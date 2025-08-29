Trevor Jackins es un Senior Digital Marketing Manager en Splashtop. También es un apasionado usuario del software de acceso remoto de Splashtop, ¡ya que lo utiliza para conectarse remotamente al ordenador de su oficina y trabajar desde casa! El entusiasmo de Trevor por Splashtop proviene de su interés por cómo la tecnología puede mejorar nuestra vida cotidiana.