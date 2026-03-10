La gestión de parches es más que simplemente hacer clic en el botón de “actualizar ahora” cuando hay una actualización disponible. Es un proceso vital de seguridad que requiere gestionar y verificar actualizaciones en grandes entornos de dispositivos, asegurando que las vulnerabilidades se aborden lo más rápido posible.
Sin embargo, la gestión de parches también tiene sus propios desafíos. Aunque el parcheo es un proceso continuo, el tiempo y la disponibilidad de TI para las actualizaciones son algo más limitados. A medida que los equipos de TI gestionan volúmenes crecientes de parches en endpoints remotos (incluidos dispositivos BYOD) y aplicaciones, deben trabajar aún más para cumplir con los requisitos de cumplimiento de TI y auditoría.
Con eso en mente, echemos un vistazo a los principales desafíos de gestión de parches que enfrentan los equipos de TI, qué se necesita para superarlos y cómo una solución de gestión de parches como Splashtop AEM puede ayudarte a operacionalizar un programa de parcheo repetible.
Por qué la gestión de parches falla en entornos reales
Primero, debemos entender qué causa los desafíos de gestión de parches. La gestión de parches requiere un programa repetible que pueda implementar actualizaciones de manera confiable en una amplia gama de sistemas operativos y aplicaciones, lo que significa que hay muchos puntos en los que pueden surgir problemas.
El software de gestión de parches debe soportar una variedad de actualizaciones, incluyendo diferentes sistemas operativos y versiones, aplicaciones de terceros y tipos de dispositivos. Todas esas actualizaciones deben equilibrarse con los horarios de los usuarios para evitar crear interrupciones cuando se instalan los parches.
Al mismo tiempo, varios factores pueden afectar el proceso de implementación, incluyendo el ancho de banda de la red, el tiempo de actividad del dispositivo, las restricciones relacionadas con la VPN y otras limitaciones de aplicaciones de línea de negocio.
Más allá de eso, la gestión de parches no termina cuando comienza el despliegue. Para muchos equipos, la parte más difícil es verificar la finalización en cada punto final y producir pruebas para solicitudes de seguridad y auditoría, no iniciar el despliegue.
Los principales desafíos de la gestión de parches con los que se encuentran los equipos de TI
Con eso establecido, vamos a ver los desafíos más comunes (y significativos) que los equipos de TI enfrentan cuando intentan gestionar parches en sus dispositivos. Aunque cada uno de estos problemas puede crear obstáculos para la gestión de parches, todos pueden ser resueltos con las herramientas adecuadas de gestión de parches y preparación.
1. Demasiados parches, no suficiente señal de priorización
Uno de los primeros desafíos para la gestión de parches es la gran cantidad de parches que los equipos de TI deben gestionar. Durante un Patch Tuesday, los equipos pueden verse abrumados por nuevos parches, especialmente cuando se combinan con parches de terceros y otras actualizaciones.
Entre las dificultades se incluyen:
Volumen de parches, incluidos lanzamientos grandes de parches, correcciones fuera de banda y actualizaciones de terceros.
Dificultades de priorización, empeoradas por una explotabilidad poco clara, contexto limitado e incendios competidores.
Incertidumbre sobre cómo luce lo 'bueno', incluyendo niveles basados en riesgos y SLA claros por severidad y exposición.
2. Visibilidad incompleta de lo que necesita ser parcheado.
Los equipos de TI puede que no siempre sepan qué necesita parchearse. Aunque los datos de Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) pueden ayudar a identificar las amenazas que requieren parches, mantenerse al día con todas las actualizaciones puede ser un trabajo de tiempo completo en sí mismo, especialmente en entornos grandes de endpoints donde rastrear cada dispositivo es más fácil decirlo que hacerlo.
Entre las dificultades se incluyen:
Brechas comunes de visibilidad creadas por endpoints desconocidos, inventario obsoleto y aplicaciones de TI en la sombra.
Dificultad para gestionar actualizaciones, ya que no se pueden parchear o demostrar cobertura para dispositivos que no se pueden ver.
Instantáneas puntuales que solo ofrecen destellos de los endpoints, en lugar de un inventario continuo de hardware y software.
3. Los endpoints remotos y los dispositivos fuera de la red ralentizan todo.
El trabajo remoto se ha convertido en la norma, pero también puede crear desafíos para la gestión de parches. Los equipos de TI necesitan poder gestionar dispositivos remotos, incluso cuando se desconectan de la red de vez en cuando, pero sin conectividad y tiempo de actividad confiables, esto puede retrasar significativamente el proceso.
Entre las dificultades se incluyen:
Dispositivos fuera de línea que se pierden los ciclos de parches.
Dificultad para gestionar y actualizar endpoints remotos.
