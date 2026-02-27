¿Cuántos puntos finales remotos tiene que gestionar tu equipo de TI? Cuando tienes una fuerza laboral remota, dispositivos propiedad de empleados inscritos para su gestión o múltiples ubicaciones para soportar, gestionar un entorno distribuido puede ser un desafío. Sin las herramientas de gestión adecuadas, tus equipos de TI pueden enfrentar problemas con el retraso en los parches, la aplicación inconsistente de políticas, la visibilidad limitada y otros desafíos que pueden poner en peligro tanto la eficiencia como la seguridad.
Afortunadamente, esto puede abordarse con el software adecuado de Splashtop Autonomous Endpoint Management. Las herramientas automatizadas pueden ayudar a los equipos de TI a mantenerse al día con el volumen y la velocidad de los parches y actualizaciones, gestionar entornos distribuidos y mejorar su tiempo de remediación, siempre que tengan las funciones adecuadas.
Con eso en mente, exploremos las características principales de Gestión autónoma de dispositivos, por qué son importantes y cómo evaluarlas durante las pruebas. A partir de ahí, puedes evaluar las herramientas de manera consistente y elegir la mejor opción para tu organización.
¿Qué hace que la gestión de dispositivos sea “autónoma” en la práctica?
La Gestión autónoma de dispositivos va más allá de la aplicación programada de parches. La autonomía es una combinación de visibilidad continua, automatización basada en políticas, y auto-remediación, con límites de seguridad aprobados por humanos para mantener las acciones controladas.
"Autónomo" típicamente incluye:
Monitoreo continuo de dispositivos y actualizaciones de inventario.
Detección automática de brechas, incluidos parches faltantes, aplicaciones de riesgo y errores de configuración de seguridad.
Remediación basada en políticas, incluyendo qué sucede, cuándo y a qué dispositivos.
Verificación y evidencia para demostrar que los cambios se implementan correctamente
¿Qué características de parches y vulnerabilidades son innegociables?
Al evaluar soluciones, querrás asegurarte de elegir una que cumpla con estos criterios:
1. ¿Puede parchear de manera confiable tanto el sistema operativo como aplicaciones de terceros?
El parcheado automatizado es importante para garantizar que todos los puntos finales estén actualizados y seguros. Sin embargo, algunas soluciones de parcheado solo se centran en ciertos sistemas operativos. Necesitas una herramienta que pueda cubrir los sistemas operativos en tu entorno y las aplicaciones de terceros de las que dependen tus usuarios, para que puedas reducir el retraso en los parches y evitar exposiciones prevenibles por actualizaciones perdidas.
Una sólida solución de gestión de endpoints puede implementar parches en todos los endpoints con un ritmo constante y un seguimiento confiable del estado de los parches. Durante la evaluación, confirma la cobertura exacta del sistema operativo y el catálogo de terceros en una prueba para que no haya sorpresas más tarde. Esto incluye manejar diferentes versiones de aplicaciones y parches, verificar los parches y remediar fallos, e implementar controles para que los dispositivos desconectados vuelvan a cumplir con los parches cuando se reconecten.
2. ¿Proporciona contexto y priorización de riesgos a nivel de CVE?
Vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVEs) son amenazas conocidas y documentadas contra las cuales las empresas deberían poder defenderse. Una buena solución de gestión autónoma de dispositivos incluye visibilidad basada en CVE y la capacidad de priorizar la remediación basándose en señales de riesgo como la severidad, el alcance de exposición y la explotación conocida.
Además, buenas herramientas de automatización pueden usar despliegues dirigidos para abordar amenazas conocidas y detectadas. Esto puede mejorar el tiempo de respuesta y reducir la ventana de exposición al convertir la priorización en una remediación dirigida, sin depender de un seguimiento manual para cada dispositivo.
3. ¿Son las implementaciones seguras y controladas?
La implementación de parches debe ser un proceso controlado, en lugar de actualizar cada dispositivo aleatoriamente o de una sola vez. Las buenas herramientas de gestión de dispositivos usan la implementación de parches basada en anillos, comenzando con un pequeño grupo piloto de dispositivos y desplegando la actualización en fases para garantizar que cada punto final esté correctamente actualizado y se aborden cualquier problema.
Esto también debería incluir controles robustos para despliegues de parches, incluyendo la capacidad de establecer y gestionar ventanas de mantenimiento, habilitar controles de reinicio y definir reglas de aplazamiento para demorar un parche. Además, una solución de gestión de parches debería admitir flujos de trabajo de mitigación para esos casos cuando una actualización causa problemas.
