Los equipos de TI de la universidad gestionan grandes flotas de dispositivos propiedad de la universidad o inscritos en ella. Incluso con herramientas de gestión en su lugar, el trabajo de vulnerabilidades todavía se descompone en los mismos lugares: visibilidad incompleta del software, parches inconsistentes de terceros y verificación débil cuando los dispositivos están remotos o las ventanas de mantenimiento son ajustadas.
Esta guía expone un flujo de trabajo de gestión de vulnerabilidades operacionales para endpoints gestionados en campus, y luego muestra cómo Splashtop AEM puede ayudar a los equipos a estandarizar el parcheo, la verificación y los informes en todos los departamentos.
¿Qué hace que la gestión de vulnerabilidades sea difícil para los dispositivos propiedad de la universidad?
La gestión de vulnerabilidades en las universidades puede ser un desafío por varias razones, y la cantidad abrumadora de dispositivos es solo el comienzo. Las universidades a menudo tienen equipos de TI descentralizados que deben gestionar dispositivos en estaciones de trabajo compartidas, aulas y laboratorios, mientras que los departamentos individuales mantienen sus propias pilas de software. Esto incluye:
Portátiles del profesorado y del personal.
Puntos finales gestionados por el Departamento con estándares compartidos.
Laboratorios de computación y estaciones de trabajo compartidas.
Puntos finales remotos o híbridos que no se conectan regularmente en el campus.
Además, los equipos de TI a menudo tienen ventanas de mantenimiento limitadas antes de que se necesiten nuevamente los dispositivos finales. Deben identificar, priorizar, parchear y verificar constantemente vulnerabilidades en los dispositivos de punto final, sistemas operativos y aplicaciones, sin interrumpir a los estudiantes o al personal educativo.
¿Qué debería rastrear la TI universitaria para construir una línea base de vulnerabilidades?
Por muy difícil que sea gestionar las vulnerabilidades en una universidad, es un desafío que los equipos de TI pueden superar con un poco de preparación y las herramientas adecuadas. Esto llevará unos pocos pasos, pero todo comienza con saber qué seguir.
Construye un inventario que apoye la acción
Primero, necesitas crear un inventario, no solo de tus dispositivos, sino de todo lo que contienen, su estado de parches y más. Este inventario se convierte en la fuente de verdad para el triaje de vulnerabilidades, el objetivo de parcheo y la verificación. Si tu inventario está desactualizado, tus informes de parches también lo estarán.
Tu inventario debería rastrear:
Grupo del propietario del dispositivo (por ejemplo, personal, facultad, laboratorio o quiosco) y el departamento al que pertenece.
Versión actual del sistema operativo y canal de actualización.
Inventario de software instalado, incluyendo los datos de la versión.
Último registro e indicación de conectividad.
Indicadores de estado o privilegios de administrador local (si están disponibles).
El anillo de parches o grupo de implementación al que se asigna el dispositivo durante los despliegues de parches.
Identifica primero las categorías de software de mayor riesgo
La priorización de riesgos también es esencial, por lo que tu inventario debe incluir información sobre el software de mayor riesgo. Estos deben priorizarse según el daño potencial, las vulnerabilidades existentes y la criticidad para las operaciones diarias, dando más atención a los riesgos más graves durante la gestión de vulnerabilidades.
Las categorías de software incluyen navegadores, lectores de documentos, suites de productividad, herramientas de colaboración remota y conferencias, controladores de dispositivos y más. Cada universidad tendrá necesidades y prioridades distintas, así que depende de los equipos individuales determinar qué categorías priorizar.
¿Cómo debería la TI universitaria priorizar las vulnerabilidades en puntos finales y aplicaciones?
Por supuesto, priorizar las amenazas es más fácil decirlo que hacerlo. También es esencial si quieres una reducción de riesgos medible sin ahogarte en el volumen. Una forma práctica de mantener la consistencia es agrupar las vulnerabilidades por la rapidez con la que necesitan ser atendidas:
Parchar Inmediatamente: Vulnerabilidades que están siendo explotadas activamente, o problemas de gravedad crítica en software ampliamente desplegado.
