Mejor alternativa a AeroAdmin - Splashtop Business Access

Splashtop es el mejor software de escritorio remoto para particulares y empresas. Splashtop cuesta menos y viene con más características que los paquetes similares de AeroAdmin.
Splashtop es utilizado por decenas de miles de empresas para permitir a los empleados acceder remotamente a los ordenadores de sus oficinas desde sus propios dispositivos. Además de ser rápido y seguro, Splashtop cuesta menos que otras herramientas como TeamViewer y AeroAdmin.
Aquí tienes un vistazo a por qué Splashtop Remote Access es la mejor alternativa a cada uno de los paquetes de AeroAdmin para el trabajo remoto.
Comparación entre Splashtop y AeroAdmin Free
Si tiene intención de usar un software de escritorio remoto para trabajar a distancia, le sugerimos que no considere el paquete AeroAdmin Free. Aunque el producto dice que puede utilizarse en entorno comercial, hay varias limitaciones que pueden obstaculizar su productividad:
Hay un límite de tiempo de conexión por identificación limitado a 17 horas al mes.
Hay anuncios y pantallas de bienvenida en la versión gratuita.
No hay transferencia de archivos.
Por otro lado, Splashtop Remote Access te ofrece acceso remoto ilimitado a tus computadoras y viene con las mejores funciones que necesitas, incluyendo transferencia de archivos con arrastrar y soltar.
Comparación entre Splashtop y AeroAdmin Pro
Splashtop Remote Access Pro y AeroAdmin Pro tienen precios casi idénticos. Sin embargo, AeroAdmin Pro carece de una característica muy importante que se puede encontrar en Splashtop Remote Access Pro.
Los registros, o informes de sesión, le dan acceso a la actividad de sus usuarios dentro de la aplicación. Con Splashtop, verá registros de conexiones remotas, transferencias de archivos, dispositivos utilizados y más. Sin embargo, los informes de sesión no están disponibles en AeroAdmin Pro. Esta es una característica importante para los propietarios de cuentas que desean mantener registros de cumplimiento, auditoría y seguridad.
Comparación entre Splashtop y AeroAdmin Business
Splashtop Remote Access Pro, comenzando en $99 por usuario al año, puede ahorrarte dinero en tus costos de suscripción en comparación con el Paquete Empresarial de AeroAdmin (comenzando en $119.90 por usuario al año).
Donde Splashtop Remote Access Pro supera a AeroAdmin Business es en la función de Acceso Centralmente Gestionado.
Para las cuentas con varios usuarios, los propietarios de cuentas de Splashtop pueden configurar los permisos de acceso de cada uno de sus usuarios para controlar qué usuarios pueden acceder a los ordenadores. Esa función no está disponible en AeroAdmin Business. Para obtener esa función con AeroAdmin, necesitará comprar su paquete más caro, AeroAdmin Corporate.
Comparación entre Splashtop y AeroAdmin Corporate
AeroAdmin Corporate se acerca más a Splashtop Remote Access Pro en cuanto a características. Sin embargo, Splashtop comienza en $99/año mientras que el paquete de AeroAdmin Corporate comienza en $139.90/año. ¡Splashtop te brinda ahorros significativos cada año!
Vista rápida: Precios de Splashtop y AeroAdmin
Nuevamente, para obtener la mayoría de características que se encuentran en Splashtop Remote Access Pro, tienes que adquirir el paquete Business o Corporate de AeroAdmin. Aquí hay una comparación de precios entre los paquetes:
Además, Splashtop ofrece descuentos para cuentas con 10 o más usuarios a partir de 4,54 dólares al mes por usuario. Si tiene un equipo grande que necesita software de escritorio remoto, ¡puede ahorrar mucho eligiendo Splashtop!
¿Por qué elegir Splashtop?
Splashtop es el mejor software de escritorio remoto de alto rendimiento para trabajadores remotos. Con él, tendrá acceso remoto seguro a sus ordenadores Windows, Mac y Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.
Además de acceder y controlar remotamente tus ordenadores, podrás aprovechar todas las funciones que Splashtop te ofrece:
Acceso remoto rápido con calidad HD y streaming 4K
Audio
Registro de eventos
Administración de usuarios y ordenadores
Permisos de acceso
Agrupación
Transferencia de archivos
Impresión remota
Inicio remoto
Reinicio remoto
Chat
Compartir mi escritorio
…y más
Splashtop también ofrece soporte multilingüe y está totalmente localizado para muchos países e idiomas.
Comienza tu prueba gratuita ahora para probar Splashtop Remote Access por ti mismo. No se requiere tarjeta de crédito para registrarse.