¿Cómo proporciona la herramienta visibilidad continua de los dispositivos?
Además de la gestión de parches, la visibilidad de los dispositivos es esencial para gestionar y soportar correctamente dispositivos remotos. Los equipos de TI necesitan poder ver de un vistazo cuántos dispositivos están conectados, su estado de parches y configuración, qué software está instalado y dónde existen brechas. Eso hace que la visibilidad continua sea innegociable.
1. ¿Qué profundidad de inventario obtienes realmente?
La visibilidad de los puntos finales comienza con un inventario claro y organizado. Esto debería incluir tanto hardware (modelos de dispositivos, almacenamiento y compilación del sistema operativo) como software (aplicaciones, versiones y la última vez que estuvieron en línea) para proporcionar una visión completa del entorno de una empresa. Además, el inventario debe rastrear los cambios a lo largo del tiempo, incluyendo tanto lo que cambió como cuándo, para identificar puntos de falla o actividades sospechosas.
2. ¿Puedes ver el estado operativo real, no solo las instantáneas?
El inventario debe incluir estados actualizados al minuto, incluyendo el estado en línea vs. fuera de línea y la última vez que cada dispositivo se registró. Si tu visibilidad solo captura un momento en el tiempo de vez en cuando, no estás viendo la información más reciente y precisa. Esto debería incluir el cumplimiento de parches (ordenado por grupo de dispositivos, sistema operativo, aplicación y/o ventana de tiempo) así como cómo se manejan las excepciones para dispositivos que no pueden ser parcheados o que necesitan aprobaciones adicionales.
¿Cuáles son las capacidades de automatización que más importan y qué medidas preventivas evitan daños?
No todas las soluciones ofrecen las mismas capacidades de automatización, por lo que es esencial encontrar una que tenga las herramientas que necesitas, así como guías para mantener la automatización alineada y segura. Con eso en mente, haz estas preguntas al evaluar herramientas de gestión de dispositivos terminales:
1. ¿Qué se puede automatizar de principio a fin?
Considera qué se puede automatizar y cuánto del flujo de trabajo impacta. Para la detección y gestión de amenazas, por ejemplo, debe abarcar la detección, remediación y verificación del flujo de trabajo.
También querrás mirar la automatización basada en disparadores que se activa una vez que se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, si la solución de gestión de puntos finales detecta que falta un parche crítico, eso debería desencadenar una condición para activar el proceso de parcheo.
Esto permitirá la remediación a gran escala sin saturar a los equipos de TI con tickets de soporte.
2. ¿Qué controles mantienen la automatización segura?
Tan útil como es la automatización, la automatización sin control también es arriesgada. Por lo tanto, las soluciones de gestión autónoma de dispositivos deben incluir controles y guías para mantener la automatización dentro de límites aprobados.
Esto incluye puertas de aprobación para acciones sensibles y políticas delimitadas para diferentes grupos, dispositivos y roles, así como registros de auditoría para cada acción automatizada. Estas características ayudan a mantener las acciones de automatización transparentes e incluyen verificaciones para asegurar que los humanos todavía tengan un papel en la aprobación de acciones importantes.
¿Qué informes y evidencias necesitas para probar resultados?
Cuando te están auditando, quieres poder acceder a los informes y la información rápidamente. Por lo tanto, querrás una plataforma que ofrezca informes robustos y registros claros de actividades, no solo paneles de control de vanidad. Estos informes también te pueden ayudar a seguir la mejora a lo largo del tiempo, como una remediación más rápida y ventanas de exposición reducidas.
Busca informes que incluyan:
Cumplimiento de parches a lo largo del tiempo (incluyendo tendencias, en lugar de solo el estado actual).
Vistas de exposición CVE, ordenadas por grupo de puntos finales.
Historial de implementación y éxitos o fracasos, junto con las razones de cualquier fracaso.
Opciones de exportación, incluyendo entregas programadas para los interesados.
¿Se ajustará a tu stack y escalará sin añadir más complejidad?
Tu solución de gestión de puntos finales debería integrarse con los sistemas que ya usas y evitar crear pasos manuales adicionales. Si tiene problemas para conectarse y trabajar con herramientas existentes, solo añadirá más complicaciones y hará la vida más difícil para los agentes de TI, en lugar de facilitar su trabajo.
