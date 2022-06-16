Splashtop erweitert die Linux-Fernzugriffsunterstützung auf weitere Linux-Distributionen
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Splashtop-Benutzer können jetzt von Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten aus auf ihre Linux-Computer zugreifen und diese steuern.
SAN JOSE, Kalifornien, 26. März 2020 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen, hat neue Linux-Distributionen hinzugefügt, auf die mithilfe der Splashtop-Tools für den Fernzugriff aus der Ferne zugegriffen und diese gesteuert werden können. Zu den unterstützten Linux-Desktop-Plattformen gehören jetzt:
Neu! CentOS 7 und 8
Neu! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1
Neu! Fedora 29-31
Ubuntu-Desktop 16.04 und 18.04
Computer, die auf diesen Linux-Distributionen laufen, können jetzt über die Splashtop Business-App auf Windows-, Mac-, iOS-, Android- und Chromebook-Geräten aufgerufen und gesteuert werden.
Mark Lee, CEO von Splashtop, sagte: „Indem wir mehr Linux-Distributionen wie CentOS, RHEL und Fedora unterstützen, erweitern wir Splashtop jetzt auf eine große Mehrheit der Linux-Benutzer. Benutzer können per Fernzugriff auf Linux-Computer zugreifen, als ob sie direkt vor ihnen sitzen würden. In letzter Zeit haben wir gesehen, dass immer mehr Kunden, die VNC (und sogar VPN) verwenden, zu Splashtop gewechselt sind, da sie Leistungs- und Skalierungsprobleme hatten, da ganze Unternehmen jetzt von zu Hause aus arbeiten.“
Eine überlegene Alternative zu VNC
Linux-Benutzer können von VNC wechseln, da Splashtop eine zehnmal schnellere, sicherere, einfacher einzurichtende und zu verwendende Alternative zum Fernzugriff auf Linux-Computer bietet.
Splashtop-Lösungen für Linux Remote Desktop
Unbeaufsichtigter Remote-Desktop-Zugriff auf Linux ist verfügbar in:
Splashtop Remote Support — Unbeaufsichtigter und jederzeit verfügbarer Computerzugriff und Verwaltung für MSPs und IT
Splashtop SOS - SOS+10 und SOS Unlimited bieten jederzeit unbeaufsichtigten Zugang zu 10 oder unbegrenzten Computern. SOS, das pro gleichzeitigem Techniker lizenziert wird, beinhaltet auch beaufsichtigten Schnellsupport für Computer und mobile Geräte für Helpdesks.
Splashtop Business Access — Fernzugriff auf Computer für Privatpersonen und Geschäftsleute
Sichere Verbindungen mit Splashtop
Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter große Banken, Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden, nutzen Splashtop sicher. Zu den Splashtop-Sicherheitsfunktionen gehören Zwei-Faktor-Authentifizierung, TLS 1.2, 256-Bit-AES-Verschlüsselung und mehr.
Über Splashtop
Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die besten Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen.
Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die On-Demand-Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten.
Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive, geräteübergreifende Bildschirmfreigabe. Mehr als 20 Millionen Benutzer verwenden Splashtop-Produkte. Erfahren Sie mehr unter https://www.splashtop.com.