La automatización de parches es una herramienta poderosa para mejorar la ciberseguridad y la eficiencia de TI, permitiendo a los equipos de TI mantener los dispositivos actualizados y seguros sin necesidad de actualizar manualmente cada dispositivo. Sin embargo, esos beneficios son difíciles de reflejar en una hoja de presupuesto.
Entonces, ¿cómo pueden los líderes de TI evaluar el ROI de la automatización de parches que refleja las operaciones reales de TI? En lugar de ver el ROI solo en términos financieros, necesitamos considerar el tiempo ahorrado, las interrupciones evitadas y la mejora en la reducción de riesgos que la automatización puede proporcionar.
Con eso en mente, veamos el ROI de la automatización de parches, de dónde provienen sus beneficios y los costos ocultos de la gestión manual de parches.
Qué significa realmente el ROI para la automatización de parches en operaciones de TI
El retorno de la inversión no se trata solo de aumentar las ganancias o reducir el número de empleados, sino de mejorar la eficiencia operativa y reducir interrupciones costosas.
La automatización de parches es un gran ahorrador de tiempo, liberando a los agentes de TI de horas de parcheo manual de dispositivos. Este tiempo luego puede usarse para centrarse en trabajos de mayor valor, como apoyar a los empleados con problemas críticos u otros proyectos prioritarios. Además, la automatización de parches reduce las interrupciones que de otra manera ralentizarían la productividad y el soporte al usuario.
Además, la automatización de parches permite una cobertura de parches más rápida y efectiva, reduciendo las ventanas de exposición y mejorando la ciberseguridad en general. Como resultado, los empleados de toda la empresa podrán trabajar de manera más eficiente y segura, mientras que los equipos de TI tendrán menos trabajo de emergencia que manejar.
Esto también ayuda a reducir el riesgo empresarial y apoya los esfuerzos de cumplimiento, ya que muchas normativas de la industria y del gobierno esperan que las organizaciones mantengan los dispositivos razonablemente seguros y actualizados.
Los 3 sectores de ROI de automatización de parches que más importan
Podemos medir el ROI de la gestión automatizada de parches examinando tres “cubos” distintos. Cada uno ofrece importantes ganancias de eficiencia y seguridad que aportan valor tangible al negocio.
Categoría de ROI 1: Tiempo recuperado de la aplicación repetitiva de parches
Primero, está el tiempo ahorrado. Parchear manualmente los endpoints y las aplicaciones es un proceso repetitivo y que consume mucho tiempo, que requiere que los agentes de TI creen listas de parches, localicen dispositivos, programen actualizaciones, coordinen reinicios, y más. Si un parche no se instala, los agentes deben dedicar tiempo adicional a arreglar los fallos y volver a ejecutar las implementaciones de parches.
La automatización de parches reduce los pasos manuales al programar e implementar parches en todos los puntos finales de acuerdo con tus políticas internas. Si un parche falla, una herramienta de automatización debe mostrar rápidamente el error y admitir la remediación y el re-despliegue, para que TI no tenga que solucionar problemas dispositivo por dispositivo. Esto conduce a un despliegue de parches más eficiente y a menos esfuerzos urgentes de parchado cuando se lanzan nuevas actualizaciones.
Qué medir:
Horas por semana dedicadas a tareas de parchado en TI, medidas en todo el departamento (no por persona).
Puntos de contacto manuales por ciclo de parcheo, como correos electrónicos, tickets, listas de verificación y reuniones de coordinación.
Tiempo desde “parche liberado” hasta “despliegue completo” para tus grupos de dispositivos estándar.
Segmento de ROI 2: Menos tickets de soporte y menos interrupciones para el usuario final
Una métrica que puedes medir es el número de tickets de soporte que recibes durante una implementación de parches. Los lanzamientos controlados pueden mejorar las pruebas, detectar problemas antes de que se generalicen y proporcionar una mejor visibilidad sobre las fallas. Esto reduce tanto el número de fallas como el tiempo para solucionarlas, resultando en menos interrupciones y menos tickets de soporte.
Qué medir:
Tickets relacionados con parches, rastreados por mes o por ciclo de parches.
Incidentes causados por parches fallidos, rastreados como conteos para que puedas comparar antes y después.
Tiempo promedio para resolver problemas relacionados con los parches, así puedes ver si las fallas están siendo más fáciles de arreglar.