Flujos de trabajo de parches que requieren reintentos, ventanas flexibles y verificación, pero carecen de las herramientas para ello.
4. Las aplicaciones de terceros son una brecha de cobertura constante
Incluso cuando el parcheo del sistema operativo está bajo control, el parcheo de aplicaciones de terceros es donde muchos equipos se quedan atrás. La proliferación de aplicaciones, las diferencias en el empaquetado y los mecanismos de actualización inconsistentes crean huecos de cobertura que dejan expuesto el software común si las actualizaciones no se despliegan y verifican de forma consistente.
Entre las dificultades se incluyen:
El parcheo de terceros suele ser más difícil de gestionar, debido en partes iguales al empaquetado, la proliferación de aplicaciones y los actualizadores inconsistentes.
Las aplicaciones comunes, como los navegadores, las herramientas PDF y las herramientas de colaboración remota, a menudo se pasan por alto.
Falta de herramientas para estandarizar el catálogo de terceros y automatizar el despliegue.
5. Pruebas y riesgo de fallo de parche crean un comportamiento de "esperar y ver".
Probar los parches es importante para asegurarse de que funcionen correctamente, pero los equipos a menudo dudan en realizar pruebas completas, ya sea por miedo a romper aplicaciones empresariales o debido a problemas con los clientes VPN. Además, las pruebas pueden llevar tiempo, y los equipos de TI a menudo necesitan desplegar parches lo más rápido posible para evitar interrupciones.
La solución radica en el despliegue de parches basado en anillos, comenzando con un pequeño grupo de prueba antes de implementarlo en anillos más grandes. Donde el instalador lo permita, usa opciones de reversión. Cuando la reversión no esté disponible, confía en anillos escalonados, detección rápida de fallos y acciones de reparación (incluidos los scripts) para contener el impacto.
6. Las ventanas de mantenimiento y la interrupción del usuario limitan las opciones de despliegue
Cuando implementes actualizaciones de parches, no quieres que interrumpan el día laboral. Esto puede llevar a ventanas de mantenimiento limitadas y opciones de despliegue, ya que deben programarse cuidadosamente para evitar interrupciones.
Los bloqueos comunes pueden incluir reinicios, restricciones de ancho de banda y programación en diferentes zonas horarias. Sin embargo, los equipos de TI pueden reducir las interrupciones con una programación inteligente, indicaciones de reinicio y aplazamientos (con límites) para asegurar que las actualizaciones se implementen de manera oportuna pero conveniente.
7. Demostrar el estado de los parches y el cumplimiento de las normas es más difícil que aplicar los parches
Una vez que se implementa un parche, ¿cómo lo demuestras? Es esencial mantener evidencia de que los parches se aplican dentro de sus plazos definidos y que están funcionando correctamente, no solo 'instalados'. Si hay alguna excepción o problema, también se deben documentar, con una justificación adecuada.
Mantener registros y registros ayudará a demostrar el cumplimiento de TI durante las auditorías, por lo que es importante usar una solución que mantenga registros y pueda demostrar un correcto cumplimiento con una cadencia de informes repetibles.
8. La proliferación de herramientas y la transferencia manual crean resultados inconsistentes
Si tienes demasiadas herramientas de parcheo, eso puede llevar a conflictos, confusión y puntos ciegos. El parcheo a menudo se divide entre herramientas de gestión de dispositivos móviles, varios scripts, herramientas de parcheo para diferentes sistemas operativos y aplicaciones, y tickets, lo cual es simplemente demasiado para manejar en una sola tarea.
Como resultado, esto puede llevar a:
Vistas de estado conflictivas, ya que diferentes herramientas pueden mostrar resultados variados.
Se perdió la cobertura de terceros por falta de gestión unificada de parches.
Respuesta lenta cuando se lanzan parches urgentes, debido a las herramientas en conflicto que intentan tomar prioridad.
Una forma práctica de reducir estos desafíos
Afortunadamente, ninguno de estos desafíos es insuperable. Con una buena solución de gestión de dispositivos con parches automáticos, como Splashtop AEM, puedes abordar y superar estas dificultades en unos pocos pasos rápidos.
Sigue estos pasos para mantener la gestión de parches simple:
Mantener un inventario continuo de activos, incluidos tanto dispositivos como software.
Define niveles de parches y SLAs basados en severidad, explotabilidad y exposición.
Estandariza los anillos de parches, comenzando con un pequeño grupo piloto, luego expandiéndolos a grupos más amplios, y mantén una vía crítica de emergencia para las vulnerabilidades más graves.
Automatiza la implementación con reintentos y estados de fallo claros para asegurar que los parches se instalen y verifiquen correctamente.
