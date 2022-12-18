Splashtop PartnerConnect — Wiederverkäufer-Verzeichnis

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Logo with a stylized red and orange gradient A on the left and the words ACCELTY techsolutions inc in gray text on the right.
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The image shows the letters BMSP on a white background. The letter B is bold and red, while MSP is in black. The B has a unique, stylized design.
The image displays the text BINTARA in bold, black uppercase letters. Below it, in italic font, is the slogan: We get IT Done.Delivered. The background is white.
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Logo for commsource featuring a pattern of blue dots forming a half-circle on the left, with the text commsource and the tagline Connecting IT with Possibilities in blue on the right.
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Logo for Freedom Systems featuring a blue geometric icon resembling an abstract F on the left, and the words FREEDOM SYSTEMS in modern gray letters on the right.
Blue stylized logo featuring two opposing triangles with horizontal lines, encircled by two symmetrical curved lines on a white background.
Blue circular logo with stylized letters HL inside, followed by the text HLM KOREA in blue capital letters below the circle, all on a white background.
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Logo for ngen Technologies with the word ngen in bold, gradient purple letters and Technologies in smaller purple text below and to the right. The n has a gradient effect and g has a dot in the center.
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Green logo with the word RAECHAL in stylized text, three stars above it, and two symmetrical wing shapes beneath the text.
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The image shows the capital letters STK in a bold, black font on a white background.
Logo with three overlapping blue geometric shapes forming a stylized T on the left, and the words THE PART in bold black letters on the right.
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