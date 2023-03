Ventajas e inconvenientes de la enseñanza a distancia

Casi las tres cuartas partes de los estudiantes de Estados Unidos no quieren detener las clases a distancia, incluso mucho después de la pandemia. Esto representa a una gran mayoría y debemos prestarle atención si queremos amoldarnos a las exigencias del mercado.

Entonces, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la enseñanza remota desde el punto de vista del proveedor educativo?

Este artículo ahondará en el concepto de la enseñanza a distancia. Te ayudará a comprender las ventajas y los inconvenientes de concebirlo como un método de enseñanza del futuro. A medida que vayas leyendo, comprenderás cómo las herramientas como el software de escritorio remoto pueden ayudarte a aprovechar al máximo las clases a distancia.

Existen muchas ventajas e inconvenientes para las instituciones educativas que podrían querer pasarse a la enseñanza a distancia. Este es un resumen:

Ventajas

Mayor flexibilidad

Ahorro de costes

Accesibilidad

Inconvenientes

Falta de interacción social

Dificultades técnicas

Dificultades para controlar y evaluar el progreso de los estudiantes

Dificultades para ofrecer una atención individualizada

Ventajas de la enseñanza a distancia para las instituciones educativas

Estos son algunos de los aspectos positivos cuando se trata de introducir la enseñanza a distancia en tu organización. No es una lista completa, sino que hay muchos más aparte de estos.

Flexibilidad

Cuando aprovechas la enseñanza a distancia, la forma en que las personas interactúan con tu curso será mucho más flexible. Esto ofrece ventajas a los estudiantes, ya que les puede costar más mantener el ritmo con un horario de clases semanal. Pueden estudiar desde cualquier lugar, por lo que no necesitan vivir en el lugar donde se encuentre el centro educativo.

Tener esta libertad les da a los estudiantes de rentas bajas o con situaciones familiares únicas más posibilidades de asistir a clases. No se quedarán rezagados en el proceso de enseñanza.

Los profesores también pueden tener más garantías de asistencia de alguna forma. Incluso pueden conectarse de forma remota si es necesario. También tienen mucha más libertad en la forma en que desean programar sus clases mediante el uso de vídeos, herramientas interactivas o incluso fuentes de audio como podcasts.

Ahorro de costes

Sin necesidad de pagar instalaciones ni el mantenimiento de estas, una institución educativa puede ahorrar una gran cantidad de dinero a largo plazo.

Si un centro tiene una gran cantidad de alumnos en zonas rurales, transportarlos al centro y desde él puede costar mucho dinero. Al dar clases por internet, puedes reducir estos costes de inmediato.

Este ahorro de costes también se produciría en lo que respecta a los suministros que, de lo contrario, podrían terminar siendo utilizados por los estudiantes. No hay necesidad de materiales impresos en internet ni hacen falta libros de texto. Esto se debe a que los alumnos pueden completar todas sus tareas a través de la interacción basada en la web.

Accesibilidad

Existen muchas maneras diferentes en las que el trabajo remoto puede ayudar a aquellas personas que pueden tener necesidades adicionales cuando se trata de asistir a clase.

En primer lugar, las personas con vidas no tradicionales, como los que tienen que mantener a sus hermanos o padres, pueden acceder a tus clases con mayor facilidad. Les alivia la carga tanto a ellos como a aquellos que intentan enseñarles y les facilita la tarea de satisfacer sus necesidades.

Si hay personas con discapacidades que les dificultan asistir al espacio educativo, la enseñanza a distancia puede eliminar muchas de esas barreras. No necesitan acudir a un entorno que pueda ser peligroso para su salud mental o física ni participar en él.

Los alumnos menos favorecidos que quizá no puedan desplazarse, comprar materiales o participar de otras maneras pueden solventar esas carencias mediante el uso de herramientas de enseñanza a distancia y de asistencia por internet.

Inconvenientes de la enseñanza a distancia para las instituciones educativas

También existen algunos aspectos en los que puedes encontrar inconvenientes para la enseñanza a distancia.

Falta de interacción social

Con la enseñanza a distancia, existen menos posibilidades de interactuar cara a cara. Así se pueden reducir las probabilidades de que los alumnos establezcan un vínculo con sus compañeros y profesores.

Además de esto, suele costar más colaborar sin la capacidad de interactuar al instante. Como tal, los profesores tienen límites en la forma en que pueden asignar tareas grupales.

Otra razón por la que esto puede representar un problema es que, muchas veces, quienes reciben educación necesitan un fuerte apoyo social. Estos sistemas educativos son experiencias nuevas para muchos y algunas personas necesitan ayuda con su salud mental.

Dificultades técnicas

Los problemas como las caídas de internet y los errores del dispositivo pueden obstaculizar significativamente la capacidad de un alumno para formar parte de la enseñanza a distancia. Del mismo modo, la distancia puede dificultar aún más la tarea de la institución de solucionar los problemas que pueden afrontar los alumnos a distancia.

Garantizar que los alumnos y los profesores estén a salvo de las amenazas de ciberseguridad también es una preocupación importante. Tu deseo es contar con la seguridad de que las herramientas de software que utilizan tus alumnos y profesores mantienen seguros tus datos y los de tu centro.

Dificultades para controlar y evaluar el progreso de los estudiantes

Como un profesor no puede ver la pantalla de cada alumno, no puede saber cómo está progresando cada persona. Algunos alumnos pueden quedarse rezagados debido a un malentendido y no atreverse a decirlo. En una ubicación física, el profesor puede presenciar eso en tiempo real y hay más probabilidades de que los alumnos planteen dudas.

Dificultades para ofrecer una atención individualizada

Todos los alumnos aprenden usando muchos estilos de aprendizaje diferentes y tienen diferentes necesidades. En una situación del mundo real, un profesor podría interactuar con un alumno en concreto cara a cara durante una clase y hablar con él sobre un problema en privado. Eso es algo mucho más difícil en un entorno por internet, donde todo el mundo puede oírte si hablas.

Si bien el profesor puede interactuar con esa persona después de la clase, ese no siempre es el mejor momento.

Ventajas del software de acceso remoto para la enseñanza a distancia

El uso de software de escritorio remoto puede ayudar tanto a los alumnos como a los profesores a aprovechar al máximo las ventajas de la enseñanza a distancia al tiempo que ayuda a superar sus inconvenientes. Estas son algunas maneras que dan prueba de ello.

Acceso Remoto a Laboratorio

Sin acceso a ciertos recursos informáticos del centro, a los alumnos puede resultarles todo un reto realizar algunas tareas. Con el software de escritorio remoto, puedes permitir que los alumnos accedan de forma remota a los ordenadores de la sala de informática desde cualquier lugar.

Quizá un centro tenga un software avanzado que no esté al alcance de la mano de todo el mundo. Por ejemplo, es posible que no todos los alumnos puedan pagar una suscripción al software multimedia que necesitan para sus clases. Con el acceso remoto, un alumno de enseñanza a distancia puede acceder al software de los ordenadores del centro.

Aprovecha los dispositivos de los alumnos para la enseñanza a distancia

Una gran ventaja de una buena herramienta de acceso remoto, como las soluciones de Splashtop para la enseñanza, es que los alumnos pueden usar cualquier dispositivo para acceder de forma remota a los ordenadores de la sala de informática. Aquí se incluyen sus propios ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos.

Con Splashtop, un alumno puede acceder a los ordenadores de la sala de informática desde su dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e incluso Chromebook.

Esto mejora tanto la flexibilidad como la accesibilidad al permitir que los alumnos accedan a los recursos informáticos del centro desde los dispositivos que ya tienen. No hace falta comprar otros dispositivos. Esto también puede reducir los costes para los centros, ya que ya no es necesario suministrar dispositivos.

Solventar las dificultades técnicas

La solución de acceso remoto adecuada para la enseñanza a distancia debería ayudarte a superar las dificultades técnicas, no a aumentarlas. Por eso, Splashtop es:

Fácil de implementar para TI

Fácil de configurar y usar para los alumnos

Es altamente seguro y cumple con la FERPA

Conclusión

Puedes ver cómo tanto la enseñanza a distancia como el software de escritorio remoto pueden ser de gran ayuda para cualquier centro educativo. Si bien existen algunos inconvenientes, la cantidad de ventajas que obtendrías al habilitarla dentro de tu institución los supera en gran medida. Por lo tanto, debes comenzar a invertir en soluciones de escritorio remoto que puedan capacitar a tu personal y a tus alumnos.

Aplicaciones como Splashtop pueden conseguir lo que necesitas. Pueden permitir que tus alumnos tengan acceso a los ordenadores del centro sin la necesidad de estar en la misma ubicación física.

Esto puede ayudar a las personas que no puedan desplazarse, que no tienen los medios para acceder al software que necesitan, que no tienen el hardware para ejecutar las aplicaciones necesarias y muchos otros casos. Al mismo tiempo, los profesores pueden usar herramientas como estas para armarse de posibilidades ellos mismos y a sus alumnos.

Pruebe Splashtop gratis

Dado que la enseñanza a distancia representa una gran ayuda tanto para las universidades como para los alumnos, es posible que sientas la tentación de probarla de primera mano. En este caso, querrás asegurarte de tener la mejor herramienta para este ámbito. Aquí es donde entra Splashtop.

Nuestro software de escritorio remoto reúne muchas de las mejores funciones que deseas tener. Ayuda a que el uso del escritorio remoto de los usuarios finales sea lo más fluido posible. Si deseas probarlo, siempre puedes probar nuestra versión de prueba gratuita y obtener más información sobre lo que puedes conseguir en el futuro.

Inicie una prueba gratuita

Artículos relacionados