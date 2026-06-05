Cómo encontrar un proveedor de acceso y soporte remotos para el servicio de asistencia informática de tu empresa

Encontrar a los proveedores adecuados para tu servicio de asistencia informática puede ser difícil. Aprende a encontrar un proveedor de acceso y asistencia remotos basado en los casos prácticos específicos de tu empresa.
La pregunta para los administradores de los servicios de ayuda de TI ya no es "¿Necesitamos una solución de asistencia y acceso remotos?". Sino esta: "¿Qué solución deberíamos usar?".
La selección de proveedores puede ser complicada y los clientes no quieren pasar meses y meses probando varias soluciones. Por eso, hoy en día los clientes cambian mucho de proveedor. Aunque el cambio no es difícil, la aceptación por parte de los usuarios y el éxito de la solución aumentan drásticamente cuando la solución inicial satisface las necesidades de la organización.
Aquí es donde entran en juego los casos de uso. Centrarse en su caso de uso le lleva a la respuesta correcta, a la primera. La solución ideal es la que mejor se corresponde con el caso de uso específico de su organización para el acceso y la asistencia remotos. Las prestaciones de velocidad de un coche deportivo son estupendas, pero no importan cuando su caso de uso más común es llevar a un equipo de niños al entrenamiento de fútbol.
Haz una lista de casos prácticos
Para comenzar, debes hacer una lista de los casos prácticos específicos que deseas abordar con el acceso y la asistencia remotos. Esto te aportará el contexto que necesitas para priorizar las funciones y capacidades de la solución que deseas ver y probar, no las que el proveedor quiere mostrarte. Este proceso facilita en gran medida la tarea de selección de proveedores.
Estos son los 5 casos prácticos de la asistencia y acceso remotos más comunes para un servicio de ayuda de TI:
Acceso en cualquier momento y no supervisado a ordenadores gestionados de forma remota
Asistencia para empleados que necesitan ayuda inmediata: acceso bajo demanda (supervisado) a sus ordenadores y dispositivos móviles
Compatibilidad con varios sistemas operativos, especialmente con el repunte de las iniciativas BYOD (dispositivos Windows, Mac, Linux, Android e iOS)
Integración de acceso remoto bajo demanda con emisión de tickets, chat, flujos de trabajo de técnicos y sistemas PSA para un servicio de asistencia integral
Control centralizado para administrar el acceso y la asistencia de una plantilla de trabajadores distribuida: usuarios, grupos, dispositivos, permisos de acceso y más.
Esta lista es un punto de partida. Por supuesto, hay más casos de uso que los enumerados anteriormente. Si detalla los suyos, podrá centrarse en las características y funciones que realmente necesita, frente a las que son bonitas o totalmente innecesarias.
Haz coincidir las características, funciones y asistencia de una posible solución con tus casos prácticos
El servicio de ayuda de TI de tu empresa debe dar su visto bueno a todos los criterios para optar por una solución de asistencia y acceso remotos que se adapte a todos y cada uno de tus casos prácticos. De lo contrario, puedes terminar teniendo que buscar una alternativa o una solución adicional unos meses después de la implementación.
A medida que evalúes las características y capacidades, ten en cuenta el nivel de especificidad de un proveedor.Por ejemplo, la página específica de Splashtop, Software de asistencia informática remota para servicios de asistencia de TI, ofrece descripciones claramente detalladas de las funciones y capacidades, desglosadas por categoría.
Muy a menudo, un proveedor puede ofrecer características que suenan como que pueden hacer el trabajo que se ajusta a sus casos de uso cuando, en realidad, simplemente no funciona como se pretende para ese contexto. Eso es difícil de discernir al leer una lista de características. Es necesario realizar un poco más de diligencia debida y ver lo que dicen los clientes reales sobre las soluciones que está evaluando para sus casos de uso específicos.
¿Cómo le asistirá el proveedor?
Además de las funciones y capacidades del proveedor, es importante tener en cuenta cómo te ofrece servicio técnico. Ten en cuenta los diferentes canales a través de los que puedes ponerte en contacto con ellos (correo electrónico, teléfono, chat) y si puedes hablar con un agente en vivo y en directo. Deberían ofrecerte un alto nivel de asistencia técnica sin importar el tamaño o la ubicación de tu empresa. La atención al cliente excelente siempre marca la diferencia.
Por ejemplo, en el caso del software de asistencia informática remota de Splashtop, las valoraciones de los clientes de Splashtop en el sitio web softwareadvice.com (tomadas el 8 de febrero de 2022) revelan que Splashtop, una vez más, ha recibido las calificaciones más altas, con una puntuación general de 4m81 sobre 5. Las altas calificaciones de los usuarios se basaron principalmente en cuatro aspectos que los clientes destacaron sobre Splashtop:
La mejor relación calidad-precio
Calidad de atención al cliente
Facilidad de uso
Funciona y punto.
Ofrecer a los clientes la mejor relación calidad-precio es fundamental. Con los presupuestos de TI siempre bajo presión, cuando se puede ahorrar un gran porcentaje con respecto a las soluciones de la competencia (es decir, AnyDesk, LogMeIn (GoTo), TeamViewer, etc.) y recibir una mejor experiencia, es una gran victoria.
"Funciona y punto"
"Simplemente funciona" representa el sencillo concepto de que los productos Splashtop funcionen según lo previsto cuando los clientes lo necesitan, especialmente cuando los usuarios remotos tienen problemas. No hay momento más desesperante para sus empleados y otros usuarios que cuando están a distancia y experimentan fallos tecnológicos. Es entonces cuando se necesita una solución de acceso y soporte remoto que simplemente funcione. No hay excusas.
Añade Splashtop a tu lista de favoritos
Los comentarios de los clientes sobre Splashtop son siempre muy buenos y deberían animarlo a incluir Splashtop en su lista de soluciones de acceso y asistencia remotos para el servicio de asistencia técnica de su empresa. Splashtop ofrece una demostración y prueba gratuita para que pueda probarlo en su caso de uso específico. Pruébelo hoy mismo.