Cómo acceder al escritorio de QuickBooks de forma remota con Splashtop

La temporada de impuestos ya es lo suficientemente estresante, ya que los contables trabajan en una media de entre 50 y 70 horas semanales, pero es aún peor si se tiene en cuenta el tiempo de desplazamiento. No hay nada más agotador que tener una montaña de trabajo y perder unas horas preciadas conduciendo hasta las oficinas de tus clientes. Muchas empresas se han adaptado a un entorno más virtual para disminuir el tiempo de desplazamiento y reducir la carga de trabajo de la temporada fiscal. Sin embargo, para ello se necesita el software adecuado.
Imagine tener acceso a todos los QuickBooks y documentos importantes de sus clientes a través de su ordenador, tableta o incluso smartphone. Ahora imagine poder hacerlo en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Miles de preparadores de impuestos y contables han recurrido a software de acceso remoto para hacer precisamente eso.
Con Splashtop, puedes acceder de forma remota a QuickBooks (y documentos importantes) en cualquiera de los ordenadores de tus clientes en cuestión de segundos.
Acceso remoto a QuickBooks: una descripción general
Gestionar tu software de contabilidad QuickBooks de forma remota ofrece flexibilidad y comodidad, especialmente para las empresas que necesitan llevar las finanzas desde múltiples ubicaciones. Con Splashtop, puedes acceder de forma segura a QuickBooks desde cualquier lugar, lo que garantiza que tus datos financieros estén siempre a tu alcance.
¿Qué es QuickBooks?
QuickBooks es un software de contabilidad ampliamente utilizado diseñado para pequeñas y medianas empresas. Ayuda a llevar las finanzas mediante el seguimiento de ingresos, gastos, nómina y más. QuickBooks ofrece versiones de escritorio y en línea, cada una de las cuales se adapta a diferentes necesidades comerciales.
Descripción del acceso a escritorio remoto de QuickBooks
El acceso al escritorio remoto a QuickBooks te permite usar la versión de escritorio del software desde cualquier lugar. Esto significa que puedes generar informes, gestionar transacciones y realizar todas las tareas contables necesarias como si estuvieras en la oficina, pero desde donde estés. Splashtop mejora esta capacidad al proporcionar acceso remoto de alto rendimiento y seguro, asegurando que tus datos de QuickBooks estén protegidos y sean fácilmente accesibles.
Ventajas clave del acceso a escritorio remoto de QuickBooks
El software de acceso remoto te permite reducir la cantidad de horas que trabajas cada semana, eliminar el estrés y, aun así, hacer todo tu trabajo. Además de eso, puedes:
Acceder a los ordenadores de tus clientes fuera del horario laboral habitual
Utilizar un dispositivo móvil además de un ordenador para acceder a QuickBooks de forma remota
Seguir siendo productivo, incluso cuando está de viaje
Reducir el tiempo de viaje
Trabajar desde la comodidad de su casa
Los profesionales de la contabilidad necesitan una herramienta fiable y segura que ofrezca flexibilidad y accesibilidad. Sin embargo, las herramientas de acceso remoto no se crean de la misma manera, especialmente cuando se trata de acceder a QuickBooks Desktop de forma remota, así que elige sabiamente.
Splashtop Remote Access cumple todos los requisitos, lo que lo convierte en la mejor herramienta para los profesionales de impuestos que necesitan acceso seguro a los documentos de los clientes.
Cómo acceder a QuickBooks de forma remota desde tu PC o teléfono
Una vez que comiences a utilizar Splashtop Remote Access, tendrás acceso remoto ilimitado a los ordenadores Windows y Mac de tus clientes desde cualquiera de tus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. Podrás acceder al QuickBooks de tus clientes en segundos.
4 pasos para acceder de forma remota a QuickBooks
Abre la aplicación Splashtop Business en tu dispositivo.
Consulta t lista de ordenadores hasta que encuentres aquel al que deseas acceder.
Haz clic para iniciar la sesión remota – después la pantalla del ordenador remoto se abrirá en tu dispositivo. Ahora podrás controlar a distancia el ordenador en tiempo real.
Abre QuickBooks en el ordenador remoto.
¡Eso es todo! Literalmente puedes conectarte en segundos desde CUALQUIERA de tus dispositivos en cualquier momento, y desde cualquier lugar del mundo. Eso incluye acceso remoto a QuickBooks desde tu iPhone, iPad o dispositivo Android.
Optimiza tus tareas rutinarias con el acceso remoto a QuickBooks
Una vez remoto en QuickBooks, puedes completar las tareas regulares con facilidad.
Controla QuickBooks y otras aplicaciones como si estuvieras de forma presencial frente al ordenador de tu cliente
Imprime de forma remota cheques, recibos, formularios 1099 y otros documentos
Transfiere archivos importantes de los ordenadores de tus clientes al tuyo para que puedas guardar información importante localmente
Forme a sus clientes: verán su pantalla y les explicará en tiempo real cómo utilizar determinadas aplicaciones, las mejores prácticas, etc.
Además, el acceso remoto Splashtop te ofrece y a tus clientes una excelente seguridad. Entre las conexiones encriptadas, la autenticación de dispositivos, la verificación en dos pasos y mucho más, puedes acceder de forma segura a los ordenadores de tus clientes.
Mantén la productividad y ahorra tiempo con el software de acceso remoto de Splashtop para preparadores de impuestos y contables.
Maximizar la seguridad para el acceso remoto a QuickBooks con Splashtop
Splashtop está diseñada para proporcionar un entorno seguro para acceder de forma remota a QuickBooks, lo que garantiza que tus datos financieros permanezcan protegidos. Así es como Splashtop maximiza la seguridad:
Cifrado AES de 256 bits: Splashtop encripta todos los datos transmitidos durante las sesiones remotas, salvaguardando la información financiera confidencial del acceso no autorizado.
Autenticación multifactor (MFA): al requerir una verificación adicional, MFA garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder a tus QuickBooks de forma remota.
Autenticación de dispositivos: Splashtop te permite controlar qué dispositivos pueden conectarte a tus QuickBooks, evitando el acceso no autorizado desde dispositivos desconocidos.
Registro de sesiones: Splashtop registra todas las sesiones remotas, lo que te permite supervisar la actividad y detectar cualquier comportamiento inusual en tiempo real.
Actualizaciones periódicas: Splashtop proporciona actualizaciones periódicas de software para atajar posibles vulnerabilidades, manteniendo seguro tu entorno de acceso remoto.
Al integrar estas funciones de seguridad avanzadas, Splashtop garantiza que tus datos de QuickBooks estén protegidos en cada etapa del acceso remoto, lo que le ofrece tranquilidad mientras gestionas tus operaciones financieras de forma remota.