¿Quieres mejorar tu experiencia en asistencia remota? Sigue leyendo para conocer las ventajas de Splashtop Enterprise, y las nuevas funciones que puedes esperar ver en 2022.
A medida que nos adentramos en 2022, con otra variante del Covid-19 cerniéndose sobre nosotros, vemos cada vez más retrasos para el trabajo en la oficina, las conferencias en persona y las fechas de inicio de las clases. De hecho, empresas notables, como Twitter, PwC y Salesforce, han tomado la decisión de pasar a ser totalmente remotas. Disponer de una solución de asistencia y acceso remotos segura y fiable es sencillamente una necesidad en el mundo actual, sobre todo cuando las ventajas de un lugar de trabajo remoto o híbrido son cada vez más evidentes.
En Splashtop, queremos ayudarte a seguir las tendencias actuales y a planificar el futuro. Aunque esto incluye, por supuesto, proporcionar acceso remoto seguro y fiable y software de asistencia, también escribimos blogs de actualidad, organizamos seminarios web oportunos y actualizamos las ofertas de productos.
Mejora tu experiencia de asistencia remota con Splashtop Enterprise
El 9 de diciembre de 2021, Splashtop organizó un almuerzo virtual titulado "Mejora tu experiencia de asistencia remota con Splashtop Enterprise". Durante el seminario virtual, los expertos de producto de Splashtop expusieron las principales ventajas de Splashtop Enterprise a 572 profesionales de TI (desde administradores de TI a directores, consejeros delegados y directores técnicos).
Durante la conversación, Nityasha Wadalkar, Directora de Marketing de Producto de Splashtop, compartió las cuatro ventajas clave de Splashtop Enterprise que ayudan a los equipos de TI a superar los retos actuales:
Integración de inicio de sesión único para gestionar cuentas de forma segura y centralizar la autenticación.
Capacidades de servicio de ayuda que incluyen colas de asistencia y gestión de técnicos que permiten a los equipos de asistencia de TI aumentar la eficiencia de los técnicos y ofrecer tasas de respuesta y resolución más rápidas.
Capacidades de supervisión y gestión de puntos finales remotos.
La capacidad de mezclar y combinar licencias para prestar asistencia informática remota y acceso de usuario final.
Si te lo perdiste, te cubrimos. Este blog destacará las principales conclusiones del evento, como las tendencias y retos del sector, las ventajas de Splashtop Enterprise y lo que tenemos planeado para el año que viene.
Tendencias y retos de la industria
Una de las principales conclusiones de 2021 es que el trabajo flexible no es sólo una tendencia, sino que ha llegado para quedarse. Según Gartner, el 75% de los trabajadores remotos/híbridos afirman que sus expectativas de trabajo flexible han aumentado. Gartner también descubrió que los trabajadores remotos utilizarán hasta cuatro dispositivos por persona, lo que abre el camino a lagunas de seguridad si no se gestionan adecuadamente. Los equipos informáticos necesitan las herramientas adecuadas para dar soporte tanto a la oficina física como a los trabajadores remotos.
Aunque muchas empresas han recurrido a VPN y RDP como solución remota, esto ha creado vulnerabilidades en la red y un aumento de los ciberataques. Sólo a principios de 2021 se produjeron más de 377,5 millones de ataques de fuerza bruta dirigidos a RDP, según un informe de Kaspersky. Los líderes inteligentes están abandonando las tecnologías más vulnerables (VPN y RDP) en favor de un acceso y soporte remotos de nueva generación más seguros.
Para que los equipos flexibles mantengan la seguridad y la productividad, necesitan un software de acceso remoto y asistencia fiable, bien integrado y fácil de usar. Un estudio realizado por IDG Communications Inc. descubrió que El 65% de las empresas están consolidando activamente herramientas de trabajo a distancia para facilitar la administración, la facilidad de uso y la escalabilidad.
Ventajas de Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise es una solución todo en uno de acceso remoto y asistencia. Es una solución de clase empresarial que permite a tus empleados trabajar desde cualquier lugar y a tu equipo informático dar soporte y gestionar los ordenadores a distancia.
Algunas de las principales características de Splashtop Enterprise son:
Con asistencia & acceso sin asistencia
Acceso remoto del usuario final
Capacidades de asistencia del servicio de atención al cliente
Funciones de gestión y supervisión de puntos finales
Integraciones con sistemas de inicio de sesión único e ITSM
Licencias flexibles
Desglosémoslo aún más. ¿Cuáles son las principales ventajas de Splashtop Enterprise?
Un entorno de trabajo seguro
Al pasar al trabajo remoto/flexible durante la pandemia, muchas empresas no estaban preparadas y sufrieron ataques de ransomware como consecuencia.
