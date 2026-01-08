El trabajo híbrido ha cambiado la forma en que las organizaciones piensan sobre el acceso a computadoras. Los empleados ya no se conectan desde una única red de oficina. Están trabajando desde casa, en la carretera y a través de dispositivos personales y corporativos, todo mientras necesitan acceso rápido y confiable a los sistemas y software que impulsan su trabajo.
Durante años, los VPNs eran la respuesta predeterminada a este problema. Pero a medida que los entornos híbridos se han vuelto más distribuidos, los VPNs han tenido dificultades para mantenerse al día. Los cuellos de botella en el rendimiento, el acceso amplio a la red, las configuraciones complejas y las superficies de ataque incrementadas han hecho que los VPNs tradicionales sean más difíciles de gestionar y más arriesgados para confiar en ellos, especialmente a gran escala.
El Acceso remoto moderno se ve diferente. En lugar de extender toda la red corporativa a cada usuario remoto, las organizaciones están avanzando hacia un acceso a nivel de dispositivo que conecta a los usuarios directamente con las computadoras que necesitan, sin exponer la red subyacente. Este enfoque mejora la seguridad, simplifica el acceso y ofrece una experiencia mucho mejor para los empleados de trabajo híbrido.
En esta guía, veremos por qué los VPNs se quedan cortos en entornos híbridos, cómo debería ser el Acceso remoto seguro hoy en día y cómo Splashtop permite un Acceso remoto rápido y seguro sin depender de un VPN tradicional.
Las limitaciones de las VPN en entornos modernos
Primero, necesitamos entender por qué las VPN ya no son suficientes para el trabajo híbrido. Si bien las VPN ofrecen una forma segura de conectarse a la red de la empresa, también tienen varias limitaciones que pueden ralentizar el trabajo o crear riesgos.
Desafíos comunes de las VPN incluyen:
Problemas de rendimiento: Los VPNs a menudo tienen problemas de velocidad y rendimiento que pueden ralentizar aplicaciones, herramientas de edición de video y otras soluciones remotas.
Acceso excesivo con privilegios: Un Acceso remoto seguro a menudo requiere un acceso de red limitado a recursos específicos, con controles de acceso basados en roles y seguridad de confianza cero. Las VPNs, por otro lado, proporcionan a los usuarios un acceso amplio a la red, por lo que no pueden limitar quién puede acceder a qué.
Prácticas de autenticación débiles: Muchas organizaciones todavía dependen de credenciales de VPN débiles o mal gestionadas, que pueden perderse, reutilizarse o verse comprometidas.
Configuraciones complejas: Los VPNs pueden ser complicados, dejando a los equipos de TI lidiar con preguntas sobre reglas de enrutamiento, túneles divididos y planificación de capacidad.
Exposición de seguridad: Debido a la falta de controles de acceso basados en roles y credenciales compartidas, es muy fácil que una credencial VPN comprometida otorgue a un atacante acceso a toda una red corporativa.
Desafortunadamente, estos problemas no son problemas menores que se puedan ajustar y solucionar; son parte de la estructura central de los VPNs. Si quieres un Acceso remoto más rápido y seguro, necesitas ir más allá de las VPN.
Cómo debería ser el acceso remoto seguro hoy en día
Entonces, si las VPN ya no son suficientes para un Acceso remoto seguro, ¿qué deberían buscar las empresas? Al evaluar Acceso remoto software, los equipos de TI deberían buscar características clave que equilibren la facilidad de acceso con la ciberseguridad.
Primero, los controles de acceso son esenciales. Un buen Acceso remoto debería proporcionar a los usuarios acceso sin problemas al dispositivo o recurso que necesitan, en lugar de a toda la red. Al mismo tiempo, la solución debe incluir una autenticación sólida vinculada al usuario y al dispositivo, incluyendo autenticación multifactor y seguridad de confianza cero, para asegurar que solo los usuarios autorizados y verificados puedan conectarse.
