Cómo equilibrar la reducción de costes y la eficiencia de TI con Splashtop

Mientras los equipos se preparan para planificar el nuevo año fiscal, las presiones externas se abren paso en los principales procesos de toma de decisiones. El entorno económico general está provocando recortes en muchas decisiones empresariales importantes, que incluyen consideraciones de personal y recortes presupuestarios.
Dado que estas limitaciones ejercen presión sobre los dirigentes de TI, ¿cómo pueden crear procesos para ayudar a sus equipos a mantenerse eficientes a pesar de la falta de recursos? Una forma de hacerlo es mediante la unificación de herramientas y funciones importantes para ayudar a reducir costes y mantener la eficiencia del equipo de TI.
El estado actual de la TI: mayor demanda, presupuestos menguantes
Todos los equipos, y no solo los de TI, están viendo un aumento en las iniciativas de ahorro de costes y la presión de hacer más con menos. Los equipos están más centrados en encontrar formas de automatizar tareas habituales, unificar herramientas importantes y reducir gastos.
A pesar de estas restricciones que presionan a los equipos, aún se espera que el rendimiento se mantenga como de costumbre, o incluso supere el de años anteriores. La creciente presión del alto rendimiento con menos recursos puede causar una gran tensión en los dirigentes de TI.
Forzar demasiado a los equipos de TI puede aumentar las posibilidades de agotamiento, ausentismo e incluso rotación de empleados. Los directivos deben encontrar el equilibrio adecuado para mantener la eficiencia de TI a pesar del recorte de recursos. Encontrar formas rentables de mantener la productividad, como la automatización y la unificación de herramientas, es una de las mejores maneras de mantener a tu equipo eficiente funcionando sin problemas.
Cómo equilibrar la balanza con Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise es el equilibrio perfecto para ayudar a mantener la eficiencia de costes y la productividad del equipo. Splashtop Enterprise es una solución todo en uno para tus necesidades de acceso remoto, soporte remoto y gestión de dispositivos.
Splashtop, además de ayudar a unificar las principales funciones de TI, también es rentable. La adopción de Splashtop Enterprise puede ayudar a minimizar la cantidad de herramientas por las que pagas y reducir los costes generales con su modelo de licencias flexible.
Cómo ayuda Splashtop a superar los retos de reducción de costes
Lo mejor de Splashtop Enterprise es la flexibilidad. Las empresas son únicas y las organizaciones tienen necesidades diferentes, por lo que el modelo de licencias flexible de Splashtop Enterprise funciona bien para empresas de todos los tamaños.
El modelo de licencia flexible de Splashtop Enterprise incluye licencias de técnico para soporte y gestión de puntos finales remotos (licencia por usuario simultáneo) y licencias de usuario final para trabajo remoto (con precio por usuario).
Los clientes de Splashtop pueden elegir cuántas de cada licencia desean en función de sus necesidades únicas.
Las licencias de técnico se otorgan por usuario simultáneo. Este modelo permite hasta 300 puntos finales gestionados por licencia de técnico. Pagar solo por usuario simultáneo es una ventaja importante de Splashtop Enterprise: solo pagas por lo que usas. Otros proveedores similares exigen el pago de una licencia por técnico, lo que puede resultar excesivo para algunos equipos de TI.
Del mismo modo, si tu equipo de TI es responsable de permitir que los usuarios accedan de forma remota a sus estaciones de trabajo para trabajar de forma remota, la opción de licencia de usuario final te permite hacerlo. Los usuarios finales podrán aprovechar la conexión remota de alto rendimiento de Splashtop, con todas las funciones principales, como transferencia de archivos, compatibilidad para múltiples monitores y más, para trabajar de forma remota.
Al ofrecerte la flexibilidad de elegir la cantidad de cada tipo de licencia que necesitas, Splashtop Enterprise te garantiza que solo pagues exactamente por lo que necesitas, ahorrándote cientos o incluso miles en comparación con otros productos para soporte remoto, acceso remoto de usuario final y gestión de puntos finales.
Además de los precios flexibles, Splashtop también puede ayudar a reducir costes de otras formas. Así es cómo:
Minimiza la infraestructura física: TI puede unificar físicamente los dispositivos en un solo lugar cuando todo tu equipo tiene la flexibilidad de trabajar de forma remota. Esto puede ahorrar dinero en gastos generales en forma de espacio de oficina o almacenamiento.
Reduce la necesidad de soporte de TI presencial: ayudar a los miembros del equipo a través de soporte remoto reduce la necesidad de que los técnicos estén físicamente en el lugar. Los técnicos pueden ahorrar tiempo viajando a los sitios solo cuando sea necesario, lo que le ahorra dinero a tu empresa en gastos de viaje y mejora la eficiencia de su equipo de TI al reducir los tiempos de resolución.
Unificar la tecnología de TI: las licencias de software son costosas y la compra de varias licencias para diferentes herramientas de software puede resultar costosa. Splashtop ayuda unificando las principales funciones de TI en una sola herramienta con un modelo de licencias flexible: solo pagas por lo que usas.
Cómo Splashtop Enterprise aumenta la eficiencia de TI
Splashtop Enterprise tiene la versatilidad para gestionar las demandas de una variedad de cambios y está diseñado pensando en los usuarios de TI. El objetivo aquí es que los equipos de TI aumenten la eficiencia y agilicen los procesos cuando sea necesario. Estas son algunas formas en que esto se manifiesta.
Personaliza los flujos de trabajo con integraciones: la plataforma Splashtop se integra con otras herramientas de software populares como Datto, Jira y ServiceNow. Los flujos de trabajo personalizados pueden ayudar a los equipos a diseñar procesos que funcionen bien para la estructura y el flujo de trabajo de tu equipo específico.
Eventos automatizados y alertas configurables: la automatización es la clave para un equipo de TI eficiente y en rápido movimiento. Las tareas manuales y recurrentes son una pérdida de tiempo para un técnico y, si pueden automatizarse, deberían hacerlo. Los eventos automatizados y las alertas configurables pueden ayudar a gestionar una flota de dispositivos rápidamente, sin mucho esfuerzo por parte de un técnico.
Unificación de herramientas: cambiar frecuentemente entre herramientas puede acabar con la productividad y minimizar el impulso del trabajo. La unificación de herramientas ayuda a minimizar la cantidad idas y venidas que tienes que hacer entre diferentes aplicaciones, lo que puede aumentar tanto la productividad como la concentración.
Con la eficiencia a la vanguardia, adoptar una herramienta de soporte remoto como Splashtop Enterprise puede ayudar a tu equipo a desarrollar prácticas eficientes y escalar cuando sea el momento adecuado.
Comienza con Splashtop Enterprise
Si tus equipos de TI tienen la tarea de hacer más con menos, ahora es el momento de plantearte el software de soporte remoto que puede proporcionar a cada equipo las funciones que necesita. Splashtop Enterprise ofrece funciones de alto rendimiento para cualquier dispositivo, además de un modelo de precios flexible para que los equipos solo paguen por lo que usan.
Prueba Splashtop Enterprise gratis y comprueba de primera mano cómo funciona.
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