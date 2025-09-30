¿VPN lentas están afectando la productividad mientras usted trabaja desde casa?

Debido al brote de COVID-19, muchas empresas han tenido que virtualizarse casi de la noche a la mañana y sus empleados han tenido que empezar a teletrabajar.Las empresas han movilizado sus planes de continuidad comercial, planes de recuperación de desastres o políticas de pandemia y se apresuran a construir la infraestructura para respaldar la iniciativa de trabajo desde casa.
Una gran parte de esta infraestructura es las VPN, que las empresas han estado utilizando desde siempre para la conectividad remota a la red y los ordenadores de la oficina. Las empresas que utilizan esta solución antigua conocen muy bien los problemas que conlleva. Sigue leyendo para saber cuáles son estos problemas y cómo un software de acceso remoto puede ayudarte a superarlos.
VPN - la solución de legado y sus problemas
El uso de VPN ha sido el legado de las empresas para acceder a la red de la oficina y a los ordenadores del trabajo. Ahora, como las empresas están tratando frenéticamente de virtualizar y habilitar el trabajo desde casa para todos los empleados, los problemas con la VPN se magnifican y obstaculizan el negocio como de costumbre.
1: En este mundo del BYOD (tráete tu dispositivo), los empleados se ven obligados a utilizar los ordenadores de la oficina
Por la forma en que se configura la VPN, una conexión desde un dispositivo comprometido podría infectar toda la red de computadoras y activos de la oficina. Es por eso que los empleadores insisten en conectarse a través de dispositivos proporcionados por la empresa y deben asegurarse de que todos los dispositivos estén protegidos contra malware para minimizar la exposición al riesgo. Esto es difícil de ejecutar y mantener, ya que un número cada vez mayor de empleados prefieren usar dispositivos personales para el trabajo (trae tu propio dispositivo).
2: Cuando varios empleados están conectados, el rendimiento se deteriora
Si hay una gran carga en la puerta de enlace VPN, es decir, muchos empleados conectados a través de VPN simultáneamente, el rendimiento se deteriora y crea un retraso. Luego, las empresas deben buscar formas alternativas de descargar VPN para que los empleados puedan trabajar sin interrupciones.
3: Es un riesgo de seguridad
Aunque las empresas exigen el uso de dispositivos protegidos y emitidos por la empresa, no pueden garantizar que un dispositivo comprometido no acceda a su red. Si eso sucede, un dispositivo comprometido puede infectar toda la red y los activos de la empresa.
4: No es fácil de configurar y usar
En casos como estos, cuando hay un aumento inusual de empleados que trabajan desde casa y se conectan a través de VPN, las empresas deben implementar infraestructura sobre la marcha para adaptarse a la mayor cantidad de conexiones. Eso significa comprar, configurar y establecer puertas de enlace VPN adicionales. Eso se vuelve tedioso y costoso muy rápido.
Además, para los empleados usar VPN tampoco es fácil. Implica múltiples pasos y recordar múltiples inicios de sesión para diferentes aplicaciones. Combinando eso con una baja tasa de conexión, alta latencia y un rendimiento lento, resulta en empleados descontentos y poco productivos.
5: No apto para teletrabajo de larga duración
VPN puede ser eficiente para que los empleados se conecten rápidamente a la computadora de la oficina y completen una tarea. Pero es posible que no funcione tan bien como una solución de trabajo a largo plazo desde el hogar, como es la necesidad de esta hora. Cuando los empleados trabajan completamente desde casa, permanecen conectados a la VPN todo el tiempo, incluso cuando realizan tareas personales. Eso sobrecarga aún más la VPN y no es un uso eficiente del ancho de banda de la empresa.
6: Requiere una aplicación adicional para control remoto
Mientras usan VPN para acceder a la red de la oficina, los empleados deben conectarse a otra aplicación como RDP para acceder de forma remota a sus computadoras. Esto hace que sea complejo para la empresa mantenerlo, así como para que el empleado se conecte.
Splashtop - una alternativa superior a las VPN
Como ya se ha mencionado, la VPN es una solución heredada para conectarse remotamente a la red de la oficina, y no es capaz de abordar las tendencias tecnológicas y las necesidades de acceso remoto de los empleados de hoy en día. Sofisticadas herramientas de acceso remoto como Splashtop cumplen las necesidades mucho mejor. ¿Por qué?
Splashtop permite a los usuarios acceder a las computadoras del trabajo a través de cualquier computadora personal con Windows o Mac o incluso dispositivos móviles iOS o Android. Eso
posibilita la creciente tendencia de la iniciativa BYOD (tráete tu dispositivo).
Splashtop utiliza una tecnología rápida y de alto rendimiento que le permite acceder a los ordenadores remotos como si estuviera sentado frente a ellos, sin retrasos ni problemas de conectividad.
Con TLS 1.2 con encriptación AES de 256 bits, autenticación de dispositivos, autenticación de dos factores, seguridad de contraseñas de varios niveles y muchas más características de seguridad, Splashtop proporciona una conexión remota segura. Además, los empleados acceden a las computadoras de su oficina sin tener acceso a toda la red, eliminando así la exposición al riesgo de otros activos de la oficina.
A diferencia de VPN, es fácil de escalar para un aumento repentino de empleados que trabajan desde casa. Es fácil implementar en masa los agentes de Splashtop en las computadoras del trabajo, y luego los empleados pueden acceder a ellos a través de la aplicación Splashtop desde cualquier dispositivo, con un solo clic. Además, a través de la integración con Active Directory o Single Sign-On, los empleados pueden conectarse a través de una contraseña. Es
muy fácil de configurar y usar y es mucho más rentable .
Splashtop es una inmejorable solución tanto para situaciones de teletrabajo a largo plazo como para necesidades de conexiones remotas ad-hoc. Los empleados pueden mantener una conexión remota con su ordenador de trabajo, así como hacer su trabajo personal con su dispositivo particular, sin sobrecargar el ancho de banda de la red de la empresa mientras están conectados a través de una VPN.
No sólo puede controlar completamente su ordenador de escritorio remoto con Splashtop, sino que también obtiene funciones adicionales como la grabación de sesiones, la impresión remota, compartir el escritorio, mantener un registro de auditoría, etc.
Comienza una prueba gratuita de Splashtop hoy y averigua por qué es la mejor alternativa a las VPN para ti.