Cuando buscas herramientas de seguridad, es posible que solo veas siglas; AV, EDR y MDR se mencionan con frecuencia sin una verdadera explicación de lo que significan o cómo cada una funcionará para las operaciones de tu empresa. Esto puede ser confuso para los equipos de TI, especialmente cuando deben lidiar con amenazas en evolución mientras operan con un equipo reducido.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre AV, EDR y MDR? Vamos a explorar cada enfoque, ver cómo se diferencian, dónde encaja cada uno y cómo las empresas pueden decidir qué funciona mejor para ellas.
Por qué las Opciones de Seguridad para Endpoints ya No Son de Talla Única
Hubo una vez un tiempo en que los ciberataques consistían principalmente en simple malware, y un buen antivirus era todo lo que se necesitaba para enfrentarlos. Sin embargo, eso fue hace mucho tiempo, y las técnicas de ataque han evolucionado mucho más allá de eso. La ciberseguridad necesita estar al día con las amenazas en evolución, o de lo contrario dejarán sus sistemas vulnerables.
La ciberseguridad moderna va más allá de las soluciones de seguridad que utilizan las empresas; la madurez de la seguridad (tu posición de seguridad en relación con tu entorno de riesgo y tolerancias) y la responsabilidad operativa (colaboración entre los equipos de seguridad y TI y su distribución de responsabilidades) también juegan un papel importante.
Aunque la tecnología que usan los equipos de TI y seguridad sigue siendo importante, los roles claramente definidos para detectar, investigar y responder a los incidentes son igualmente vitales.
Qué Está Diseñado para Hacer el Software Antivirus
Empecemos observando el software antivirus (AV). El software antivirus, en esencia, está diseñado para detectar, bloquear y eliminar software malicioso. Es una opción común para individuos y pequeñas empresas que buscan protegerse contra amenazas cibernéticas, como el ransomware, el spyware, los troyanos y otros virus.
El software antivirus generalmente utiliza dos métodos de detección: basado en firmas y basado en heurísticas. La detección basada en firmas compara archivos con una base de datos de virus conocidos y sus identificadores únicos, y si encuentra una coincidencia, marca el software malicioso y lo elimina. La detección heurística, por otro lado, analiza el comportamiento de archivos y programas para identificar actividad sospechosa, en lugar de firmas específicas. Esto lo hace más flexible y adaptable para detectar virus nuevos o modificados.
Hay varios escenarios donde el software AV puede ser útil, tanto dentro como fuera de los entornos empresariales. Por ejemplo, cuando empleados que están trabajando en movimiento se conectan a una red Wi-Fi pública, una protección antivirus fuerte puede ayudar a proteger sus dispositivos. De manera similar, un software antivirus puede ayudar a proteger los dispositivos si los usuarios abren accidentalmente un archivo adjunto de correo electrónico malicioso o descargan un archivo Troyano, detectando el malware antes de que pueda infectar algo.
Lo que hace bien el Antivirus
Detectar y eliminar malware conocido
Bloquear el acceso a sitios web sospechosos
Escanear sistemas y monitorear para virus
Cuarentenar y eliminar archivos sospechosos
Detectar actividad sospechosa
Dónde Falla el Antivirus
El software antivirus carece de protección proactiva.
El software antivirus puede no detectar amenazas de día cero y malware avanzado, como amenazas sin archivos y código polimórfico.
El antivirus carece de detección basada en comportamiento y no puede defenderse contra amenazas internas o errores humanos.
Los ataques modernos utilizan automatización e IA para moverse más rápido de lo que el software antivirus puede seguir.
Cómo EDR amplía las capacidades de detección y respuesta
Más allá del antivirus, llegamos a la Detección y Respuesta de Endpoints (EDR). EDR ofrece monitoreo continuo y análisis de comportamiento para detectar y responder a amenazas cibernéticas, incluyendo obtener visibilidad de actividades maliciosas, contener ataques y responder a incidentes.
Qué aporta EDR a la ciberseguridad
Monitoreo continuo de puntos finales.
Análisis y correlación de datos para detectar tácticas avanzadas y actividad sospechosa.
Defensa contra ataques y amenazas más sofisticados, incluidos malware, ransomware, amenazas internas, ataques de phishing, exploits de día cero, vulnerabilidades de Internet de las Cosas (IoT) y amenazas persistentes avanzadas.
Detección y análisis proactivos de amenazas.
Desafíos con EDR
Si bien EDR aumenta las capacidades de seguridad, también incrementa la responsabilidad operativa. Sirve como los ojos y oídos que ayudan a los equipos de seguridad a identificar amenazas, pero aún necesitan revisar y actuar sobre esa información. El alto nivel de visibilidad que proporciona EDR puede llevar a la fatiga por alertas. Para los equipos de TI reducidos, examinar cientos de alertas de telemetría diarias para encontrar 'la verdadera amenaza' puede ser abrumador y llevar a incidentes no detectados.
Lo que añade MDR además de EDR.
Un paso más allá del EDR es la Detección y Respuesta Gestionada (MDR). MDR es un servicio gestionado que combina tecnología y experiencia humana para no solo monitorear y detectar amenazas, sino también responder a ellas de manera rápida y proactiva.
A diferencia del software antivirus y EDR, MDR está dirigido por humanos, con expertos calificados gestionando la investigación y la respuesta. Esto lleva la ciberseguridad más allá de solo una actualización de herramientas hacia un nuevo modelo operativo, donde las empresas pueden contar con un equipo de personas reales para gestionar su seguridad.
Beneficios de MDR
Monitoreo continuo y detección de amenazas 24/7.
Respuesta rápida a incidentes, liderada por personas reales.