Muchas de esas empresas recurrieron a las VPN y al protocolo de escritorio remoto (RDP) para realizar su trabajo a distancia. Por desgracia, esto llevó a los ciberdelincuentes a aprovecharse de la escasa seguridad de las contraseñas y de las vulnerabilidades de las VPN, inyectando ransomware y robando datos importantes e información personal. Los ataques VPN y RDP alcanzaron su máximo histórico en 2021.
A la luz de estos ataques, Splashtop ha estado trabajando para proporcionar un acceso remoto y un soporte aún más seguros a nuestros clientes. ¿Cómo lo hacemos? Con funciones como:
Autenticación de dos factores (2FA)
Gestión por grupos
Controles granulares de las funciones de acceso (limita funciones como transferir archivos, copiar y pegar, etc.)
Opción para implementar y administrar Splashtop Antivirus impulsado por Bitdefender desde la consola web de Splashtop
Visita nuestra página de seguridad para saber más sobre el software de acceso remoto seguro de Splashtop.
Acceso remoto de alto rendimiento
Splashtop Enterprise permite a tu equipo acceder a los ordenadores de trabajo desde cualquier dispositivo sin que ello afecte a la productividad. Calidad HD, conexiones rápidas en tiempo real y múltiples sesiones simultáneas. Con funciones e interfaz de usuario que aumentan la productividad a la vez que proporcionan una experiencia de usuario superior, es una herramienta esencial para una plantilla flexible.
Con el acceso remoto Splashtop puedes
Redirige un dispositivo USB (lector de tarjetas inteligentes, llave de seguridad, dispositivo stylus/HID o impresora) de tu ordenador local al ordenador remoto.
Transmite la entrada a través de tu micrófono local al ordenador remoto como entrada de micrófono (sólo Windows).
Vea varias pantallas remotas de sistemas multimonitor al mismo tiempo, incluyendo multi a uno y multi a multi. ¡Inclusive multimonitor para Mac!
Graba las sesiones de acceso remoto.
Transfiere archivos rápidamente arrastrándolos y soltándolos entre ordenadores. ¡Ni siquiera necesitas iniciar una sesión remota!
Herramientas que necesitan los equipos de TI para dar soporte a un lugar de trabajo híbrido
Splashtop es una herramienta fundamental para muchos departamentos internos de TI, proveedores de servicios gestionados (MSPs), equipos de help desk y service desk de todo el mundo. Sabemos que las necesidades de nuestros clientes cambian constantemente y mejoramos continuamente nuestros productos con las opiniones de los clientes. Para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios finales y a los técnicos, Splashtop introdujo importantes mejoras en el producto durante el año pasado y mejoró los flujos de trabajo de asistencia remota.
Con las nuevas capacidades del servicio de atención al cliente de Splashtop obtienes:
Cola de asistencia
Proceso de conexión mejorado y más rápido
Gestión de técnicos, colaboración, capacidades de escalado
Estas nuevas funciones ayudan a tus empresas con tiempos de respuesta y resolución más rápidos, y mínimas interrupciones.
Consolidación de herramientas: todo en uno fácil de gestionar y escalar para los técnicos informáticos
Los responsables de TI quieren utilizar menos herramientas integradas en su entorno como forma de simplificar sus flujos de trabajo, agilizar las operaciones y reducir los quebraderos de cabeza de las compras. Lo entendemos perfectamente. De hecho, la consolidación y la simplificación son los principales motores del éxito de Splashtop Enterprise.
Con Enterprise, sólo necesitarás una herramienta para gestionar entornos físicos y virtuales, lo que la convierte en la herramienta perfecta para el trabajo híbrido. La función de asistencia remota de Enterprise permite al personal de asistencia de TI proporcionar asistencia tanto desatendida como atendida a cualquier usuario remoto que necesite ayuda técnica. Además de la simplicidad, la función de asistencia asistida permite a los servicios de asistencia de TI proporcionar asistencia "en directo" de forma segura y en tiempo real a cualquier dispositivo, aunque no sea propiedad de la empresa.
¿Qué puedes esperar de Splashtop en 2022?
El seminario web de almuerzo y aprendizaje se completó con una mirada a lo que está por venir en 2022. Junto con las oportunidades de probar la versión beta de Splashtop Connector y SOS AR, los clientes de Splashtop pueden esperar:
Solicitudes de asistencia iniciadas por el usuario a través del icono del escritorio
Capacidades mejoradas de los técnicos: solución de problemas en segundo plano, invitar a otro técnico a la sesión y programar una sesión remota.
Mejor gestión del equipo: Restricciones IP, estadísticas de los técnicos y del servicio de asistencia y encuestas a los usuarios finales
Mayores integraciones con API y registro SEIM, y plataformas de chat (como Teams y Slack)