Prácticas recomendadas de acceso remoto para evitar jaqueos - Preguntas y respuestas

Según un informe de Reuters, en febrero de 2021, "unos piratas informáticos entraron en el sistema informático de una instalación que trata el agua para unas 15.000 personas cerca de Tampa, Florida, y trataron de añadir un nivel peligroso de aditivo al suministro de agua... Los hackers accedieron de forma remota a un programa de software, llamado TeamViewer, en el ordenador de un empleado de la instalación de la ciudad de Oldsmar para obtener el control de otros sistemas". Actualizaciones posteriores, incluida una de PCMag, informaron de que entre los factores que contribuyeron a ello podrían estar una contraseña compartida y una versión obsoleta de Windows.
Preguntas y respuestas
¿Qué hace Splashtop para garantizar un acceso remoto seguro?
Splashtop es una solución de acceso remoto diseñada para que los empleados puedan acceder a distancia a los ordenadores de su oficina mientras trabajan desde casa o de viaje. Así es como Splashtop impide que personas no autorizadas accedan a los ordenadores de la empresa y a información sensible:
Protección contra intrusiones: Splashtop utiliza mecanismos de detección de intrusiones y defensa ante ellos para tu entorno de producción que funciona de forma ininterrumpida. Splashtop adopta las mejores prácticas del sector al crear nuestras pilas de aplicaciones cloud para garantizar que se aplica la seguridad y se fortifican las instancias.
Seguridad de la aplicación de acceso remoto: Para mantener la seguridad de sus dispositivos de punto final, Splashtop aprovecha múltiples niveles de protección de seguridad, incluyendo la autenticación del dispositivo, la autenticación de dos factores y los códigos de seguridad.
Conexiones remotas seguras: todas las sesiones remotas están protegidas con TLS (incluido TLS 1.2) y cifrado AES de 256 bits.
¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas que pueden seguir los usuarios de Splashtop para evitar que les ocurran problemas como éste?
He aquí cómo los usuarios y administradores de cuentas de Splashtop pueden mantener a salvo sus activos informáticos, su red y sus datos:
Actualiza tus ordenadores a la última versión de su sistema operativo (por ejemplo, Windows 10).
Si tu organización no tiene SSO, utiliza contraseñas seguras junto con
para proteger tus cuentas de Splashtop.
Asegúrate de que el antivirus, los filtros de spam y los cortafuegos están actualizados, correctamente configurados y son seguros.
Audite las configuraciones de la red y aísle los sistemas informáticos que no se pueden actualizar.
Forme a los usuarios para que identifiquen y denuncien los intentos de ingeniería social.
Identifique y suspenda el acceso de los usuarios que presentan una actividad inusual.
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