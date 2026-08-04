El Mejor Software de Soporte Remoto para los Centros de Ayuda de las Escuelas

Hoy en día, gran parte del trabajo de los estudiantes y profesores se hace a través de los ordenadores de la escuela y los dispositivos personales. Además, más estudiantes universitarios y de K-12 están aprendiendo a distancia que nunca antes.
Los estudiantes y los profesores dependen de sus computadoras, portátiles, tabletas y otros dispositivos móviles para hacer su trabajo. Esto es especialmente cierto en los entornos de aprendizaje a distancia.
Si el dispositivo de un estudiante se topa con un problema, su capacidad de hacer su trabajo de curso se ve muy disminuida. De la misma manera, los maestros y profesores tendrán dificultades para hacer su trabajo si sus dispositivos no funcionan correctamente.
Por lo tanto, es fundamental que los equipos de asistencia de TI para escuelas, distritos y universidades puedan solucionar y arreglar estos problemas rápidamente. Los equipos de TI deben poder prestar asistencia de forma rápida tanto a los ordenadores escolares como a los dispositivos personales de los alumnos y profesores.
Esto no es tarea fácil. Los equipos de asistencia técnica de muchas instituciones educativas reciben numerosos tickets de asistencia cada día. Además, los presupuestos ajustados y el poco personal pueden hacer que sea todo un reto estar a la altura.
Teniendo en cuenta estos desafíos, es fundamental que los equipos de TI estén equipados con las herramientas adecuadas que les permitan proporcionar un apoyo rápido a los estudiantes y al personal.
Splashtop Remote Support: la mejor solución de soporte técnico para centros educativos
Splashtop Remote Support es la mejor herramienta de soporte remoto bajo demanda para departamentos de TI de educación. Splashtop Remote Support permite que el personal del servicio de asistencia acceda de forma remota a cualquier dispositivo cuando se necesita ayuda para prestar soporte.
A continuación, te explicamos por qué Splashtop Remote Support es la mejor solución para los departamentos de TI de educación:
Proporcionar apoyo a distancia
Splashtop permite a los profesionales de la informática dar soporte remoto a los usuarios en el momento en que solicitan ayuda. Esto es especialmente beneficioso para los equipos de TI que administran dispositivos distribuidos en múltiples lugares. No hay necesidad de viajar al dispositivo, sólo hay que iniciar una conexión remota.
Apoyar remotamente cualquier computadora, tableta o dispositivo móvil
Con Splashtop Remote Support, los profesionales del servicio de asistencia pueden acceder de forma remota a cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o incluso Chromebook (solo vista remota de iOS y Chromebook). Esto significa que los usuarios pueden obtener la ayuda que necesitan independientemente del dispositivo que estén utilizando.
Soporte de Dispositivos Ilimitados
Además de los ordenadores de la escuela, los equipos de TI pueden dar soporte a los dispositivos personales de estudiantes y profesorado, haciendo que las operaciones diarias del servicio de asistencia de TI sean más eficientes. Esto es especialmente útil en el aprendizaje remoto, ya que estudiantes y profesores usan sus dispositivos personales para mantenerse conectados.
Características y Herramientas principales
Splashtop Remote Support es más que solo acceso remoto. Las funciones útiles que incluyen grabación de sesiones, reinicio y reconexión remotos, transferencia de archivos, chat y más ayudan a los técnicos de soporte a completar sus tareas con facilidad.
Integraciones con PSA / sistemas de billetaje
Splashtop Remote Support se integra con los sistemas de tickets más populares, incluidos ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk, Autotask, Spiceworks Helpdesk y Jira.
Prueba Splashtop Remote Support gratis
Comienza ahora con una prueba gratuita para que pueda ver de primera mano por qué Splashtop Remote Support es la mejor solución de software para servicios de asistencia de universidades y centros educativos. No se necesita tarjeta de crédito ni compromiso para probar gratis.
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