Además, la facilidad de uso es esencial. Un buen Acceso remoto debería tener un fácil onboarding para que los empleados y contratistas se conecten rápidamente, controles fáciles de usar para que sea sencillo de utilizar, y una gestión sencilla para los equipos de TI a través de entornos remotos, híbridos y BYOD (tráete tu dispositivo).
Una vez que los usuarios están conectados, el alto rendimiento también es esencial. Acceso remoto necesita una conectividad rápida y sin interrupciones adecuada para aplicaciones de gran ancho de banda y ricas en medios para mantener el trabajo en movimiento sin problemas. Cada conexión también debe estar completamente registrada, proporcionando registros de auditoría claros cuando sea necesario.
Cómo Splashtop proporciona acceso remoto seguro sin un VPN
Cuando buscas una solución de Acceso remoto potente, asequible y fácil de usar, no necesitas un VPN. Splashtop tiene todo lo que necesitas, facilitando que los empleados accedan a sus computadoras de trabajo, proyectos, herramientas y software especializado desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo.
Splashtop está diseñado para permitir que los empleados accedan fácilmente y de manera segura a sus dispositivos remotos desde cualquier lugar con conexión a internet. Proporciona conectividad fluida, completa con video y audio de alta definición, para hacer que el trabajo remoto y el trabajo híbrido sean tan eficientes como trabajar en la oficina.
Splashtop incluye:
Control de acceso granular: Los usuarios se conectan solo a los dispositivos específicos para los que están autorizados, en lugar de a toda la red.
Autenticación fuerte: Splashtop utiliza la integración de inicio de sesión único (SSO) con Okta, Azure y Google, junto con la autenticación multifactor y permisos basados en roles, para asegurar que solo usuarios autorizados y autenticados se conecten.
Sesiones de alto rendimiento: Splashtop presume de transmisión en alta definición, baja latencia y conexiones fiables para garantizar una conectividad fluida incluso para las cargas de trabajo más exigentes.
Acceso a nivel de dispositivo en lugar de a nivel de red: Al conectarse directamente a los dispositivos en vez de a la red, Splashtop reduce significativamente el riesgo de movimiento lateral que el acceso basado en VPN puede habilitar.
Soporte multiplataforma: Splashtop funciona en Windows, macOS, iOS, Android, Chromebook y Linux, así como en escritorios virtuales.
Rastros de auditoría y registro: Mantén registros claros de cada sesión de Acceso remoto para auditorías, lo cual es necesario para empresas que mantienen SOC 2, ISO 27001 o cumplimiento con HIPAA
Integración sencilla: La rápida configuración y gestión intuitiva de Splashtop lo hacen ideal para fuerzas de trabajo híbridas que frecuentemente añaden usuarios o contratistas.
Paso a paso: Cómo reemplazar el acceso VPN con Splashtop
Si quieres usar Splashtop para que los empleados y equipos de TI accedan remotamente a dispositivos, es más fácil que un VPN. Puedes configurar y gestionar Acceso remoto en unos pocos pasos rápidos:
Despliegue agentes de Splashtop en cualquier punto final que deba ser accesible remotamente.
Desde dentro de Splashtop, configura tus grupos de acceso, permisos y políticas de autenticación.
Integra Splashtop con tu SSO para la gestión centralizada de usuarios.
Establece tus políticas de autenticación multifactor y verificación de dispositivos.
Reemplaza los flujos de trabajo basados en VPN con flujos de trabajo de inicio de sesión de Splashtop.
Desde allí, tus empleados pueden iniciar sesión con Splashtop para conectarse a sus computadoras de trabajo desde cualquier lugar. Con los registros de sesión de Splashtop, podrás monitorear el uso y auditar los registros para el cumplimiento, asegurando que solo usuarios autorizados se estén conectando.
