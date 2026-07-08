Cómo el acceso remoto puede nivelar el campo de juego de la educación superior

Sin lugar a dudas, la educación se encuentra en plenos cambios transformadores, mientras que los escollos de la coyuntura de la pandemia catapultan el progreso y la transformación digital ofrece más oportunidades.
En la educación superior, una estrategia de enseñanza y aprendizaje híbrida se ha convertido en un activo no negociable para estudiantes, profesores y personal. Hoy más que nunca, las instituciones educativas están llamadas a centrarse en el desarrollo integral de los estudiantes, adoptando modelos de aprendizaje más flexibles que mejoren su rendimiento e implementando soluciones tecnológicas que los asistan estén donde estén.
El estudio realizado por Splashtop a principios de este año académico mostró que más del 80 % de los estudiantes de educación superior creen que su rendimiento mejoraría significativamente con una opción remota disponible para todas las clases. Además, casi el 40 % de los encuestados afirmaron que considerarían cambiarse a una institución diferente si la actual no pudiera ofrecer opciones de aprendizaje flexibles.
A medida que los estudiantes, maestros y administradores buscan una conciliación más eficiente entre la vida laboral y la escuela, cada vez más instituciones están listas para continuar ofreciendo experiencias de enseñanza combinadas. A pesar de plantear nuevos desafíos para los departamentos de TI, esta aceleración requerida en la transformación digital puede ayudar a las instituciones a abordar de manera efectiva los problemas que han estado en el centro del debate durante años.
Si resulta es innegable que la educación ya no puede tener un enfoque único para todo el mundo, también es cierto que la tecnología utilizada para atender a los estudiantes debe adaptarse a todos ellos. Las herramientas de acceso remoto pueden hacer accesible la educación de formas que los estudiantes nunca antes habían experimentado, asegurando el mismo nivel de accesibilidad y rendimiento para todos, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo.
La tecnología de acceso remoto puede ayudar a las instituciones de educación superior a eliminar las barreras digitales y físicas, mejorar la experiencia de los estudiantes y proporcionar un acceso equitativo a la forma en que se imparte la educación.
Abordar la brecha digital para un acceso más equitativo a los recursos
Existen desigualdades entre los orígenes y la situación económica de los estudiantes y sus efectos en el rendimiento son aún más tangibles en la educación superior. No todos los estudiantes pueden acceder a un dispositivo personal, conexiones a Internet fiables o estaciones de trabajo de alta gama con software que requiere muchos recursos para hacer trabajos.
Tanto la encuesta Splashtop como la última EDUCAUSE QuickPoll revelaron que la mayoría de los estudiantes usan un ordenador portátil como dispositivo principal y un teléfono inteligente como dispositivo secundario. Las desigualdades económicas, combinadas con los requisitos para usar software complejo y costoso con fines de aprendizaje, significan que un porcentaje cada vez mayor de estudiantes luchan por demostrar los mismos logros académicos que sus compañeros más acaudalados. Como reveló recientemente la investigación de EDUCAUSE, estas barreras tecnológicas ejercen una incidencia tangible en los cursos, lo que se suma a la brecha digital y aumenta el estrés de los estudiantes.
La incidencia de estas barreras se hace aún más evidente en los estudiantes con discapacidades que necesitan un acceso fiable a la tecnología de asistencia, independientemente del dispositivo que estén usando. Los ambientes de las aulas pueden ser abrumadoras y estresantes para los estudiantes con discapacidades físicas y de aprendizaje. Permitir que los estudiantes se conecten a los recursos del campus de forma remota puede ser un gran beneficio, ya que ofrece más flexibilidad para adquirir los conocimientos a su propio ritmo y mejorar su rendimiento.
La transición a la educación remota también ofrece a los administradores más capacidad y flexibilidad para adaptarse y personalizar la oferta de cursos. La tecnología de acceso remoto garantiza que los estudiantes puedan completar el trabajo de laboratorio y acceder a las clases en igualdad de condiciones, pese a cualquier barrera física o social. Para los estudiantes que compaginan múltiples responsabilidades, el software remoto para la educación ofrece mayor flexibilidad y un acceso más fácil a los recursos de aprendizaje.
Prestar asistencia a todo el mundo en la era BYOD (tráete tu dispositivo)
Ofrecer a todos acceso equitativo a recursos, salas de informática y clases es solo el primer paso para prestar una experiencia que cumpla con las expectativas de los estudiantes y mejore su rendimiento. A medida que cada vez más estudiantes, profesores y personal utilizan sus propios dispositivos para acceder a los recursos y servicios académicos, prestar asistencia individual se ha vuelto crucial para mejorar la experiencia de aprendizaje.
La encuesta de Splashtop reveló que los estudiantes usan un promedio de 2 dispositivos, desde ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, ordenadores de escritorio, tabletas y Chromebooks. Los líderes educativos están llamados a comprender y abordar los desafíos de TI y seguridad que plantea la transformación digital y utilizar las herramientas y el software de asistencia informática remota que pueden ayudar a agilizar el proceso de resolución de problemas.
Los datos de EDUCAUSE desvelaron cómo más del 60 % de los estudiantes experimentaron al menos un impacto tangible en sus cursos debido a problemas técnicos. Al hilo de este tema, la encuesta de estudiantes de Splashtop subrayó cómo casi el 91 % de los estudiantes de educación superior esperan recibir asistencia informática bajo demanda cuando experimentan problemas técnicos con el software y los recursos de aprendizaje.
La tecnología de soporte remoto permite a los equipos de TI proporcionar asistencia oportuna y bajo demanda a cualquiera en el momento en que se necesite ayuda, independientemente de la ubicación de los estudiantes o los dispositivos que estén usando. La tecnología de soporte remoto de alto rendimiento y segura permite a los departamentos de TI conectarse a cualquier dispositivo desde cualquier ubicación, incluidos los teléfonos móviles, desde una única consola web y proporcionar asistencia supervisada y no supervisada ad-hoc.
En el último año, centralizar la gestión de TI, así como unificar y simplificar los conjuntos de herramientas que utilizan las instituciones educativas se ha vuelto crucial. Con décadas de desinversión en TI, la aceleración de la transformación digital y las instituciones que se vuelven extremadamente vulnerables a las amenazas, la educación necesita adoptar soluciones que optimicen los flujos de trabajo de TI y respalden los requisitos de seguridad y cumplimiento. Las soluciones avanzadas de asistencia y acceso remotos pueden homogeneizar la forma en que los estudiantes y docentes imparten y experimentan la educación y proporcionar a TI seguridad avanzada y control centralizado.
La aparición de nuevos modelos de aprendizaje flexibles cambia para siempre el panorama de la educación. Hoy en día, la tecnología de acceso remoto revoluciona la forma en que los estudiantes consumen su material académico, estrechando la brecha digital y capacitando a las instituciones, estudiantes y profesores de formas sin precedentes. Como líderes tecnológicos, debemos continuar creando y mejorando herramientas y procesos que respalden a los educadores y a TI en la prestación de experiencias de aprendizaje combinadas seguras y equitativas en institutos y universidades.
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