Inteligencia avanzada sobre amenazas y perspectivas de expertos.
Escalabilidad y personalización adaptadas a tus necesidades.
Compromisos de MDR
Típicamente, costos más altos que AV o EDR.
Dependencia de proveedores, en lugar de seguridad interna, lo que puede resultar en calidad inconsistente.
Falta de visibilidad completa, ya que el proveedor toma el control de la seguridad.
Tabla de comparación AV vs EDR vs MDR
Entonces, con AV, EDR y MDR definidos, ¿cómo se comparan? Puedes ver las mayores diferencias en este práctico gráfico:
Área
AV
EDR
MDR
Objetivo principal
Prevenir malware conocido
Detectar y responder a amenazas activas
Detectar, investigar y responder en nombre del cliente
Método de detección
Firmas, aprendizaje automático, heurísticas
Comportamiento, telemetría, análisis
Análisis y inteligencia de amenazas liderados por humanos + EDR
Tipos de ataques cubiertos
Amenazas conocidas basadas en archivos
Ataques conocidos, desconocidos y sin archivos
Igual que EDR, además de ataques avanzados y en múltiples etapas
Ataques sin archivos
Limitado (sin archivo para escanear)
Fuerte (detección basada en el comportamiento y la memoria)
Fuerte, con validación humana
Contexto de actividad
Evento único (detección basada en archivos)
Secuencia completa de ataque con cronologías
Contexto completo del ataque más correlación entre clientes
Acciones de respuesta
Bloquear/cuarentena de archivos
Aislar el endpoint, terminar procesos, investigar y remediar
Contención gestionada, remediación y recuperación guiada
Herramientas de investigación
Alertas y registros solamente
Cronologías, árboles de procesos, análisis asistido por inteligencia artificial
Analistas SOC, playbooks, forenses, informes
Uso de IA
Evaluación de riesgo en el momento de la detección
Correlación de eventos, triage, investigación
IA + toma de decisiones humana
Caza de amenazas
No compatible
Soportado a través de búsqueda y análisis
Búsqueda proactiva y continua de amenazas
Rol en la pila de seguridad
Protección básica
Capa de detección y respuesta
SOC subcontratado / capa de respuesta gestionada
Propiedad operativa
Cliente
Cliente
Vendedor
Costo
Bajo coste, fácil de ejecutar
Mayor costo, más carga operativa
Mayor costo, menor esfuerzo del cliente
Cómo decidir qué modelo se adapta a tu organización
Dadas las diferencias, ¿cómo puedes saber qué modelo es el adecuado para tu empresa? Considera tus necesidades específicas, tanto en términos de seguridad general como de control, y estarás listo para tomar una decisión inteligente.
Si necesitas protección básica con mínima carga
Si tus necesidades de seguridad no son demasiado grandes, un antivirus puede ser aceptable. El software antivirus moderno proporciona protección en tiempo real contra malware e incluye características que brindan a las empresas un mayor control sobre su seguridad. Sin embargo, si tienes datos sensibles que proteger o una red más amplia de puntos finales, el antivirus podría ser demasiado limitado para proporcionar la seguridad que necesitas.
Si necesitas visibilidad y control, y tienes recursos internos
EDR es una excelente opción si tienes los recursos internos para abordar y mitigar amenazas. EDR ofrece una fuerte detección de amenazas y analíticas, dejando la respuesta a tu equipo interno. Esto requiere que tengas un equipo de TI y procesos establecidos para abordar las amenazas cibernéticas, pero una vez que los tengas, EDR apoyará bien a tu equipo. También podrías necesitar EDR si el cumplimiento de tu industria o el seguro cibernético lo dictan.
Si necesitas una seguridad fuerte sin construir un SOC
Si necesitas detección, investigación y respuesta a amenazas 24/7 pero no tienes un equipo interno, MDR es la elección correcta. MDR es una excelente opción para empresas con recursos de seguridad internos limitados que aún requieren detección avanzada de amenazas, especialmente si necesitan tiempos de respuesta rápidos y soporte fuera del horario laboral.
Cómo Splashtop consolida la seguridad de extremo a extremo en una única plataforma.
Splashtop aborda la consolidación de la seguridad de los endpoints como un problema operativo, no solo como un problema de detección. En lugar de tratar el AV, EDR o MDR como herramientas aisladas, Splashtop proporciona una capa de control y visibilidad centralizada que ayuda a los equipos a actuar sobre las percepciones de seguridad en tiempo real.
Splashtop es compatible con la protección antivirus e integra con soluciones líderes de EDR y MDR, incluyendo acceso a plataformas y servicios de primer nivel como Bitdefender, SentinelOne y CrowdStrike a precios competitivos. Los usuarios se benefician de ver las amenazas y gestionar los endpoints dentro de la consola de Splashtop, reduciendo el cambio de contexto.
La combinación de estas capacidades con Splasthop AEM (Splashtop Autonomous Endpoint Management) reduce la brecha entre la identificación del riesgo y su resolución. Desde una sola consola, los equipos de TI y seguridad pueden ver alertas de seguridad de endpoint junto con el inventario de dispositivos, procesos, exposición a vulnerabilidades y estado de parches. Cuando se requiere acción, los equipos pueden pasar inmediatamente de la detección a la respuesta utilizando Acceso remoto, scripting y automatización sin cambiar de herramientas ni perder el contexto.
Todas las capacidades de seguridad están disponibles como complementos opcionales, lo que permite a las organizaciones comenzar con una protección básica y evolucionar hacia modelos de detección y respuesta más avanzados sin tener que reestructurar su pila de dispositivos.
¿Listo para simplificar la seguridad de los endpoints? ¡Contáctanos ahora!