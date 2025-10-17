Cómo las Escuelas Pueden Aprovechar las Tabletas para Mejorar el Aprendizaje a Distancia

Aproveche las tabletas que usan sus estudiantes para darles acceso remoto a las computadoras del laboratorio para que puedan acceder a los recursos de la escuela ¡desde sus casas!
Las tabletas de iPad, Android y Windows ofrecen un enorme potencial para ayudar a los estudiantes a aprender. Las escuelas han distribuido tabletas a los estudiantes para mejorar su experiencia de aprendizaje en el aula. Pero en el mundo actual, en el que cada vez hay más estudiantes de educación a distancia, ¿cómo pueden las escuelas y universidades aprovechar al máximo las tabletas de los estudiantes?
Mientras que las tabletas pueden ser excelentes para acceder a internet, las escuelas y universidades pueden hacer mucho más para que las tabletas sean un potente compañero en el mundo de la enseñanza a distancia.
Por ejemplo, los estudiantes en casa no pueden acceder a los recursos que normalmente podrían tener en las computadoras del laboratorio de la escuela. Las aplicaciones para el diseño gráfico, la producción de vídeo y audio, y el modelado 3D son vitales para el trabajo de muchos estudiantes. Normalmente, el único lugar donde los estudiantes pueden acceder a estos programas es en las computadoras del laboratorio de la escuela, lo que significa que los estudiantes no pueden acceder al software crucial cuando aprenden a distancia.
¿Y si hubiera una manera de dar a sus estudiantes acceso completo a esos recursos desde sus tabletas mientras aprenden desde casa?
Con Splashtop para laboratorios remotos, puedes.
Acceso Remoto desde las Tabletas a las Computadoras del Laboratorio
Splashtop para laboratorios remotos da a los estudiantes la posibilidad de acceder remotamente a las computadoras del laboratorio desde sus propios dispositivos personales, incluyendo las tabletas.
Una vez en una sesión de escritorio remoto, el estudiante podrá ver la pantalla de la computadora remota en tiempo real. Podrán controlar remotamente la computadora desde su tableta y ejecutar cualquier aplicación como si estuvieran sentados frente a ella.
El Distrito Escolar Intermedio de Lenawee, la Universidad Estatal de Wayne y el Colegio de Laney son algunas de las muchas instituciones educativas que utilizan Splashtop para permitir a los estudiantes acceder a los recursos del laboratorio escolar desde sus dispositivos en casa.
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Sin mencionar – Los maestros también pueden beneficiarse de Splashtop utilizando el escritorio remoto para acceder a sus computadoras de trabajo desde sus tabletas y otros dispositivos.
¡Aprovechen sus tabletas y den a los estudiantes acceso remoto a las computadoras de la escuela!
Extra: Herramientas para Tableta de Splashtop para el Interior del Aula
Con el paquete completo de Splashtop de escritorio remoto y herramientas para compartir la pantalla, los profesores y estudiantes pueden utilizar tabletas para mejorar la experiencia en el aula también.
Una forma en que los profesores pueden aumentar su compromiso es compartiendo el contenido de su tableta con la clase Mac o PC con el Mirroring360, lo que les permite deambular por el aula sin perder el control del contenido de la lección.
Con Splashtop Classroom, los profesores pueden controlar remotamente el ordenador de la clase desde su iPad o tableta Android. Aún mejor, los estudiantes con su propia tableta pueden ver la lección en su propia pantalla. Los profesores pueden incluso permitir a los estudiantes tomar el control de la lección y hacer anotaciones desde su propio dispositivo.
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