Splashtop Reconocido en el Informe de Panorama de Plataformas de Gestión de Dispositivos
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Splashtop atribuye el reconocimiento a su creciente impulso en Splashtop Autonomous Endpoint Management, ofreciendo automatización asistida por IA en tiempo real y soluciones seguras y escalables para los equipos de TI modernos.
CUPERTINO, Calif., 3 de septiembre de 2025 — Splashtop anunció hoy su inclusión en el informe de Forrester, The Endpoint Management Platforms Landscape, Q3 20251. Splashtop ve este reconocimiento como un reconocimiento de su creciente presencia en el mercado de gestión de dispositivos en rápida evolución. La inclusión de Splashtop en el informe de Forrester llega solo meses después del lanzamiento de su plataforma de Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM), que utiliza IA y automatización para optimizar la gestión de vulnerabilidades, parches y dispositivos en entornos expansivos.
“Es un honor ser nombrados en el Panorama de Plataformas de Gestión de Dispositivos de Forrester,” dijo Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop. “Entendemos las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, que en muchos aspectos reflejan las de las grandes empresas, solo que con una presión aún mayor por la eficiencia y la simplicidad. Se espera cada vez más que los administradores de TI sean generalistas a medida que las funciones de operaciones y seguridad convergen. Nuestro objetivo es ofrecerles una única fuente de verdad para mantener la salud y seguridad de los dispositivos, actualizar software, configurar dispositivos y proporcionar soporte rápido y efectivo.”
Construyendo un Nuevo Estándar en Gestión de Dispositivos
Splashtop’s Splashtop Autonomous Endpoint Management ayuda a los equipos de TI a responder más rápido a las amenazas con parcheo en tiempo real y detección de vulnerabilidades asistida por IA y remediación. También reduce las cargas de trabajo manuales al automatizar la aplicación de políticas y permitir la supervisión proactiva a través de una interfaz unificada que incluye el Control remoto insignia de Splashtop, control a distancia. Diseñada para ayudar a TI a hacer más con menos, la plataforma reduce la sobrecarga operativa mientras mejora la visibilidad, el cumplimiento y la mitigación de amenazas.
La solución ha ganado rápidamente tracción entre los equipos internos de TI y los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) que buscan una alternativa moderna a las plataformas hinchadas de monitorización y gestión remota (RMM). Splashtop’s AEM complementa a Microsoft Intune proporcionando vulnerabilidad en tiempo real con automatización de parches y visibilidad del entorno de TI.
Impulso Continuo en el Mercado
Este reconocimiento de Forrester se suma a una lista creciente de reconocimientos de terceros:
Nombrado Proveedor Representativo en la Guía de Mercado de Gartner® 2025 para Herramientas de Gestión de Dispositivos2
Ganador del Premio Nucleus ROI 2025 por ofrecer un ROI del 458% y un retorno en 11 semanas a pb2 Architecture + Engineering3
Líder en el Cuadrante® de Gestión de Dispositivos y en otras 14 categorías en los Informes de Verano 2025 de G2, obteniendo 65 insignias y clasificándose en el percentil superior por ROI estimado y velocidad de implementación
Aprende más sobre el galardonado Splashtop Remote Support con soluciones de gestión de dispositivos en Splashtop.com.
Fuentes:
1. Forrester, El Informe de Panorama de Plataformas de Gestión de Dispositivos, Q3 2025; autor: Michele Pelino, septiembre de 2025.
2. Gartner, Guía de Mercado para Herramientas de Gestión de Dispositivos, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 de enero de 2025.
3. Nucleus Research, Estudio de Caso de ROI: Splashtop en pb2, Cameron Marsh, junio de 2025
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Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor calificado de soluciones de trabajo remoto, soporte y gestión que simplifican la seguridad y el rendimiento en el mundo de trabajar desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como la prioridad número uno, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar y gestionar para pequeñas y medianas empresas y grandes compañías, ofreciendo funciones avanzadas de seguridad, gran capacidad de procesamiento, amplio soporte de dispositivos y atención al cliente 24/5. La solución accesible seleccionada por más de 30 millones de usuarios, Splashtop es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es un miembro de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alineándose con Microsoft en sus esfuerzos por ayudar a los clientes a enfrentar los desafíos cambiantes del paisaje de TI actual. Visita splashtop.com y síguenos en LinkedIn para saber más.