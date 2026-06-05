Cómo mantener a los empleados productivos mientras trabajan desde casa

El mundo ha dejado atrás el modelo tradicional de trabajar en un edificio físico de oficinas. Aunque el trabajo a distancia existe desde hace tiempo, se ha hecho más prominente desde que la pandemia obligó a los oficinistas a trabajar desde casa por seguridad.
Para algunas organizaciones, la productividad de los empleados no ha sido la misma desde que empezaron a trabajar a distancia. Los directivos y ejecutivos de las empresas han puesto en marcha diferentes medidas y creado programas informáticos para ayudar a aumentar la productividad de sus empleados.
Si buscas más formas de ayudar a los empleados a ser productivos mientras trabajan a distancia, ¡aquí tienes algunos consejos sobre cómo hacerlo!
Anima a los empleados a tener puestos de trabajo dedicados en casa
Establecer objetivos de equipo
Anima a tus empleados a mantenerse sanos
Haz que el trabajo sea flexible y más relajado para ellos
Proporciona a tus empleados las herramientas tecnológicas y de productividad adecuadas
Asegúrate de que tus trabajadores remotos tienen acceso a los recursos informáticos de la oficina
Consejos para aumentar la productividad de tus empleados cuando trabajan a distancia
Los directivos y ejecutivos de empresas pueden aumentar la productividad de sus empleados poniendo a prueba los siguientes consejos:
Anima a los empleados a tener puestos de trabajo dedicados en casa
Como trabajan desde casa, es normal que se distraigan con las cosas de casa. Pueden ser sus mascotas, la televisión, su cónyuge, sus hijos o cualquier otra cosa. Pueden minimizar sus distracciones teniendo puestos de trabajo dedicados.
Anímales a que tengan lugares separados en sus casas destinados al trabajo. Algunas organizaciones pagan a sus empleados cuotas adicionales por instalar sus puestos de trabajo en casa.
Establecer objetivos de equipo
Establecer objetivos y acordarlos motivará a tus trabajadores a distancia. Establece objetivos a corto y largo plazo para ti y tu equipo, para asegurarte de que saben lo que se espera de ellos y para cuándo. Recompensa a los empleados que alcancen sus objetivos dándoles el reconocimiento adecuado durante las reuniones de equipo. El software de gestión de proyectos puede ser estupendo para establecer objetivos y hacer un seguimiento del progreso con trabajadores a distancia.
Anima a tus empleados a mantenerse sanos
La salud y el bienestar de tus empleados deben significar mucho para ti si quieres que su productividad se mantenga. Anímales a que cuiden su cuerpo, coman bien y descansen bien.
Puedes organizar un programa de bienestar para ti y tus empleados. Puede ser yoga, ejercicio, hábitos alimentarios y otras cosas; cualquier cosa que garantice que están cuidando su cuerpo. Podrías hacer una competición amistosa e incluir un incentivo. Incluso algo tan sencillo como animarles a que dediquen unos minutos a dar un pequeño paseo diario puede ser estupendo para la salud de un trabajador a distancia, tanto mental como física.
Haz que el trabajo sea flexible y más relajado para ellos
No lo conviertas todo en trabajo, trabajo, trabajo. Mantén conversaciones virtuales periódicas y quedadas con tu equipo en las que todos podáis relajaros y hablar de cosas como si estuvierais de descanso en el refrigerador de agua. Mantente en estrecho contacto con ellos y hazte accesible para ellos.
Ayúdales cuando acudan a ti para que les ayudes a resolver problemas, y hazlo por ellos tan pronto como puedas.
Proporciona a tus empleados las herramientas tecnológicas y de productividad adecuadas
Tus empleados necesitan poder trabajar eficazmente cuando están en casa. Y eso significa que necesitan las herramientas adecuadas que les permitan cumplir todas sus funciones laborales. Necesitan ordenadores portátiles, herramientas y software de colaboración, herramientas y software de gestión de proyectos, etc. Estas son las 5 mejores herramientas de software para trabajar desde casa.
Asegúrate de que tus trabajadores remotos tienen acceso a los recursos informáticos de la oficina
Algunos trabajadores a distancia no pueden acceder desde casa a todas las aplicaciones de software o archivos que necesitan. Esto puede deberse a que sus dispositivos no son capaces de ejecutar las aplicaciones que sí pueden sus ordenadores de trabajo, como software de edición de vídeo, programas CAD y diseño gráfico. O podría ser porque licenciar esas aplicaciones en los dispositivos personales de los empleados es demasiado caro.
Con el software de acceso remoto Splashtop, puedes permitir que tus empleados accedan y controlen de forma segura sus ordenadores de trabajo desde sus dispositivos personales desde cualquier lugar. Esto les permite trabajar desde cualquier lugar del mundo y seguir sintiéndose como si estuvieran sentados delante del ordenador de su oficina. Consulta Acceso remoto Splashtop para trabajar desde casa.
Con cada vez más gente trabajando desde casa, los equipos y las organizaciones necesitan asegurarse de que sus miembros y empleados disponen de los recursos adecuados para ser productivos mientras trabajan desde casa. Puedes aumentar la productividad del equipo si lo haces bien.
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