiones como operaciones de rutina en lugar de carreras a la hora de la auditoría.
Las mejores prácticas para el acceso remoto seguro y el cumplimiento de la seguridad incluyen:
Estandariza los niveles de acceso para los empleados, administradores de TI y proveedores externos, estableciendo una línea base consistente de permisos para cada grupo.
Usa grupos y plantillas, en lugar de políticas individuales, para gestionar los permisos de acceso, luego haz ajustes para individuos según sea necesario con acceso justo a tiempo.
Haz que el registro y las revisiones sean una parte rutinaria de tus políticas y prácticas, para que no tengas que correr a reunir información antes de una auditoría.
Evita características de sesión arriesgadas que puedan representar un riesgo de seguridad y permítelas solo por excepción.
¿Cómo puede ayudar Splashtop a cumplir con los requisitos de cumplimiento de acceso remoto en entornos regulados?
Si necesitas acceso remoto que cumpla con las expectativas reguladas de la industria, Splashtop puede ayudarte proporcionando controles de acceso aplicables, gestión centralizada de políticas y registros listos para auditoría. El objetivo no es 'comprar conformidad', sino aplicar consistentemente los requisitos de seguridad y poder demostrarlo durante las revisiones.
Splashtop Enterprise admite acceso remoto supervisado y no supervisado en los sistemas operativos comunes, con controles administrativos que ayudan a los equipos a delimitar el acceso por rol, gestionar políticas de manera centralizada y mantener registros de actividad de sesiones y de administración para auditorías.
¿Qué controles de seguridad de acceso remoto admite Splashtop?
Splashtop incluye controles de seguridad que pueden ayudar a las organizaciones a cumplir con las expectativas comunes de cumplimiento, y admite la recolección de evidencias que a menudo se requieren para programas de aseguramiento como SOC 2 e ISO/IEC 27001. Estos incluyen:
Cifrado para sesiones remotas: Splashtop utiliza cifrado AES de 256 bits para mantener las sesiones remotas protegidas y encriptar los datos en tránsito.
Soporte para MFA: Splashtop utiliza la autenticación multifactor para mantener las cuentas seguras y verificar a los usuarios antes de permitirles el acceso.
Soporte SSO/SAML: Los usuarios que utilizan Inicio de Sesión Único o Security Assertion Markup Language pueden, donde sea aplicable, iniciar sesión usando su ID de usuario y contraseña centralizados de SSO. Esto incluye soporte para Okta, Azure AD, OneLogin, G-Suite y más.
Permisos granulares y delimitación de acceso: Los administradores tienen control total sobre qué usuarios y grupos tienen acceso a ciertas áreas o recursos de la red, protegiendo los datos con controles de acceso basados en roles y seguridad de confianza cero.
Controles de listas blancas de IP: Los administradores pueden configurar la lista blanca de IP para permitir que los usuarios se conecten solo desde direcciones IP reconocidas y aprobadas, gestionando además el acceso a redes, servidores y aplicaciones.
Opciones de marca de agua: Protege la información confidencial durante las sesiones remotas agregando marcas de agua para atribución de usuario y disuasión.
Grabación de sesiones para auditoría y formación: Splashtop puede grabar automáticamente las sesiones remotas, proporcionando registros claros de la actividad de los usuarios tanto para formación como para auditoría.
Registro que admite flujos de trabajo SIEM: Splashtop también puede registrar sesiones remotas para flujos de trabajo de Gestión de Información y Eventos de Seguridad (SIEM), facilitando la detección e investigación de posibles incidentes a través del análisis contextual y la inteligencia de amenazas.
¿Cómo apoya Splashtop la preparación para auditorías y la recopilación de evidencias?
Las organizaciones financieras y gubernamentales deben someterse a auditorías rigurosas para garantizar la ciberseguridad y el cumplimiento de TI. Estas auditorías requieren registros detallados y pruebas que demuestren altos niveles de seguridad, incluyendo políticas y herramientas para gestionar el manejo de datos y la protección de redes.
Splashtop apoya la preparación para auditorías con:
Registros de sesión y visibilidad de la actividad administrativa, que proporcionan registros claros de todas las sesiones remotas y la actividad del usuario.
Retención de grabaciones de sesiones en alineación con las políticas de la empresa, asegurando que los registros se mantengan durante la duración requerida.
Gestión centralizada de políticas para aplicar de manera consistente tus reglas de seguridad en todos los endpoints desde un único panel.
¿Cómo mejora Splashtop AEM el cumplimiento de los programas de acceso remoto?
Splashtop AEM apoya el aspecto de postura de los endpoints en los programas de acceso remoto proporcionando inventario de hardware y software, visibilidad y despliegue de parches, y perspectivas de vulnerabilidades basadas en CVE para el seguimiento de la remediación. Esto ayuda a los equipos a reducir la exposición en los endpoints y a producir evidencia de que se mantienen los controles de higiene de los dispositivos.
Splashtop Autonomous Endpoint Management mejora la postura de seguridad de los endpoints con:
Visibilidad de parches y despliegue automatizado de parches, lo que mejora el cumplimiento de parches y reduce la exposición explotable en los puntos de acceso que los empleados utilizan, mientras se ahorra tiempo y trabajo manual a los equipos de TI.
Inventario de hardware y software, que se actualiza automáticamente cuando se conectan nuevos endpoints y proporciona monitoreo continuo y evidencia de auditoría.
Información sobre vulnerabilidades basadas en CVE que mejoran la ciberseguridad al identificar amenazas conocidas en tiempo real, alertar a los equipos de TI y proporcionar soluciones automáticas.
¿Qué deberías buscar al evaluar proveedores de acceso remoto para cumplir con la normativa?
Cuando estás buscando una solución de acceso remoto, ¿cómo puedes estar seguro de que las que estás considerando tienen todas las funciones de seguridad que necesitas? Hay varias características clave que pueden ayudar a las organizaciones financieras y gubernamentales a mantener el cumplimiento de la seguridad, las cuales hemos recopilado en una lista para tu conveniencia.
Busca lo siguiente en tu software de acceso remoto:
Características de identidad y autenticación, como MFA, SSO o SAML.
Principios de privilegio mínimo, incluyendo RBAC y agrupación de dispositivos.
Herramientas de gobernanza de sesiones, como controles de funciones, tiempos de espera de sesiones y comportamiento de desconexión configurable.
Funciones de auditoría, incluyendo registros, rastros de auditoría administrativa, soporte SIEM, y opciones de grabación.
Facilidad de gestión para administradores, como plantillas de política e informes exportables.
Pruebas, no promesas; ve qué documentación y artefactos puede proporcionar el proveedor, en lugar de aceptar todo de buena fe.
Mantente seguro y en cumplimiento con Splashtop
En industrias altamente reguladas, como finanzas y gobierno, los requisitos de seguridad no son simples sugerencias. El cumplimiento requiere seguridad consistente, supervisión y gestión, mientras que el éxito en las auditorías depende tanto de la aplicación como de la evidencia.
Con Splashtop, los equipos pueden aplicar controles seguros de acceso remoto y mantener la evidencia de auditoría necesaria para demostrar una gobernanza consistente. Cuando se combina con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden fortalecer la alineación de los endpoints con visibilidad de parches e inventario que respalda las revisiones de cumplimiento y reduce el riesgo operativo.
¿Listo para hacer que el acceso remoto sea fácil y seguro? Prueba Splashtop hoy con una prueba gratuita y vívelo por ti mismo.