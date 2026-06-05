Nuevas funciones de Splashtop: marzo-abril 2018

Descargo de responsabilidad: Splashtop SOS ha pasado a llamarse Splashtop Remote Support y Splashtop Business Access ha pasado a llamarse Splashtop Remote Access. Si bien los nombres de los productos han cambiado, las funciones y la funcionalidad siguen siendo las mismas, ya que siguen concediendo acceso y soporte remoto rápidos, seguros y fiables.
Hemos añadido grandes novedades a Splashtop en marzo y abril de 2018. Aquí tienes algunas de las últimas incorporaciones:
Splashtop Business Access, Remote Support y SOS
Aplicación iOS: Gestión informática actualizada.
Nuevo en la versión 2.7.4.0. Ahora, cuando pulses el icono de información junto a un ordenador de la lista en la aplicación Splashtop iOS, verás una nueva pantalla de información (mostrada en dos columnas a continuación). Incluye información ampliada sobre el ordenador, como la Cuenta, el Grupo, la Versión de Streamer, la Dirección IP, la Última Sesión y el Estado Actual. La parte inferior tiene una lista ampliada de opciones que incluye Resolución, Borrar credenciales, Borrar ordenador, Reiniciar Streamer, Reinicio normal y Reinicio en modo seguro.
Aplicación iOS: Mejoras multimonitor con Mostrar todos los monitores
- Antes podías ver un monitor a la vez en escenarios multimonitor y cambiar entre los monitores pulsando el botón de cambiar de monitor. Ahora puedes seleccionar una pantalla por su nombre o mostrar varios monitores en tu pantalla de iOS al mismo tiempo.
Si pulsa el icono del monitor de cambio en la barra de herramientas de la aplicación Splashtop para iOS, aparecerán opciones para seleccionar un monitor o mostrar a todos los monitores.
Al seleccionar Mostrar todos los monitores, verá las pantallas una al lado de la otra en la pantalla de su dispositivo iOS. En este caso, son de dos tamaños diferentes, ya que se trata de un monitor grande y de un portátil más pequeño.
Aplicación iOS: Ahora se admite la sesión remota SOS desde un dispositivo iOS a iPad/iPhone y Android
- Antes, con Splashtop SOS en tu dispositivo iOS, podías ver y controlar remotamente ordenadores Windows y Mac. Ahora también puedes ver remotamente dispositivos iOS y Android desde iOS. También puedes controlar algunos dispositivos Android (rooteados, Samsung y algunos Lenovo y LG). Apple no permite el control remoto de los dispositivos iOS, por lo que sólo se puede ver a distancia.
Aplicación iOS: compatibilidad con iPhone X
- La aplicación iOS se ha rediseñado para el iPhone X y ahora las sesiones remotas se pueden maximizar a la vista de pantalla completa.
Aplicaciones para clientes Windows y Mac: Añadida traducción a 5 idiomas: alemán, japonés, portugués, chino simplificado y español en la versión 3.2.2.0
Aplicación cliente de Windows: Información de dominio prerrellenado. Facilita la selección en lugar de la introducción de la información cuando el ordenador remoto está en un dominio. Añadido en la versión 3.2.2.0
mi.splashtop.com
Funciones Beta de Asistencia Remota Premium disponibles para probar -
Estamos trabajando en nuevas funciones para el próximo paquete Splashtop Remote Support Premium. Si deseas probar las nuevas funciones y darnos tu opinión durante el proceso de desarrollo, obtén más información y regístrate aquí. Si a día de hoy ya tienes Splashtop Remote Support PLUS, las funciones se pueden activar en tu producto de forma gratuita durante el periodo de prueba. Si no tienes Remote Support PLUS, puedes iniciar una prueba gratuita y probar las funciones beta de la versión de prueba. Ambas opciones requieren registrarse en el formulario para activar las funciones beta. Las alertas y las funciones de administración de actualizaciones de Windows están actualmente disponibles para pruebas.
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