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Nueva Característica de Splashtop SOS: Elevar la Sesión de Usuario Estándar a Administrador

Splashtop Team
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Descargo de responsabilidad: Splashtop SOS ha pasado a llamarse Splashtop Remote Support. Si bien el nombre del producto ha cambiado, las funciones y la funcionalidad siguen siendo las mismas para seguir prestando un soporte remoto rápido, seguro y fiable.

Acabamos de agregar una de las funciones más solicitadas por los usuarios a Splashtop SOS.

Nueva función: Elevar la sesión de usuario estándar a admin

Ahora puedes ascender a privilegios de administrador cuando te conectas de forma remota a una cuenta de usuario estándar de Windows. Podrás interactuar completamente con UAC y realizar todas las operaciones privilegiadas como instalar/desinstalar.

Actívala ahora

Para obtener esta nueva característica, los usuarios actuales sólo necesitan actualizar su aplicación Splashtop Business a la última versión (3.1.4.x o posterior). También asegúrese de que sus clientes estén descargando la última aplicación SOS.

Cómo conectarse como administrador

Cuando introduzcas el código SOS del cliente en la aplicación Splashtop Business, verás una nueva casilla. Simplemente marca la casilla y se te pedirán las credenciales de administrador de Windows.

Splashtop interface to connect to a user's computer by entering a 9-digit session code

SOS tardará unos segundos más en elevarse a privilegios de administrador, y el usuario remoto tendrá que hacer clic en "OK" en la ventana emergente de UAC. Eso es.

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