Splashtop On-Prem frente a Splashtop Enterprise

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Comparativa entre Splashtop On-Prem y Splashtop Enterprise

Splashtop Team
Se lee en 2 minutos
Actualizado
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Splashtop On-Prem es la solución local de mejor rendimiento para acceso remoto seguro, control remoto y soporte remoto para cualquier dispositivo. Elimine el tiempo de inactividad y optimiza el rendimiento con clústeres de servidores y equilibrio de carga. Splashtop On-Prem permite un control completo sobre el almacenamiento de datos y el acceso al software dentro de la infraestructura de TI de una empresa. También permite una mayor personalización y modelos de implementación flexibles.

Splashtop Enterprise es la solución de gestión, soporte y acceso remotos en la cloud todo en uno de próxima generación para organizaciones. Ofrece alta disponibilidad con centros de datos en todo el mundo, actualizaciones automáticas y fácil escalabilidad.

Las empresas pueden tomar una decisión estratégica entre una solución local y una basada en la nube, considerando factores como la seguridad, la personalización, el control, la facilidad de escalabilidad y la rentabilidad para satisfacer sus necesidades.

Analicemos las diferencias entre Splashtop On-Prem y Splashtop Enterprise.


Splashtop On-Prem (Licencia de técnico) 

Splashtop Enterprise (Licencia de técnico)

Despliegue 

En las instalaciones 

En la cloud 

Acceso remoto desatendido a ordenadores Windows, Mac y Linux

Características de alto rendimiento (H.265, 60FPS, YUV444, HD Audio, redirección de dispositivos USB)

Acceso no supervisado a dispositivos Android, incluyendo smartphones, tabletas, dispositivos Android robustos, dispositivos POS, quioscos y decodificadores

Programa horarios para que las personas o grupos de usuarios puedan tener acceso a los ordenadores

Funciones de sesión, como el reinicio y la reconexión remotos, la grabación de la sesión, compatibilidad multimonitor, chat, impresión remota, transferencia de archivos (incluida la función de arrastrar y soltar), etc.

Splashtop On-Demand Support para ordenadores y dispositivos móviles 

Personaliza la aplicación SOS que descargan tus clientes 

Servicio de asistencia: experiencia avanzada de soporte bajo demanda: agrupación de técnicos, gestión de canales de servicio y enlaces de invitación, solicitudes de soporte a través de Remote Support Call y widgets de formularios web, y más. 

Integraciones de ITSM con ServiceNow, Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira y más 

Freshservice + Open APIs para integraciones personalizadas

Llamada de voz durante la sesión al usuario final durante la sesión remota 

Simplifica y automatiza la gestión de endpoints con la aplicación de políticas, gestión de parches de OS y de terceros, alertas proactivas, remediación automatizada a través de acciones inteligentes, informes de inventario y más

Incluye gestión de parches del SO Windows e informes de inventario. Pronto llegarán más funciones.

Acciones en segundo plano: Accede a herramientas de diagnóstico como el administrador de tareas, editor de registro, administrador de dispositivos, administrador de servicios sin iniciar una sesión remota.

Inicio de sesión único (SSO): Autentica a los usuarios mediante proveedores de identidad compatibles, como Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite y TrustLogin.*

*Solo en la nube

Grabación Centralizada de Sesiones: Graba automáticamente las sesiones remotas y almacénalas de forma segura en tu servidor centralizado.

API's Abiertas: Automatiza tus flujos de trabajo e integra Splashtop sin problemas en aplicaciones existentes para operaciones de TI más fluidas.

Scripts y Tareas: Ejecuta acciones masivas como comandos remotos, scriptings, transferencia de archivos, reinicio del sistema y actualizaciones de Windows para múltiples dispositivos.

Acceso condicional: Asegúrate de que los dispositivos cumplan los requisitos de seguridad antes de permitir que los usuarios se conecten a equipos remotos.

Próximamente

Posibilidad de agregar Splashtop Augmented Reality 

Splashtop Connector, integración de registro SIEM y restricción de IP  

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Tanto si implementas Splashtop en local como en la nube, ambas opciones ofrecen a los equipos de TI una solución completa de mesa de ayuda de TI para ofrecer soporte rápido y seguro a gran escala.

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