Parche Esta Semana: Vulnerabilidades de gravedad crítica que son altamente prevalentes, o problemas en categorías de aplicaciones de alto impacto como navegadores y clientes VPN.
Parchear este ciclo: Vulnerabilidades de severidad moderada con amplia presencia y bajo riesgo de implementación.
Horario: Vulnerabilidades de baja severidad, baja prevalencia o problemas con dependencias que requieren mantenimiento planificado.
Habrá momentos en que múltiples vulnerabilidades tendrán alta prioridad. En estos casos, cuando todo parece urgente, considera estos factores para desempatar:
Exposición: Considera los activos en riesgo y cuánto podrían exponer a un atacante, como los caminos de privilegios elevados. Cuanto más esté en riesgo, mayor debería ser la prioridad.
Criticidad del activo: No todos los activos son igual de críticos. Considera los activos en riesgo, como los equipos de sistemas de administración, los laboratorios de investigación y los puntos finales relacionados con el registro, y cuáles querrás proteger primero.
Prevalencia: ¿Cuántos endpoints están afectados? Enfoca tus prioridades en las vulnerabilidades que afectarán a la mayoría de los sistemas.
Riesgo de confiabilidad de parches: Algunos parches tienen problemas, incluyendo fallos conocidos de instalación o problemas de compatibilidad de aplicaciones. En estos casos, está bien colocarlos en el extremo inferior de tus altas prioridades para que puedas centrarte primero en actualizaciones de seguridad más fiables.
A escala universitaria, este flujo de trabajo a menudo falla cuando los equipos no pueden ver las versiones del software, automatizar el parcheo de terceros, o verificar la remediación por departamento y círculo.
¿Qué flujo de trabajo para el despliegue de parches funciona mejor para los equipos de TI universitarios?
Una vez que hayas identificado tus prioridades, ¿cómo puedes desplegar de manera fiable las actualizaciones de parches en las universidades? Hay algunos pasos que los equipos de TI pueden tomar para garantizar un despliegue de parches seguro y confiable que mantenga los endpoints actualizados sin interrupciones y dentro de un plazo definido.
Usa un Modelo de Despliegue en Anillo para Reducir la Disrupción
Al implementar parches, intentar actualizar todos los dispositivos a la vez puede ser disruptivo y arriesgado. En su lugar, utiliza un modelo de implementación basado en anillos, comenzando con unos pocos dispositivos y luego expandiéndote a grupos más grandes con cada implementación exitosa. Esto permite la implementación de actualizaciones sin interrumpir laboratorios, investigaciones o horarios de enseñanza, mientras asegura que cada parche se instale con éxito.
El despliegue de anillos en las universidades suele verse algo así:
Anillo Piloto: Comienza con un conjunto de dispositivos de prueba propiedad de TI y un pequeño grupo de profesores o personal para asegurarse de que el despliegue inicial funcione correctamente.
Anillo del departamento: A continuación, amplía el despliegue a uno o dos departamentos representativos y a un subconjunto de laboratorios.
Anillo en Todo el Campus: Después de los anillos del departamento, puedes iniciar un despliegue general en todos los puntos finales gestionados, excepto en ciertos dispositivos.
Anillo de Excepción: Algunos dispositivos pueden necesitar un manejo especial, como aquellos con aplicaciones heredadas o restricciones de investigación. Estos deben guardarse para el final, y solo si pueden actualizarse. Si no, podrían ser necesarios otros pasos de ciberseguridad y mitigación de riesgos.
Estandarizar el parcheo del sistema operativo y de terceros como un solo programa
La aplicación de parches del sistema operativo es necesaria, pero rara vez cierra la exposición completa en los endpoints de las universidades. Si las aplicaciones de terceros no se actualizan con la misma disciplina, las categorías de software de alto riesgo pueden permanecer vulnerables incluso cuando los sistemas operativos están actualizados.
Asegúrate de encontrar una solución de parcheo que tenga:
Despliegue automatizado y controles de programación, para que puedas asegurar una implementación oportuna alineada con tus políticas.
