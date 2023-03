Los restaurantes Peter Pane reducen el tiempo de inactividad de los dispositivos con la asistencia remota bajo demanda y la realidad aumentada

Tras evaluar varias soluciones de acceso remoto, como AnyDesk y FastViewer, Paniceus decidió cambiar su engorrosa solución TeamViewer por Splashtop Enterprise. Tras las pruebas, el equipo informático descubrió que Splashtop Enterprise tenía todas las funciones que necesitaban, incluida la realidad aumentada.

Superfácil de implantar: Tanto a los técnicos informáticos como a los usuarios finales les pareció que la función de asistencia informática remota bajo demanda (SOS) de Splashtop Enterprise era increíblemente fácil de implantar y de utilizar a diario. "Es muy fácil en todos los aspectos: implantación, despliegue en las sedes y configuración personalizada según las necesidades", dice Björn. "Las políticas para los clientes son muy claras y facilitan especialmente la configuración".

Configuración optimizada mediante GPO: Paniceus solía tener problemas a la hora de configurar las políticas de despliegue. Cuando había que distribuir la configuración al cliente a través de la nube, surgía un problema y tenían que escribir un archivo XML y subirlo como parte del proceso de instalación. No solo les consumía tiempo y recursos, sino que cada vez que desinstalaban el producto, la configuración desaparecía, y tenían que volver a distribuirla.

Gracias a la sencilla configuración de los objetos de política de grupo (GPO) de Splashtop, el departamento de TI puede ahora realizar rápidamente cambios específicos para usuarios y grupos. "Ya no tenemos que preocuparnos y decir: 'Ay, no, aquí no tengo una interfaz de configuración' o '¿Cómo se comportó Adobe Reader y cómo se comportó Windows?' Los ajustes de GPO controlan cómo se comporta Splashtop de forma coherente", dice Björn.

Admite cualquier dispositivo: A Paniceus le atrajo especialmente la capacidad de Splashtop de admitir múltiples tipos de dispositivos y sistemas operativos dentro de la misma sesión de usuario. Un solo restaurante puede perder miles de euros en ventas en un corto periodo de inactividad.

"En algunas situaciones de emergencia, el apoyo pasa de un colega a otro y de un PC a un iPhone. Es un lío cuando el departamento de TI dice: 'Vaya, no puedo ayudarlo porque está usando un dispositivo portátil, así que no sé qué está pasando en su pantalla'. Eso no es admisible", dice Björn. "Splashtop es bastante perfecto y nos permite cambiar de dispositivo a mitad de camino. Hay muchas posibilidades para facilitar la asistencia".

RA para necesidades visuales: La mayoría de los locales de Peter Pane tienen empleados cuyo principal objetivo es la hostelería, no la tecnología. Para ellos, la asistencia informática remota estándar puede no funcionar cuando el problema gira en torno a cables, rúteres y servidores. Paniceus intentó utilizar FaceTime y otras aplicaciones de vídeo en esas situaciones, pero el técnico de asistencia informática seguía sin poder indicar exactamente lo que había que hacer.

Gracias a Splashtop AR, Paniceus puede admitir las necesidades visuales de estos empleados. "Ahora el departamento de TI puede decir: 'déjeme echar un vistazo', y el usuario que recibe el apoyo puede ver cómo el técnico señala directamente los elementos y hace anotaciones en el vídeo compartido. Cualquier usuario puede seguirlo. Es muy fácil solucionar problemas como cambios de cables, reinicios, etc.", afirma Björn.

Cuando se le pidió que describiera en tres palabras lo que siente al utilizar Splashtop, Björn admitió que le costó dar con solo tres: "Las tres palabras son sencillez, asequibilidad y atención al cliente inteligente. Supongo que son más palabras, pero una atención al cliente inteligente marca la diferencia".