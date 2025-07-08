Nuevas funciones para el Splashtop Business Access y el soporte remoto

A continuación se presentan algunas de las funciones nuevas y mejoradas agregadas para los usuarios de Splashtop Remote Access y Splashtop Remote Support en marzo de 2017.
Nuevas características del panel de control de Splashtop
Nombre para mostrar personalizado - La nueva opción de configuración "Cambiar nombre para mostrar" en tu panel de control my.Splashtop.com te permite personalizar la forma en que tu nombre aparece ante los usuarios cuando accedes a sus ordenadores, para una mejor experiencia de usuario. Consulta los detalles en este artículo de instrucciones del servicio de asistencia de Splashtop.
Botón de Añadir ordenador (solo en Splashtop Remote Access ): ofrece acceso fácil para descargar Streamer en tu ordenador.
Actualización de la aplicación Splashtop Business para iOS con nuevas funciones
Versión 2.7.2.0 para iPhone y iPad
Compatibilidad y oferta del ratón Swiftpoint GT: Splashtop Business es compatible con el mouse Swiftpoint GT para iPad/iPhone para mejorar la productividad de sus sesiones de escritorio remoto. Solicita tu cupón de descuento en la aplicación Splashtop Business en Ajustes | Opciones | Ratón Swiftpoint
Nueva función: Ajustes de FPS en sesión - ¡Experimenta con estos ajustes para obtener el mejor rendimiento en diferentes redes y ordenadores!
Nueva función: Mejoras en la interfaz de usuario para la información de la cuenta - Ver el nombre del equipo, el rol y los nombres para mostrar.
Esta actualización también incluye algunas correcciones de errores.
Obtener la actualización y más información
Consiga la última aplicación de Splashtop Business para iOS (iPhone y iPad) en la App Store o compruebe si hay actualizaciones en su dispositivo.
Consulte el apartado de Anuncios en nuestro sitio de soporte para obtener información sobre las últimas actualizaciones.
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