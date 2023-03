Homeoffice und Hybrid Office

Ein Jahresrückblick und seine Bedeutung für das hybride Büro und die Zukunft der Arbeit

370 Tage.

880 Stunden.

532.800 Minuten.

1.968.000 Sekunden.

So lange wurden Angestellte in Kalifornien und vielen anderen Teilen der Welt aufgefordert, von zu Hause aus zu arbeiten, da die lokalen Regierungen zur Bekämpfung von COVID19 eine Anordnung zum Bleiben zu Hause vorschreiben.

Dies hat zu einer Debatte über die Zukunft der Arbeit und zu Führungskräften geführt, die sich folgende Fragen stellen:

Wie sieht die Zukunft des Büros aus? Ist Fernarbeit die Zukunft der Arbeit?

Mit welchen Datenschutz- und Sicherheitsproblemen werden Unternehmen nach COVID konfrontiert sein?

Wie können sich Unternehmen darauf vorbereiten?

Letztes Jahr haben wir diese Fragen mit verschiedenen CEOs und Personalleitern untersucht . Sie waren sich alle einig, dass Remote Work zwar seine Vorteile hat, aber aus folgenden Gründen das traditionelle Büro nicht vollständig ersetzen kann:

Ein physisches Büro ist ein starkes Signal für Prestige, Branding & Vertrauen Soziale Interaktionen sind in einer vollständigen WFH-Umgebung schwer zu replizieren Innovation & Mitarbeiterentwicklung könnten im Büro besser sein Eine gemischte Sicht auf WFH, das Büro und psychische Gesundheitsrisiken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern Auswirkungen auf Sicherheit und IT-Infrastruktur

Dazu fügte der CEO von Splashtop hinzu: „Während die Vorteile eines physischen Büros unbestreitbar sind, lassen sich auch die erstaunlichen Vorteile der Arbeit von zu Hause aus nicht leugnen: reduzierte Betriebskosten, Zugang zu einem globalen Talentpool, die Fähigkeit, digitale Nomaden anzuziehen wie die Generation Z, eine Verringerung der Zeitverschwendung im Straßenverkehr, eine Steigerung der Produktivität durch weniger Arbeitsunterbrechungen, eine geringere CO2-Bilanz und Geschäftskontinuität.“

Aus dieser Debatte schlossen wir, dass das Büro der Zukunft hybrid ist, und boten Schritte an, die Unternehmen unternehmen könnten, um sich auf das hybride Büro vorzubereiten . Was haben wir im Schnellvorlauf bis 2021 und unserem 1-jährigen Jubiläum in einer „Lockdown“-Welt gelernt? Wird das Büro wirklich hybrid sein, wie wir es vorhergesagt haben? Wir haben einige Unternehmen, die seit einem Jahr hybrid sind, gebeten, uns ihre Gedanken mitzuteilen.

Unternehmensführer über die Zukunft des Büros: JA, Hybrid ist hier, um zu bleiben.

Nachdem Reuben Yonatan, CEO von GetVoip, seit März 2019 aus der Ferne gearbeitet hat, sagt er: „Obwohl wir planen, ins Büro zurückzukehren, sind wir offen für eine hybride Situation, wenn unsere Mitarbeiter Interesse an der Arbeit von zu Hause aus bekunden, denn das letzte Jahr hat dies bewiesen aus der Ferne behindert die Produktivität nicht.“

Todd Ramlin, Manager von Cable Compare, stimmt mit Reuben darin überein, dass die Arbeit aus der Ferne die Produktivität nicht beeinträchtigt. „Für einige Mitarbeiter“, sagt Reuben, „war die Arbeit aus der Ferne jedoch in ihrem Haushalt etwas störend, sodass es ihnen gegenüber nicht fair wäre zu sagen, dass sie von zu Hause aus weiterarbeiten müssten, selbst wenn die Bedrohung durch das Virus vorüber ist . Angesichts dieser Faktoren ist unser aktueller Plan, ein Hybridbüro zu unterhalten, in dem die Mitarbeiter wählen können, ob sie von zu Hause aus arbeiten oder ins Büro kommen möchten.“

Nelson Sherwin, CEO von PEO Compare, fügt hinzu, dass er nicht glaubt, dass die hybride Arbeitsumgebung eine Modeerscheinung ist, sondern eher ein Spiegelbild dessen, wo wir in Bezug auf die Entwicklung der Belegschaft ehrlich sein sollten. „Es ist fast so, als hätte uns COVID gezwungen, mit unserer Zeit Schritt zu halten“, sagt Nelson. „Jetzt, wo Unternehmen gezeigt haben, dass sie bei Bedarf schnell eine virtuelle Infrastruktur aufbauen können und dies seit einem Jahr nachhaltig ist, gibt es einfach keine Option, zu einer vollständigen In-Office-Belegschaft zurückzukehren.“

Das sind alles positive Rückmeldungen, aber was ist mit den Mitarbeitern und den Daten? Was sagen sie uns?



Hybride Arbeitstrends: Erkenntnisse aus wichtigen Berichten und Remote-Mitarbeitern

Gestern hat Microsoft die Ergebnisse seines jährlichen Arbeitstrendindex aus einer Studie mit mehr als 30.000 Personen in 31 Ländern und aggregierten Analysen von Produktivitäts- und Arbeitssignalen in Microsoft 365 und LinkedIn bekannt gegeben.

Quelle: Microsoft 2021 Work Trend Index

Laut Microsoft ist hybrides Arbeiten unvermeidlich, da 66 % der Führungskräfte sagen, dass ihr Unternehmen die Büroräume in ein hybrides umgestaltet, 73 % der Mitarbeiter möchten, dass flexible Remote-Work-Optionen bestehen bleiben, und 67 % der Mitarbeiter mehr wollen persönliche Arbeit oder Zusammenarbeit nach der Pandemie.

Eine kürzlich durchgeführte Splashtop-Umfrage, bei der mehr als 400 Mitarbeiter befragt wurden, weist ebenfalls auf eine klare Präferenz für ein hybrides Büro hin, wobei 59 % der Teilnehmer angaben, dass sie es vorziehen, zweimal pro Woche ins Büro zu gehen, 31 % sich für 3 oder 4 Tage pro Woche entscheiden und 10 % sich für die volle Arbeitswoche entscheiden.

Die Daten und das Feedback der Mitarbeiter weisen also beide auf einen hybriden Arbeitsplatz als die Zukunft der Arbeit hin. Wie können sich Unternehmen nun erfolgreich darauf vorbereiten? Es gibt zwar viele Dinge, die Sie für die richtige Einrichtung eines Hybridbüros benötigen, aber die richtige Technologie und die richtigen Tools zur effizienten Unterstützung eines Hybridteams sind der Grundstein für ein effizientes Hybridbüro.

BYOD + Remote Access: der optimale Tech-Stack für hybride Büros?

Lange Zeit war die traditionelle Art der Fernarbeit über das VPN-Netzwerk eines Unternehmens, das sich als nicht optimal und skalierbar erwiesen hat, um eine Remote-Belegschaft zu ermöglichen, da VPN oft sehr kostspielig und leistungsintensiv sein kann, was es schwierig macht Skala. Infolgedessen haben sich viele Unternehmen für die Einrichtung einer hybriden Belegschaft an Fernzugriffssoftware gewandt.

So funktioniert der Fernzugriff:

Der Fernzugriff ermöglicht Benutzern den Zugriff auf Arbeitscomputer über alle persönlichen Windows- oder Mac-Computer oder sogar iOS- oder Android-Mobilgeräte. Dies ermöglicht es Unternehmen, bereits vorhandene persönliche Geräte der Mitarbeiter



Dieses Setup ist seit einiger Zeit im Trend. Es heißt BYOD. Eine Bring-Your-Own-Device-Richtlinie (BYOD) ermöglicht es Mitarbeitern, mit ihren persönlichen Geräten wie Laptops, Smartphones und Tablets auf arbeitsbezogene Netzwerke oder Systeme zuzugreifen.

Mit Fernzugriff und BYOD müssen Sie nicht in doppelte Geräte oder Softwarelizenzen investieren, denn wenn Mitarbeiter den Fernzugriff nutzen, können sie sich mit ihrem lokalen Computer verbinden und ihn so verwenden, als säßen sie davor. Das bedeutet, dass sie Zugriff auf die gesamte Software haben, auf die sie auch im Büro Zugriff hätten.

Es gibt zwar viele Tools für den Fernzugriff, aber die meisten von ihnen sind entweder sperrig, überteuert oder nicht sicher genug . Hier liefert Splashtop.

Splashtop ist eine der preiswertesten Fernzugriffslösungen auf dem Markt mit Preisen, die oft 80 % unter denen der Konkurrenz liegen, Sicherheit auf Unternehmensebene und Funktionen wie 4K-Streaming für alle Fernsitzungen. Sie können hier mehr über Splashtop und unsere Fernzugriffslösungen erfahren und sie kostenlos ohne Verpflichtung oder Kreditkarte ausprobieren.

Unabhängig davon, ob Sie sich für Splashtop oder eine andere Fernzugriffssoftware entscheiden, um Ihr Hybridbüro einzurichten, müssen Sie sicherstellen, dass die von Ihnen gewählte Lösung sicher ist, um Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter in einer entfernten Umgebung zu schützen, die anfällig für Cyberangriffe ist.

Worauf Sie bei einer sicheren Softwarelösung für den Fernzugriff achten sollten🔒

Single-Sign-On (SSO)-Funktion, um sicherzustellen, dass Mitarbeiterpasswörter Compliance- und Sicherheitsanforderungen erfüllen*

Geräteauthentifizierung; die meisten VPNs verfügen nicht über dieses Feature

Multi-Faktor-Authentifizierung

Fähigkeit, BYOD (Bring Your Own Device) in einer sicheren Umgebung zu unterstützen, wenn keine vom Unternehmen ausgegebenen Geräte verfügbar sind

Click-and-Connect-Fähigkeit im Gegensatz zu der mühsamen Einrichtung, den langen Verbindungszeiten und der oft langsamen Leistung von VPN-basierten Lösungen

Automatisierte Infrastruktur- und Software-Aktualisierungen, weil das Verlassen auf manuelle Aktualisierungen, wie es bei VPNs notwendig ist, nicht nur Sicherheitsrisiken birgt, sondern auch Ausfallzeiten und Kompatibilitätsprobleme verursacht

Hochleistungsfähige Lösung mit niedriger Latenz, die das Streaming von HD-Video unterstützt und so die Produktivität der Benutzer verbessert

Schnelle, einfache Skalierbarkeit für Tausende von Benutzern

Einrichtung von Gateway-Hardware an jedem entfernten Standort ist keine Voraussetzung

Die Fähigkeit der IT-Abteilung, Dateiübertragungen und Ferndruck zu steuern (d.h. sie zu deaktivieren oder zu aktivieren)

Von Menschen lesbare Protokolle, Sitzungsaufzeichnung und einfache Überwachung und Berichterstattung

* SSO-Integration ist in Splashtop Enterprise verfügbar

Wir hoffen, dass Sie diesen Artikel über die Zukunft der Arbeit und das hybride Büro hilfreich fanden