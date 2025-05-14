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Discovering the advantages of joining Splashtop's Partner Connect program

Splashtop PartnerConnect – Anmeldung

Wir arbeiten mit Partnern zusammen, um exzellente Remote-Lösungen anzubieten.

Die „Splashtop Partner Community of Value Added Resellers (VARs) and Distribution“ arbeitet eng mit unserem Channel-Team zusammen, um Ihnen branchenführende Lösungen für Remote-Arbeitskräfte bereitzustellen, damit die Bedürfnisse und Anforderungen Ihrer Kunden erfüllt und übertroffen werden.

Wenn Sie bereit sind, einer unserer Partner zu werden, füllen Sie bitte dieses Formular aus, um sich mit einem unserer Splashtop-Vertreter in Verbindung zu setzen.


Diese Vorteile erhalten Sie als Splashtop-Partner

  • Splashtop Reseller-Partner

    Profitieren Sie von bis zu 25 % Vorab-Rabatten, speziellem Pre-Sales-Support, Vertriebs- und technischen Schulungen, personalisierten Marketing-Tools und mehr.

  • Integrationspartner von Splashtop

    Mit bewährter Technologie für Fernzugriff und drahtlose Bildschirmspiegelung für Ihre Service-, Software- und Hardwarelösungen.

  • Splashtop Co-Marketingpartner

    Wir unterstützen Partner bei Co-Marketing-Aktivitäten und bieten deinen Kunden kollaborative Lösungen.

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