Nuevas funciones de Splashtop: marzo-abril 2018

Funciones Beta de Asistencia Remota Premium disponibles para probar -

Estamos trabajando en nuevas funciones para el próximo paquete Splashtop Remote Support Premium. Si quieres probar las nuevas funciones y darnos tu opinión durante el proceso de desarrollo,

más información e inscríbete aquí

Si ya tienes Splashtop Remote Support PLUS, las funciones se pueden activar en tu producto de forma gratuita durante el periodo de prueba. Si no tienes Remote Support PLUS, puedes iniciar una prueba gratuita y probar las funciones beta de la versión de prueba. Ambas opciones requieren registrarse en el formulario para activar las funciones beta. Las alertas y las funciones de gestión de actualizaciones de Windows están actualmente disponibles para pruebas.