Beneficios de seguridad de alejarse de las VPN
La ciberseguridad es un factor esencial para cualquier empresa al considerar soluciones para el trabajo remoto y híbrido. Aunque las VPN proporcionan un acceso relativamente seguro, todavía presentan riesgos y vulnerabilidades.
Splashtop, por otro lado, está diseñado para la seguridad y está diseñado para cumplir con una amplia gama de regulaciones de la industria y del gobierno, incluidas SOC 2, RGPD, CCPA, ISO/IEC 27001 y más.
Mientras que las VPNs proporcionan un acceso amplio a una red de la empresa, Splashtop permite a los usuarios acceder a sus dispositivos directamente. Una vez conectados, las funciones de seguridad de confianza cero aseguran que los usuarios solo puedan acceder a las áreas a las que están autorizados a acceder. Esto reduce el riesgo de movimiento lateral desde cuentas comprometidas o saboteadores internos.
Además, Splashtop hace que la conexión sea tanto segura como fácil, con autenticación multifactor fuerte y aplicación de SSO, reduciendo la dependencia de contraseñas compartidas o credenciales estáticas. El registro de acceso está vinculado a la identidad del usuario, por lo que los equipos de seguridad y TI siempre pueden saber quién se conectó a qué.
Comparado con los VPN, está claro que Splashtop ofrece mejor seguridad sin comprometer la facilidad de acceso o la conectividad continua.
Ventajas operativas y de productividad
Por supuesto, la seguridad no es la única ventaja que Splashtop tiene sobre las VPN tradicionales. Con Splashtop, puedes mejorar la eficiencia y la productividad de los empleados remotos, reducir costos y mejorar la experiencia del usuario.
Las ventajas operativas y de productividad de Splashtop incluyen:
Acceso más rápido para empleados remotos, ya que pueden conectarse rápida y fácilmente a sus dispositivos de trabajo desde cualquier lugar.
Mejor rendimiento para cargas de trabajo de alta resolución gracias a la transmisión de video y audio en alta definición de Splashtop.
Reducir sobrecarga de TI al eliminar el ancho de banda y el mantenimiento de VPN, además de los planes asequibles de Splashtop para empresas de todos los tamaños.
Escalabilidad sin esfuerzo para nuevos empleados y contratistas, ya que las nuevas cuentas y dispositivos se pueden añadir en minutos.
Una mejor experiencia para el usuario final, gracias a la facilidad de uso y eficiencia de Splashtop.
Carga de trabajo reducida para TI y menos tickets de soporte, ya que Splashtop es intuitivo y cuenta con un equipo de atención al cliente útil disponible al instante.
Una mejor manera de asegurar el Acceso remoto
Cuando quieres un Acceso remoto seguro, robusto y sin interrupciones, un VPN ya no es suficiente. Puedes obtener un Acceso remoto seguro y de alto rendimiento sin exponer tu red con Splashtop.
Aunque las VPN permiten a los usuarios acceder a la red de una empresa mientras trabajan de forma remota, el amplio acceso a la red que proporcionan puede suponer un riesgo de ciberseguridad, especialmente cuando se combina con una autenticación débil y el riesgo de compartir contraseñas. Además, las VPN carecen de la velocidad y el rendimiento que los empleados necesitan para trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar.
Splashtop, por otro lado, es un enfoque seguro, escalable y moderno para empleados y equipos híbridos. Con Splashtop, los usuarios pueden acceder a sus dispositivos de trabajo de manera rápida, fácil y segura desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, haciendo que el trabajo remoto y el trabajo híbrido sea rápido y conveniente. Mientras tanto, las funciones de seguridad avanzadas de Splashtop significan que cada sesión remota permanece segura y ayuda a las empresas a cumplir con sus requisitos de cumplimiento de TI.
¿Listo para dejar atr�ás las VPNs? Prueba Splashtop hoy con una prueba gratuita y descubre lo simple y seguro que puede ser el Acceso remoto: