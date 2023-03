Splashtop ermöglicht Fernzugriff auf Video-Anwendungen von Adobe Creative Cloud

Splashtop bietet Anwendern von Adobe Creative Cloud-Video- und Audioprodukten einen hochleistungsfähigen Fernzugriff auf ihre Workstations, sodass sie von zu Hause aus arbeiten können.

SAN JOSE, Kalifornien, 30. Juli 2020 — Splashtop Inc., ein führender Anbieter von Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen, gab bekannt, dass es Mitglied der Adobe® Exchange Developer Community geworden ist. Das Unternehmen bietet Lösungen, mit denen Benutzer sofort und in Echtzeit von jedem Gerät aus remote auf Adobe Creative Cloud® Desktop-Anwendungen zugreifen können, sodass sie nicht ins Büro gehen müssen, um leistungsstarke Computer und fortschrittliche digitale Video- und Audiosoftware zu verwenden.

Ein herausragendes Fernzugriffserlebnis für Adobe-Nutzer

„Kreative aus den Bereichen Medien, Unterhaltung, Architektur und anderen Branchen wünschen sich einen leistungsstarken Fernzugriff auf ihre Video- und Audioprodukte von Adobe. Aber es ist nicht praktikabel, bei jedem zu Hause ein robustes Computersystem zu haben, und die verzögerte Fernverbindung beeinträchtigt die Produktivität“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Durch unsere Zusammenarbeit mit Adobe ermöglichen wir Benutzern, die Leistungsfähigkeit von High-End-Computern und Creative Cloud-Video-Apps aus der Ferne in Echtzeit zu nutzen, indem sie die Splashtop-Fernzugriffssoftware verwenden.“

Mit Splashtop erhalten Benutzer leistungsstarke Remote-Sitzungen, die sogar UltraHD/4K mit geringer Latenz streamen können. Splashtop bietet überlegene Leistung, indem es seine Kodierungs- und Dekodierungs-Engine optimiert, um die Vorteile der neuesten Hardwarebeschleunigung von Intel, NVIDIA und AMD zu nutzen. Dadurch hat Splashtop die Leistung des Fernzugriffs auf die nächste Stufe gebracht und gleichzeitig die CPU-Auslastung um über 50 Prozent reduziert, wodurch mehr Verarbeitungsspielraum für Anwendungen wie Adobe Premiere Pro®, After Effects®, Character Animator und Adobe Audition® zur Verfügung steht. Benutzer können von jedem Computer oder Mobilgerät aus auf diese Anwendungen zugreifen, die sich auf ihren Windows- und Mac-Workstations befinden. Splashtop bietet auch Unterstützung für mehrere Monitore, sodass Benutzer per Fernzugriff auf mehrere Monitore gleichzeitig zugreifen und diese streamen können. Benutzer können aus der Ferne Videos bearbeiten, VFX erstellen, 3D-Designs zeichnen, Animationen produzieren, Spiele entwickeln, Dateien rendern und vieles mehr, als ob sie vor dem Remote-Computer sitzen würden.

Splashtop bietet sowohl die Bereitstellung in der Cloud als auch vor Ort an und erfüllt verschiedene Sicherheits- und Compliance-Anforderungen. Multi-Faktor-Authentifizierung, Geräteauthentifizierung und TLS/SSL-Verschlüsselung sind für sicheren Fernzugriff integriert. Ebenfalls verfügbar ist die Single Sign-On-Funktion (SSO) mit Integration mit ADFS, Azure AD, JumpCloud, Okta, OneLogin, Workspace ONE und TrustLogin, um die Passwortverwaltung sowohl für IT-Teams als auch für Benutzer zu verbessern und zu vereinfachen.

„Seit Beginn der Pandemie suchen unsere Kunden nach Möglichkeiten, von zu Hause aus auf Video- und Audioanwendungen von Adobe auf ihren Windows- und Mac-Workstations zuzugreifen“, sagte Sue Skidmore, Head of Partner Relations, Adobe Video. „Mit Splashtop können Adobe-Kunden ihre PCs, Android-, iOS- und Chromebook-Geräte sicher verwenden, um außerhalb ihrer Büros produktiv zu arbeiten. Splashtop hat auch die Option, vor Ort zu implementieren, und einige Kunden bevorzugen das.“

Besuchen Sie Splashtop im Adobe Video & Audio Partner Finder.

Cloud- und On-Premise-Fernzugriffslösungen

Splashtop Business Access bietet die günstigsten Fernzugriffslösungen für Einzelpersonen, Teams und Organisationen. Benutzer können jeden Windows-, Mac- oder Linux-Computer sofort von jedem Computer, Tablet oder Mobilgerät aus fernsteuern. Es bietet eine Reihe robuster In-Session-Funktionen, darunter Multi-Monitor-Unterstützung, Dateiübertragung, Remote-Druck, Chat und mehr. SSO/Active Directory-Integration ist für Unternehmen verfügbar. Ab €4.58 pro Monat sind Mengenrabatte verfügbar.

Eine kostenlose Testversion für Splashtop Business Access ist verfügbar.

Kontaktiere Splashtop für eine Fernzugriffslösung für Unternehmen oder vor Ort.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet die preiswertesten und besten Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen für Geschäftsleute, MSPs, IT-Abteilungen und Helpdesks. Splashtop ist eine beliebte Alternative zu VPN/RDP, VNC, RD Gateway und anderer Fernzugriffssoftware. Mehr als 30 Millionen Nutzer nutzen Splashtop-Produkte weltweit.