Controla el comportamiento de reinicio y la interrupción del usuario estableciendo políticas que desplieguen actualizaciones en momentos convenientes.
Verifica la instalación y captura evidencia automáticamente para auditorías y verificación.
Informa de los resultados semanalmente y asegúrate de que las excepciones estén documentadas y atendidas.
Ten en cuenta que este es un modelo operativo repetible, no una limpieza única. La gestión de parches es un proceso continuo, por lo que deberías usar una solución de gestión de parches que mantenga constantemente un inventario, detecte actualizaciones y las despliegue de acuerdo con tus políticas.
Cómo Splashtop AEM ayuda a los equipos a operacionalizar la gestión de parches
Necesitas una solución poderosa de gestión de endpoints con funciones de gestión de parches para apoyar y gestionar adecuadamente un entorno de endpoints distribuido. Ahí es donde entra Splashtop Autonomous Endpoint Management (Gestión autónoma de dispositivos).
Splashtop Autonomous Endpoint Management proporciona visibilidad y control en todos los endpoints, incluyendo inventario de dispositivos y software en tiempo real, perspectivas de vulnerabilidades basadas en CVE, y gestión de parches automatizada con verificación e informes. Permite a los equipos de TI superar los muchos desafíos de la gestión de parches de varias maneras, incluyendo:
1. Cerrar la brecha de visibilidad con información en tiempo real sobre dispositivos y software
Splashtop AEM proporciona seguimiento de inventario en tiempo real para detectar dispositivos y aplicaciones. Esto proporciona un inventario preciso y claridad en el estado de los parches, mientras reduce la cantidad de incógnitas de las que los equipos de TI tienen que preocuparse. Como resultado, los equipos pueden mantener todos sus endpoints actualizados con más confianza, priorizar de manera más confiable y evitar sorpresas no deseadas como dispositivos de TI sombra.
2. Automatiza la Actualización de Parches para Reducir los Retrasos Sin Crear Caos
La gestión automatizada de parches de Splashtop AEM está diseñada para implementar parches en endpoints de manera eficiente y confiable. Admite la programación basada en políticas y los despliegues escalonados, con verificación y un estado claro de éxito o fracaso para que los equipos puedan tomar medidas en los endpoints que no completen las actualizaciones como se esperaba. Esto ayuda a garantizar resultados consistentes y procesos de parcheo confiables y repetibles.
3. Mejorar la cobertura de parches de terceros sin añadir más herramientas
Mientras que muchas herramientas de parcheo se centran solo en el sistema operativo, Splashtop AEM ofrece una gestión de parches integral para sistemas operativos y aplicaciones de terceros por igual. Esto ayuda a asegurar una cobertura total en todos los endpoints, requiere menos actualizaciones manuales y reduce el riesgo de exposición a vulnerabilidades en aplicaciones comúnmente usadas.
4. Hacer que la comprobación de parches sea fácil con verificación e informes
Splashtop AEM mantiene registros de todas las actualizaciones y despliegues de parches verificados, proporcionando constantemente evidencia para auditorías y revisiones de seguridad. Esto ayuda a garantizar el cumplimiento normativo y facilita la superación de auditorías al proporcionar prueba clara y demostrable de que los terminales están debidamente parchados y mantenidos seguros.
Por qué falla la administración de parches (y cómo prevenirlo)
La gestión de parches falla cuando se trata como una tarea mensual que se maneja en un solo y largo esfuerzo, en lugar de un proceso continuo y repetible. Hacerlo puede llevar a procesos de parcheo disruptivos, dispositivos omitidos y resultados inconsistentes, lo que resulta en una seguridad deficiente, no documentada y un mayor riesgo de vulnerabilidades expuestas.
Sin embargo, con una potente solución de gestión de dispositivos como Splashtop AEM, es fácil monitorizar consistentemente para nuevos parches, priorizarlos y desplegarlos de manera segura en todos los dispositivos. Esto resulta en menos parches omitidos, mínimas interrupciones, ciclos de parches más rápidos y una clara demostración de ciberseguridad y cumplimiento.
Splashtop AEM ayuda a resolver los desgloses más comunes en la gestión de parches cerrando tres brechas: visibilidad (lo que necesita parcheo), ejecución (instalación confiable de parches) y prueba (verificación e informes de resultados).
En la práctica, eso significa que puedes mantener un inventario preciso de dispositivos y software, automatizar el parcheo del sistema operativo y de terceros con flujos de trabajo basados en políticas, seguir el progreso con un estado claro y producir informes listos para auditoría sin tener que juntar múltiples herramientas.
¿Listo para simplificar el parcheo, verificación e informes desde un solo lugar? Empieza con una prueba gratuita de Splashtop AEM hoy mismo.