Considera lo siguiente al revisar el software de gestión autónoma de dispositivos:
1. Integraciones que reducen el trabajo manual
El objetivo de la automatización e integraciones es reducir el trabajo manual que los agentes de TI tienen que gestionar cada día. Por lo tanto, querrás buscar integraciones con funciones que optimicen el trabajo y mejoren la eficiencia, como funciones de identidad y acceso (como control de acceso basado en roles y privilegio mínimo), activadores de ITSM o de ticketing, y funciones que se alineen y complementen tus herramientas de seguridad existentes.
2. Despliegue y gestión continua
Cuando agregues una nueva solución a tu pila tecnológica, debería ser fácil de implementar y gestionar. Busca una solución con una implementación ligera y un rápido tiempo de valor, desplegable con mínima interrupción. También querrás considerar tus fuerzas de trabajo remotas y distribuidas, incluyendo el ancho de banda, las zonas horarias y los dispositivos fuera de la red, para asegurarte de que se pueda implementar correctamente en todas partes.
¿Qué deberías probar durante una prueba o demo?
Las pruebas y demostraciones son la mejor manera de obtener experiencia práctica con cualquier solución que estés considerando. Sin embargo, estas pruebas deben ser test exhaustivos para asegurar que la solución de gestión de puntos finales satisfaga todas tus necesidades, en lugar de ser simplemente 'suficientemente buena' o efectiva en un entorno muy genérico.
Asegúrate de probar lo siguiente durante una demo:
Importa o descubre un conjunto representativo de dispositivos, incluyendo sistemas operativos mixtos, dispositivos remotos y dispositivos en el lugar.
Confirma que el inventario de software sea preciso para un puñado de dispositivos y revisa versiones de forma puntual.
Identifica un pequeño conjunto de actualizaciones de terceros que faltan y despliega en fases para probar lanzamientos.
Prueba el manejo de reinicios y el comportamiento de aplazamiento del usuario.
Elige un escenario CVE de alto riesgo y confirma que puedes encontrar los puntos finales afectados, desplegar la remediación y verificar el cierre.
Simula un endpoint fuera de línea y observa cómo se pone al corriente e informa su estado después de conectarse a Internet.
Genera un reporte de cumplimiento o evidencia de parches que muestra el historial de cambios y resultados.
Revisar registros de auditoría y permisos de rol para confirmar una gobernanza de automatización segura.
Cómo Splashtop AEM Apoya Estas Necesidades de Gestión Autónoma de Dispositivos
Si estás evaluando herramientas según los criterios anteriores, Splashtop AEM es una opción diseñada para apoyar el parcheo en tiempo real y la visibilidad de los endpoints con automatización basada en políticas. Ayuda a los equipos de TI a gestionar y remediar a través de endpoints distribuidos desde una consola centralizada.
Con Splashtop Autonomous Endpoint Management, los equipos de TI pueden mantener un inventario actualizado y visibilidad a través de los endpoints conectados. Proporciona información sobre vulnerabilidades basada en CVE y alertas, junto con gestión de parches automatizada y flujos de trabajo de remediación, ayudando a los equipos a priorizar soluciones y verificar resultados con menos esfuerzo manual.
Splashtop AEM proporciona:
Información sobre vulnerabilidades basadas en CVE en todos los puntos finales, con priorización e información procesable.
Parcheo en tiempo real y despliegues automatizados en anillo para reducir el esfuerzo manual mientras se asegura un despliegue eficiente en dispositivos y grupos.
Inventario y visibilidad de hardware y software.
Automatización y controles de políticas que apoyan flujos de trabajo repetibles y auditables.
Empieza con Splashtop AEM
Al evaluar el software de gestión autónoma de dispositivos, es necesario mirar más allá de la etiqueta y ver cómo funciona como un flujo de trabajo. Considera cada paso, desde la visibilidad hasta las decisiones, la acción y la verificación, para asegurar que cada paso tenga la combinación adecuada de automatización, guías y aprobación humana para mantener tanto la eficiencia como la seguridad.
Con las herramientas de automatización adecuadas, como Splashtop AEM, puedes reducir el esfuerzo manual, mejorar la consistencia y acortar las ventanas de exposición al identificar problemas más rápido y solucionarlos a gran escala. Esto ayuda a mantener el cumplimiento de TI y a apoyar a los empleados remotos, todo sin aumentar las cargas de los equipos de TI.
¿Listo para evaluar Splashtop AEM contra tu lista de verificación? ¡Comenzar una prueba gratuita!