La capacidad de dirigir actualizaciones por aplicación y versión, en lugar de un genérico "actualizar todo".
Instalaciones silenciosas (siempre que sea posible) para minimizar las interrupciones.
Informe claro de fallos y comportamiento de reintento para asegurar que los parches se instalen correctamente.
La capacidad de posponer o retrasar parches cuando sea necesario, junto con razones documentadas y fechas de revisión.
Maneja los laboratorios y las estaciones de trabajo compartidas de manera diferente
Los laboratorios y las estaciones de trabajo no son lo mismo, por lo que no deberían tratarse igual. Los laboratorios universitarios suelen contar con herramientas de alto rendimiento y requieren una gestión cuidadosa, mientras que las estaciones de trabajo a menudo utilizan inicios de sesión compartidos y pueden ser utilizadas para trabajos no académicos.
Considera estas tácticas al parchear los puntos de conexión del laboratorio:
Alinear las ventanas de parcheo con los horarios de clase para minimizar las interrupciones.
Mantén “imágenes doradas” (lo que parece un punto final completamente parcheado y configurado) y actualízalas regularmente.
Usa anillos más pequeños por grupo de laboratorios (en lugar de todo el campus a la vez) para asegurar que algunos laboratorios permanezcan disponibles en todo momento.
Verificar el estado posparche antes de reabrir el acceso al laboratorio.
¿Cómo verificas los parches y cierras el ciclo sobre las vulnerabilidades?
Muy a menudo, la gente asume que los parches se implementan sin problemas y no se toman la molestia de verificarlos. Sin embargo, la verificación de parches es esencial para auditorías y cumplimiento de TI. Ten en cuenta que la verificación de parches es tanto un asunto técnico como operacional, ya que los equipos de TI deben asegurarse de que el parche se instale con éxito y que la vulnerabilidad sea adecuadamente abordada.
Al verificar los parches, asegúrate de comprobar:
Tasas de éxito y fracaso de la instalación de parches, ordenadas por anillo de implementación.
Vuelve a escanear las vulnerabilidades de mayor prioridad para confirmar que están completamente remediadas.
Dispositivos que no se han registrado en los últimos días (basado en el uso y políticas típicas de tu entorno).
Dispositivos que quedaron fuera de cumplimiento después de ser parcheados.
Dispositivos en tu lista de excepciones, incluidos propietarios y fechas de vencimiento.
¿Qué informes debería usar la TI universitaria para demostrar progreso y fomentar la responsabilidad?
Mientras mantener la ciberseguridad es vital, los equipos de TI de las universidades también necesitan demostrarlo para mantener el cumplimiento de TI y cumplir con sus obligaciones regulatorias. Afortunadamente, con las herramientas de informes y estrategias adecuadas, es fácil demostrar cómo mantienes el cumplimiento de parches y aseguras los dispositivos endpoint.
Hay algunos pasos clave que los equipos de TI universitarios deben seguir para demostrar el progreso del parcheo:
Construir un panel operativo semanal
Un panel semanal te ayuda a seguir los despliegues de parches y las tendencias de estado semana tras semana. Esto debería incluir el cumplimiento de parches por anillo de implementación y departamento, así como el software más crítico que requiere parches. Asegúrate de rastrear las vulnerabilidades vencidas, incluyendo el conteo de dispositivos y propietarios, problemas recurrentes y brechas de visibilidad, para que puedas enfocarte en las áreas que necesitan atención.
Construye un Resumen Mensual de Liderazgo
No olvides mantener informado al liderazgo en cada paso; los resúmenes mensuales son importantes para demostrar cumplimiento y mantener a todos al día. Estos resúmenes deberían incluir líneas de tendencia que muestren los cambios en exposiciones críticas a lo largo del tiempo (preferiblemente en tendencia descendente), el porcentaje de endpoints gestionados cubiertos, y el tiempo promedio de remediación para los parches de alta prioridad.
Si hay alguna excepción, debe documentarse, junto con un resumen de los riesgos aceptados. Mantén estos resúmenes cortos y objetivos; el objetivo aquí es mantener a todos informados.