ROI bucket 3: Menos tiempo demostrando el estado de los parches y el cumplimiento
La automatización de parches puede acelerar más que solo el proceso de parcheo; una buena automatización también puede facilitar la demostración del estado de los parches y el cumplimiento de TI durante las auditorías. Sin parcheo automatizado, la generación de informes puede ser una pérdida de tiempo importante, ya que los datos pueden estar dispersos y deben recolectarse manualmente. La automatización de parches permite a TI reunir la información que necesitan sin tener que unir manualmente datos de múltiples lugares.
Qué medir:
Tiempo dedicado a compilar informes de estado de parches cada mes, antes vs después de la automatización.
Tiempo de responder "¿estamos parcheados contra X?" para un CVE específico o una actualización urgente.
Tiempo requerido para preparar evidencia para auditorías o revisiones de seguridad.
El parcheo manual crea costos ocultos
El costo real del parcheo no siempre aparece en tus informes de gastos. El parcheo manual conlleva costos ocultos que pueden sumarse a gastos inesperados, especialmente debido al tiempo y los recursos malgastados.
Cualquier tiempo que los agentes de TI dedican a parchear manualmente es tiempo que no pueden emplear en otros trabajos, como resolver tickets, integrar nuevos empleados y gestionar solicitudes de endpoint. Si un parche no se instala correctamente, crea una segunda oleada de trabajo mientras los agentes intentan resolver el problema y reinstalar el parche.
Además, parchear aplicaciones de terceros puede añadir trabajo adicional. Muchas empresas usan herramientas de parcheo que funcionan en sistemas operativos, pero no en aplicaciones. Esto significa que los agentes necesitan centrarse en más productos y más despliegues de parches, lo que puede tomar aún más tiempo.
Incluso los informes pueden consumir tiempo y recursos valiosos. Crear informes consume tiempo del personal sénior, ya que son ellos los que tienen el conocimiento y las ideas para responder preguntas con confianza y proporcionar la información precisa y detallada que los informes requieren. Con la gestión automatizada de parches, pueden generar informes más rápido, lo que permite a los agentes poner su experiencia en mejor uso.
La manera más sencilla de validar el ROI: ejecuta un piloto de automatización de parches de 30 días.
Si no estás seguro sobre la gestión de parches, la forma más fácil de entender sus beneficios y mejoras en el ROI es probarlo tú mismo. Realizar una prueba gratuita de software de gestión de parches puede ayudar a tu equipo de TI a comprender cómo funciona, implementarlo y ver los beneficios en acción, para que puedas decidir si es una inversión que vale la pena para tu organización.
Al ejecutar un piloto de automatización, ten en cuenta las siguientes sugerencias:
1. Elige un alcance piloto que refleje la realidad (pero que sea seguro)
Cuando realizas una prueba, no quieres implementarla en toda tu organización, pero aún así deseas un tamaño de prueba saludable. Comienza con 200 a 500 endpoints, o una unidad de negocio, dependiendo del tamaño de tu organización, e incluye una mezcla de dispositivos fáciles y difíciles de gestionar.
Desde ahí, puedes ver lo fácil que es desplegar parches en esos dispositivos, en comparación con otros puntos finales de tu red. Si necesitas gestión de parches para aplicaciones de terceros también, asegúrate de que estén incluidas en los dispositivos que estás probando.
2. Define "éxito" usando una hoja de puntuación de ROI en una página
El ROI de la gestión de parches no se mide en dólares; se define por mejoras, por lo que querrás rastrear métricas para identificarlas. Esto incluye las horas dedicadas a parches (antes y después) y la velocidad general a la que puedes alcanzar tu cobertura objetivo.
Asegúrate de seguir tanto tus fracasos como tus éxitos. Si un parche no se instala correctamente, ¿cuántos intentos se necesitan para resolver el problema y cuánto tiempo lleva? De manera similar, sigue tus tickets relacionados con parches, tanto en términos de cuántos recibes como de qué tan rápido se pueden resolver.
Además, considera el tiempo requerido para crear informes para las auditorías de TI y para responder a preguntas urgentes sobre parches. Los informes pueden ser tan trabajosos como el parcheo en sí, por lo que un informe más rápido puede ahorrar tiempo valioso.
3. Haz seguimiento solo de lo que puedes capturar sin herramientas adicionales.
El seguimiento de estas métricas no debería requerir herramientas analíticas adicionales. Los registros de tiempo aproximados para las tareas de parcheo son suficientes para realizar un seguimiento de las mejoras en el tiempo, y los sistemas de tickets pueden identificar la cantidad de tickets que reciben etiquetados con problemas relacionados con parches.
