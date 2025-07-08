Nuevas funciones para el Splashtop Business Access y el soporte remoto

Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
Splashtop New Features

Nuevas funciones en Splashtop Remote Access y Remote Support

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
Empieza con Splashtop
Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
Prueba gratuita

A continuación se presentan algunas de las funciones nuevas y mejoradas agregadas para los usuarios de Splashtop Remote Access y Splashtop Remote Support en marzo de 2017.

Nuevas características del panel de control de Splashtop

Notification stating 'Splashtop IT Department is accessing this computer' displayed on a computer screen

Nombre para mostrar personalizado - La nueva opción de configuración "Cambiar nombre para mostrar" en tu panel de control my.Splashtop.com te permite personalizar la forma en que tu nombre aparece ante los usuarios cuando accedes a sus ordenadores, para una mejor experiencia de usuario. Consulta los detalles en este artículo de instrucciones del servicio de asistencia de Splashtop. 

Splashtop interface with options to refresh and add a computer

Botón de Añadir ordenador (solo en Splashtop Remote Access ): ofrece acceso fácil para descargar Streamer en tu ordenador.

Actualización de la aplicación Splashtop Business para iOS con nuevas funciones

Versión 2.7.2.0 para iPhone y iPad

Splashtop settings screen under Options tab, featuring a promotion for the Swiftpoint GT mouse

Compatibilidad y oferta del ratón Swiftpoint GT: Splashtop Business es compatible con el mouse Swiftpoint GT para iPad/iPhone para mejorar la productividad de sus sesiones de escritorio remoto. Solicita tu cupón de descuento en la aplicación Splashtop Business en Ajustes | Opciones | Ratón Swiftpoint 

Frame Rate Settings

Nueva función: Ajustes de FPS en sesión - ¡Experimenta con estos ajustes para obtener el mejor rendimiento en diferentes redes y ordenadores!

Splashtop Business settings screen showing account information with options for Account

Nueva función: Mejoras en la interfaz de usuario para la información de la cuenta - Ver el nombre del equipo, el rol y los nombres para mostrar.

Esta actualización también incluye algunas correcciones de errores. 

Obtener la actualización y más información

  1. Consiga la última aplicación de Splashtop Business para iOS (iPhone y iPad) en la App Store o compruebe si hay actualizaciones en su dispositivo.

  2. Consulte el apartado de Anuncios en nuestro sitio de soporte para obtener información sobre las últimas actualizaciones.

  3. Obtén más información sobre Splashtop Remote Access y Splashtop Remote Support

¡Empieza ahora!
Comienza tu prueba gratuita de Splashtop
Prueba gratuita


Comparte esto
Canal RSSSuscríbete

Contenido relacionado

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Anuncios

Facturación mensual de Splashtop AEM

Conozca más
Anuncios

Actualizaciones de productos de Splashtop 2026: resumen del primer semestre

Conozca más
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Anuncios

Resumen de Producto 2025: Avanzando en la Gestión de Dispositivos y Seguridad

Conozca más
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Anuncios

Plataforma unificada de Splashtop para operaciones modernas de TI

Conozca más
Ver todos los blogs