¿Cómo puede ayudar Splashtop AEM a los equipos de TI de la universidad a gestionar vulnerabilidades y parchear en dispositivos gestionados?
Cuando necesites seguridad de endpoints segura, confiable y potente, así como gestión de parches, Splashtop Autonomous Endpoint Management (Gestión Autónoma de Dispositivos) está ahí. Splashtop AEM permite a los equipos de TI gestionar puntos finales remotos y dispersos desde un único panel fácil de usar, incluido el gestión automatizado de parches con políticas personalizables en todos los departamentos.
Usa Splashtop AEM para ejecutar el flujo de trabajo de extremo a extremo
Splashtop AEM está diseñado para que los equipos de TI puedan dar soporte fácilmente y de manera eficiente a múltiples terminales entre aplicaciones y sistemas operativos. Proporciona visibilidad de cada dispositivo, junto con parches automatizados, priorización de amenazas, verificación de parches e informes. Esto incluye:
Visibilidad de software y hardware a través de puntos de acceso gestionados, todo desde una sola pantalla.
Información de vulnerabilidades mapeadas a CVEs, para que los equipos de TI puedan ver rápidamente la exposición y centrar el trabajo de remediación.
Actualización automática para sistemas operativos compatibles y aplicaciones de terceros, con controles de políticas, programación y verificación para reducir el trabajo manual y los retrasos en las actualizaciones.
Implementaciones de parches basadas en anillos para reducir las interrupciones y garantizar que los parches funcionen correctamente cuando se implementen.
Verificación de parches e informes automatizados para compilar evidencia lista para auditoría según sea necesario.
Tres puntos de partida comunes en la universidad
¿Qué usa actualmente tu universidad para la gestión de parches? Por lo general, las universidades confían en el parcheo manual, usan una herramienta como Microsoft Intune, o utilizan diferentes herramientas para cada departamento.
Actualización Manual: La gestión de parches manual es un proceso lento que conlleva un alto riesgo de error humano. Splashtop AEM puede mejorar el parcheo automatizando la detección, pruebas y despliegue de parches, reduciendo así retrasos y demostrando el cumplimiento de seguridad a través de informes robustos.
Intune: Microsoft Intune es una herramienta poderosa para mantener los dispositivos de Microsoft actualizados y seguros, pero carece de cobertura de parches de terceros. Splashtop AEM puede fortalecer la cobertura de parches en Intune y mejorar la remediación operativa con controles de implementación, verificación e informes a través de los endpoints gestionados.
Herramientas de Múltiples Departamentos: Si tu universidad utiliza diferentes herramientas para cada departamento, Splashtop AEM puede estandarizar la visibilidad y los informes sin obligarlos a reemplazar inmediatamente las herramientas existentes. Splashtop AEM ofrece visibilidad en todos los dispositivos, permitiendo a los equipos de TI garantizar que cada departamento esté al día y cumpla con las políticas de parches en todo momento.
Mantén el Control de Vulnerabilidades y Parches en los Endpoints del Campus con Splashtop AEM
Los equipos de TI de la universidad deben mantener la visibilidad del software, priorizar la exposición a CVE, desplegar parches de manera confiable y demostrar la remediación en puntos finales distribuidos. Splashtop AEM admite ese flujo de trabajo centralizando la visibilidad de los dispositivos y el software, automatizando el despliegue de parches y proporcionando verificación e informes que apoyan la preparación para auditorías.
Con Splashtop Gestión autónoma de dispositivos, los equipos pueden agrupar dispositivos en anillos de implementación, implementar parches de SO y de terceros con programación basada en políticas, realizar un seguimiento de los fallos y confirmar el cierre con verificación e informes. Las excepciones se pueden documentar con propietarios y fechas de revisión para que el riesgo siga siendo visible en lugar de perderse.
¿Listo para operacionalizar este flujo de trabajo en tu campus? Comienza una prueba gratuita de Splashtop AEM y pónla a prueba con un departamento o un grupo de laboratorios: establece una línea base de tu inventario de software, apunta a una categoría de aplicaciones de alto riesgo, despliega en anillos, luego verifica e informa los resultados antes de expandirte a todo el campus.