Una breve nota semanal debería ser suficiente para ilustrar qué trabajo eliminó la automatización cada semana. Simplemente siguiendo estos datos y viendo los cambios a lo largo del tiempo, podrás identificar cómo la automatización puede mejorar tu gestión de parches.
Qué buscar en una solución automatizada de parches
Entonces, ¿qué deberías intentar encontrar en una solución de gestión de parches automatizada? Existen varias características imprescindibles necesarias para garantizar una gestión y un despliegue de parches efectivos, y sin ellas, no podrás obtener los máximos beneficios de ROI.
Al evaluar el software de gestión de parches, busca lo siguiente:
Controles de automatización y programación: estos te permiten gestionar cuándo se implementan tus actualizaciones de parches, asegurando así que obtienes el máximo tiempo de regreso para tus equipos de TI.
Despliegues escalonados: implementar parches en anillos u otras etapas reduce las interrupciones y fallos, lo que facilita identificar y resolver problemas mientras se continúan implementando actualizaciones de manera constante.
Visibilidad clara de los fallos de parcheo y remediación: tener información sobre tus fallos de parcheo y un flujo de trabajo de remediación reduce el trabajo repetido y los tickets, permitiendo que los problemas se identifiquen y aborden rápidamente.
Cobertura de parches de terceros: Cobertura de parches de terceros: una buena solución de gestión de parches debería cubrir los parches del sistema operativo y las aplicaciones clave de terceros de las que depende tu organización, para que el parcheo de aplicaciones no se convierta en un flujo de trabajo manual separado.
Reportes completos: las herramientas de automatización de parches deben incluir reportes que expliquen qué falta, dónde falta y por qué. Esto reduce las horas de informes y facilita que los equipos recopilen informes durante una auditoría.
Cómo Splashtop AEM respalda el ROI para la automatización de parches
Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) es una solución de gestión de puntos finales asistida por IA diseñada para ayudar a los equipos de TI a optimizar el parcheo y reducir las cargas de trabajo manuales. Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a automatizar el parcheo del sistema operativo y de terceros, utilizar información de CVE para priorizar la remediación, y mantener visibilidad sobre el estado de los parches y las vulnerabilidades a través de los endpoints.
Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a mejorar su ROI de varias maneras, incluyendo:
1. Recupera tiempo automatizando los flujos de trabajo de parches
La automatización de parches con Splashtop AEM facilita el despliegue de parches en entornos grandes y remotos sin requerir inversiones significativas de tiempo. Reduce los pasos manuales que deben realizar los agentes de TI y ayuda a disminuir el trabajo repetitivo de instalaciones de parches fallidos, permitiéndoles centrarse en tareas de mayor prioridad.
2. Reduce las interrupciones con un despliegue controlado y mejor manejo de fallos
Splashtop AEM está diseñado para una gestión de parches eficiente y confiable. Admite implementaciones controladas para actualizar dispositivos de manera gradual y reducir las interrupciones, proporcionando una visibilidad más clara de los resultados para que los problemas puedan identificarse y resolverse más rápido. Además, Splashtop AEM proporciona visibilidad de los endpoints y sus estados de parche, lo que permite la identificación y resolución rápida de problemas.
3. Hacer que el estado de los parches sea más fácil de probar
Splashtop AEM incluye informes de parches detallados, lo que facilita demostrar el estado de los parches para auditorías y revisiones de seguridad y responder preguntas sobre el cumplimiento de los parches. Los informes se basan en el inventario actual y los datos de estado de los parches, incluyendo qué dispositivos están actualizados, qué está pendiente y qué problemas ocurrieron durante la implementación.
Resumen del ROI para líderes de TI
La gestión de parches puede ofrecer un ROI significativo, pero no debería medirse únicamente por el costo. El ROI de la gestión automatizada de parches proviene del tiempo recuperado, la reducción de interrupciones y la facilidad para proporcionar pruebas en auditorías. Para muchos equipos de TI, estos beneficios pueden acumularse rápidamente, especialmente cuando son validados en un piloto corto y luego se expanden a más dispositivos y aplicaciones.
Cuando mides tus métricas antes y después de implementar el software de automatización de parches, podrás ver claramente las mejoras a lo largo de una prueba. Con una solución como Splashtop AEM, podrás ahorrar tiempo al gestionar manualmente los parches, garantizar implementaciones eficientes y demostrar el cumplimiento de seguridad cuando sea necesario.
¿Listo para hacer que la gestión de parches sea rápida y sencilla? Comienza con una prueba gratuita de Splashtop AEM hoy y observa su impacto en tus endpoints.