Nuevas Características de Splashtop Junio/Julio 2020

Splashtop ha lanzado las versiones 3.4.0.x de las aplicaciones Splashtop Business y streamers para suscriptores (y usuarios de prueba) de Splashtop Acceso remoto y Splashtop Soporte remoto.
¿Qué hay de nuevo en la versión 3.4.0.0 de Splashtop Business Apps y Streamers?
Estas son algunas de las principales características y mejoras nuevas en las actualizaciones 3.4.0.0 y 3.4.0.1.
¡Novedad! Cambia de usuario de ordenador en una sesión de Remote Support sin reconectarte (para usuarios de Splashtop Remote Support)
Si estás en una sesión de acceso remoto de Splashtop Remote Support y necesitas cambiar a una cuenta de usuario diferente en el ordenador remoto, la sesión permanecerá conectada.
Inicio de sesión automático después del reinicio remoto en una sesión de Remote Support
Cuando estás en una sesión remota de Splashtop Remote Support accediendo a un ordenador con Windows y reinicias el ordenador remoto, ahora puedes iniciar sesión después del reinicio sin ingresar credenciales nuevamente. Nos complace presentar esta nueva función que te ahorrará tiempo.
Calidad de impresión mejorada/compatibilidad con ordenadores Windows remotos
La función de impresión remota en Windows utilizaba anteriormente el formato de archivo XPS. Ahora puedes utilizar el formato de archivo PDF para mejorar la representación del formato del documento. También se ha simplificado el proceso para que puedas seleccionar "Splashtop PDF Remote Printer" como destino de impresión sin necesidad de instalar ningún controlador de impresora adicional. Consulta el artículo de soporte de Remote Print para obtener más información.
Utiliza un ratón o un trackpad con Splashtop en tu iPad
Ahora puedes utilizar un ratón o trackpad Bluetooth con Splashtop en un iPad con iOS 13.4 en una sesión remota. También hemos mejorado la compatibilidad con los atajos al utilizar teclados externos.
Nuevas características añadidas a Splashtop Streamer para Linux
La nueva versión 2.6.4.0 del Splashtop Streamer para Linux, publicada el 15 de julio de 2020, añade un montón de nuevas funciones para acercar su conjunto de características a los streamers de Windows y Mac.
Las nuevas características incluyen: reinicio remoto, cursor remoto, wake-on-LAN, soporte para múltiples monitores con la capacidad de cambiar entre monitores remotos y mostrar múltiples monitores remotos en una pantalla local, soporte para resolución dinámica (cambiar la resolución durante una sesión remota), ¡y más!
Soporte para Splashtop Global y EU
A partir del 22 de Junio de 2020, agregamos un nuevo sitio de my.splashtop.eu y un backend en cloud con disponibilidad inicial en Francia. El 29 de Junio de 2020, lo ampliamos a otros 28 países.
La versión 3.4.0.0, las aplicaciones y streamers posteriores permiten conectarse a cualquiera de ellas. Sin importar en qué parte del mundo te encuentres, si creaste tu cuenta en my.splashtop.com, entonces seguirás usando ese sitio y tu cuenta será alojada en la instancia global. Si comienzas una nueva cuenta desde uno de los 29 países europeos, entonces se te pedirá que inicies esa cuenta en el sitio my.splashtop.eu.
Si estás en Europa, puedes ser dirigido automáticamente al sitio my.splashtop.eu en función de tu ubicación. Asegúrate de comprobar el selector Global | EU que se encuentra junto a los campos de inicio de sesión para asegurarte de que estás en el sitio correcto donde reside tu cuenta.
Mejoras y ampliaciones adicionales:
Mejoras: La interfaz de transferencia de archivos ahora seguirá el formato local de fecha/hora
Sincronización mejorada de audio/video en las Macs
Mejoras de seguridad
Varias correcciones de errores
¿Cómo puedo obtener las últimas actualizaciones de Splashtop?
Como de costumbre, las aplicaciones y streamers actualizados están disponibles inicialmente en https://www.splashtop.com/downloads. Luego se ponen a disposición a través de la función "Buscar actualizaciones" y, por último, la actualización se extiende automáticamente a los streamers existentes y se te pedirá que actualices tus aplicaciones de Windows o Mac.
Las aplicaciones y streamers de la versión 3.4.0.0 que estuvieron disponibles a partir del 22 de junio de 2020 incluyen la aplicación Splashtop Business para Windows y Mac, Splashtop Streamer para Windows y Mac, las aplicaciones Splashtop Remote Support para Mac y Windows, y la aplicación Splashtop Business para iOS. Se lanzaron actualizaciones menores 3.4.0.1 a partir del 15 de julio de 2020.
Las aplicaciones de Android se lanzan al mismo tiempo, pero usan diferentes numeraciones de versión e incluyen Splashtop Business para Android 3.4.3.2, Splashtop Streamer para Android 3.1.5, y Splashtop Soporte remoto para Android 3.1.5 que están todas disponibles en la Google Play Store.