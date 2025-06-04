Splashtop ha sido nombrado proveedor representativo en la Guía de mercado de Gartner® de 2025 para herramientas de gestión de puntos finales
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Splashtop está comprometido con su visión de ofrecer automatización asistida por IA y capacidades de gestión de puntos finales en tiempo real que ayuden a los equipos de TI a reducir la complejidad y fortalecer la seguridad.
CUPERTINO, California, 5 de junio de 2025 — Splashtop ha anunciado hoy su inclusión como proveedor representativo en la Guía de mercado de Gartner® de 2025 para herramientas de gestión de puntos finales. Según Gartner: "los líderes de servicios para el usuario final deberían utilizar esta investigación para orientar las decisiones de inversión en herramientas de gestión de puntos finales".
Según Gartner: "la gestión autónoma de dispositivos (AEM) representa el avance más significativo en la gestión de puntos finales en más de una década y se espera que los proveedores introduzcan capacidades autónomas adicionales en el futuro" y pronostica que "para 2029, más del 50 % de las organizaciones adoptará capacidades AEM dentro de la gestión avanzada de puntos finales y herramientas de experiencia digital del empleado (DEX) para reducir el esfuerzo humano, un aumento desde casi cero en 2024".
La solución de Gestión autónoma de dispositivos deSplashtop brinda a TI visibilidad integral sobre el estado de los dispositivos y los riesgos de seguridad en todos sus entornos. Ofrece la flexibilidad de mantener el control mientras automatiza tareas que consumen mucho tiempo para mejorar la eficiencia operativa. La plataforma acelera la aplicación de parches de software en sistemas operativos, aplicaciones de terceros y personalizadas, lo que permite a TI reducir la exposición Windows y mantener un mayor cumplimiento de la seguridad a escala. La solución rica en funciones fortalece las posturas de seguridad sin aumentar la complejidad, los costos ni los requisitos de capacitación. Las actualizaciones recientes han introducido automatización de políticas avanzadas, escaneo de vulnerabilidades y herramientas de configuración de dispositivos que admiten operaciones sin intervención.
“La gestión autónoma de dispositivos está transformando la forma en que operan los equipos de TI, pasando de la respuesta reactiva al control en tiempo real”, afirmó Mark Lee, director ejecutivo y cofundador Splashtop . “Con Splashtop AEM, las organizaciones obtienen visibilidad instantánea de los activos de su red, reducen el tiempo de detección de vulnerabilidades y aceleran la aplicación de parches y la remediación. “Este reconocimiento valida nuestra visión de un enfoque más resiliente y proactivo hacia la TI”.
Las capacidades de administración de puntos finales de Splashtop mejoran Microsoft Intune y otras plataformas UEM al proporcionar parches en tiempo real y una visibilidad clara del estado del dispositivo, lo que permite una remediación más rápida y reduce el riesgo de brechas de seguridad sin agregar sobrecarga administrativa.
Para obtener más información o programar una demostración, visite https://www.splashtop.com/.
Divulgaciones:
Gartner, Guía de mercado para herramientas de gestión de endpoints, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 de enero de 2025.
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