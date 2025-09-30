Prevención de Coronavirus de Hong Kong – Convierte Tu Casa en Tu Oficina

*Ahora que la situación del coronavirus ha mejorado en Hong Kong, el programa de prueba de 60 días ha finalizado y las nuevas pruebas durarán 7 días.
Utiliza un software de acceso remoto para teletrabajar y mantener la productividad. Splashtop ofrece 60 días de Splashtop Remote Access de forma gratuita a personas en Hong Kong.
Este artículo se basa en un artículo publicado por 18hall escrito en chino que se puede encontrar aquí .
El coronavirus sigue propagándose y las principales organizaciones han puesto en marcha iniciativas de trabajo desde casa para hacer frente a la epidemia y evitar que los empleados se infecten. Sin embargo, ¡muchas personas están perdiendo productividad mientras trabajan desde casa!
En respuesta a esto, Mark Lee, CEO de Splashtop, ofrece el software de escritorio remoto de Splashtop de forma gratuita durante 60 días para ayudar a las empresas en las zonas gravemente afectadas a superar las dificultades, incluida Hong Kong. ¡Splashtop está ayudando a la gente de Hong Kong a trabajar de manera segura desde casa, trabajar de manera eficiente y trabajar juntos para combatir la pandemia!
Splashtop Remote Access está disponible para las personas en Hong Kong de forma gratuita durante 60 días para ayudar a alentar a las empresas a implementar políticas de teletrabajo para reducir la propagación de virus en la comunidad.
3 Beneficios del Uso de Splashtop para Trabajar Desde Casa
Si no puedes trabajar desde casa como si trabajaras en la oficina, entonces tu productividad se reduce mucho. El software de acceso remoto como Splashtop Remote Access te permite trabajar como si estuvieras sentado frente al ordenador de tu trabajo.
Aquí hay tres ventajas de usar el acceso remoto de Splashtop para trabajar desde casa:
1 – Acceso remoto ilimitado en cualquier momento a los ordenadores del trabajo
El mayor problema de trabajar desde casa es la imposibilidad de utilizar la computadora del trabajo y sus documentos almacenados, lo que le impide completar ciertos flujos de trabajo. Además, la mayoría de las herramientas de software de escritorio remoto sufren problemas como desconexiones frecuentes, mala calidad de conexión, etc.
Se pierde demasiado tiempo debido a estos problemas de conexión.
Splashtop Remote Access resuelve los problemas mencionados anteriormente, especialmente cuando se trata de conexiones remotas. Las conexiones rápidas presentan la pantalla y el audio del ordenador remoto en calidad de alta definición. ¡Te sentirás como si estuvieras sentado en tu oficina trabajando en el ordenador en persona! Con Splashtop, puedes usar tu ordenador de trabajo desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar.
2 – Acceso desde cualquier dispositivo, incluyendo teléfonos inteligentes y tabletas
En la era digital, cada vez usamos más nuestros dispositivos móviles. Si puedes usar un dispositivo móvil para controlar tu ordenador de trabajo, ¡serás más eficiente! Splashtop Remote Access es una plataforma integral que admite los sistemas operativos más utilizados y es completamente multiplataforma.
Puedes usar tus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook para acceder a tus ordenadores Windows y Mac. ¡Cualquier dispositivo puede controlar remotamente su computadora, lo cual es muy conveniente! En particular, las grandes organizaciones utilizan los dispositivos móviles como la principal herramienta de trabajo diario. Los empleados pueden usar sus propios dispositivos para controlar sus ordenadores de trabajo desde su casa o en la carretera.
3 – Transferencia de archivos rápida y fácil de usar
El problema más común que afrontan los trabajadores remotos es que dependen del correo electrónico o de herramientas de terceros para transferir archivos entre ellos. Los archivos grandes pueden ser difíciles de transferir y el uso de herramientas de terceros puede suponer un riesgo para la seguridad. Splashtop Remote Access resuelve estos problemas. Los usuarios pueden simplemente transferir archivos entre ordenadores mientras usan Splashtop Remote Access. ¡Transferir archivos a través de Splashtop es fácil, seguro y ahorra mucho tiempo!
Acceso Remoto Simple y Asequible
¿Es difícil comenzar a utilizar Splashtop Remote Access? ¡No! Los residentes de Hong Kong pueden simplemente registrarse para una prueba gratuita y obtener 60 días gratis. Las funciones clave de Splashtop incluyen:
Acceso y control remoto ilimitado
Control remoto en dispositivos Windows y Mac
Remoto desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook
Múltiples funciones de seguridad, incluido el cifrado AES de 256 bits y la autenticación de dos factores
Transferencia de archivos
Impresión remota
Soporte para múltiples monitores
Comparte Tu Pantalla
Grabación de la sesión
¡Y más!
60 Días de Acceso Remoto Gratuito para la Gente en Hong Kong
Dado que Hong Kong y la región de Asia y el Pacífico se enfrentan ahora a tiempos difíciles, ¡Splashtop quiere ayudar a luchar contra la epidemia! Actualmente, los individuos en China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán ¡pueden disfrutar de 60 días de acceso remoto gratuito!
¡Mantén la productividad mientras trabajas desde casa! Las personas en Hong Kong pueden iniciar una prueba gratuita de Splashtop Remote Access para obtener 60 días de acceso remoto gratuito.
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